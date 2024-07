Trở thành một idol đồng nghĩa với việc luôn phải biến hoá đa dạng hình ảnh để tránh bị nhàm chán trong mắt khán giả. Chính vì vậy, các fan thường kháo nhau rằng cứ canh thần tượng nào chuẩn bị đổi màu tóc thì y như rằng nhóm của họ chuẩn bị comeback. Dạo gần đây, rất nhiều nữ idol khiến netizen trầm trồ khi đồng loạt đổi sang màu tóc vàng, báo hiệu cho sự trở lại trong âm nhạc của họ.

Ngay từ những ngày đầu debut cùng BLACKPINK, Rosé đã rất ưa chuộng nhuộm tóc màu sáng. Cô không ngại thử cả những màu được đánh giá "khó nhằn" như cam, hồng... hiếm hoi lắm mới thấy nữ idol để tóc màu tối như trong đợt quảng bá As If It's Your Last vào năm 2017. Những năm gần đây, Rosé gần như "trung thành" với màu tóc vàng nhưng lại không hề khiến fan nhàm chán vì họ đã xem đây như là một thương hiệu đặc trưng của thành viên BLACKPINK.

Tóc vàng gần như là "thương hiệu đặc trưng" của Rosé

Lần hiếm hoi nữ idol để tóc màu tối

Tóc vàng cũng chính là màu tóc mà loạt nữ idol khác ưa chuộng dạo gần đây. Trong đợt tham gia sự kiện mới đây, chị cả LE SSERAFIM là Sakura tiếp tục tạo bão với loạt ảnh tóc vàng thần thái ngút ngàn. Hay Iroha - em út của ILLIT cũng thử nghiệm với màu tóc này và nhận về nhiều phản hồi tích cực.

Mái tóc vàng ấn tượng của Sakura

Em út ILLIT - Iroha cũng gây ấn tượng với tóc màu sáng

Đáng chú ý hơn cả là Winter nhóm aespa. Qua đợt comeback mới nhất cùng Supernova và Armageddon, aespa được đánh giá là đang lấy lại vị trí top đầu Gen 4 khi liên tục đạt nhiều thành tích khả quan. Bên cạnh đó, visual của 4 thành viên cũng gây nhiều chú ý, trong đó có Winter. Được công ty "ưu ái" tạo cho màu tóc nổi bật hơn hẳn 3 người còn lại, Winter đã khai thác triệt để kiểu tóc này khiến nhan sắc ngày một lên hương. Có thể nói, đây là kiểu tóc rất phù hợp với nữ idol!

Winter đẹp như tiên tử

Mới đây nhất, Jiwoo nhóm NMIXX bỗng tạo cơn sốt trên các diễn đàn bởi visual ấn tượng. Trước đó, cô nàng nhận phải ý kiến trái chiều về ngoại hình nhưng nhờ kiên trì tập luyện, Jiwoo được đánh giá ngày một đẹp hơn qua mỗi lần xuất hiện. Trong sự kiện âm nhạc mới đây, cô tiếp tục gây sốt với mái tóc vàng tôn lên nhan sắc xinh đẹp, được đánh giá không hề thua kém thành viên được mệnh danh "đệ nhất visual Gen 4" là Sullyoon.

Jiwoo lột xác với mái tóc vàng

Bên cạnh đó, do kiểu tóc khá giống nhau nên trong một vài khoảnh khắc, netizen nhận thấy Jiwoo với Winter trông như chị em sinh đôi. Tuy nhiên, không thể phủ nhận là cả 2 đều vô cùng xinh đẹp.

Một vài khoảnh khắc netizen còn công nhận Jiwoo...