4 giây hé lộ SOOBIN chính là "nạn nhân" của thế hệ "cợt nhả" khi đu idol

Tối 6/4, hơn 2.000 fan đổ về tham dự SOOBIN Fan Meeting in Hanoi: PROMise To My KINGDOM , đánh dấu cột mốc 6 năm kể từ lần cuối nam ca sĩ có dịp hội ngộ người hâm mộ miền Bắc trong không khí gần gũi, thân mật. Với sự xuất hiện đặc biệt của gia đình Sao Sáng gồm NSND Tự Long, Cường Seven cùng MC Phí Linh, đêm sự kiện đã trở thành một buổi tiệc cảm xúc thăng hoa đủ đầy.

Được biết, trước khi chương trình chính thức diễn ra, SOOBIN sẽ có khung giờ Meet & Greet cùng với nhóm khán giả có quyền lợi riêng. Tại đây, các fan sẽ xếp hàng đợi theo lượt, lên sân khấu chào hỏi, động viên ngắn tới SOOBIN và trao nhau cái ôm hay cái bắt tay tình cảm.

MXH đang lan truyền đoạn video ghi lại khoảnh khắc Meet & Greet giữa SOOBIN và một fan nữ. Cụ thể, đoạn video ghi lại một fan nữ diện áo dài, sau khi được gặp gỡ và chia sẻ với thần tượng cô đã “chốt” một câu xanh rờn: “Thấy em mặc giống bê tráp cho anh không? Bao giờ cưới anh nhớ gọi em đi bê tráp nhé!” . Câu nói vừa ngây thơ vừa tỉnh bơ khiến SOOBIN “đơ” mất vài giây trước khi bật cười trên sân khấu.

Màn tương tác đầy hài hước giữa fan girl và thần tượng đã cho thấy thời fan e ấp, mộng mơ đã không còn, đây là một thế hệ GenZ “cợt nhả” không ngần ngại trêu chọc, tung hứng với thần tượng trước ống kính. Sau khi đoạn video được lan truyền, đa số netizen đều tỏ ra thích thú trước khoảnh khắc thú vị này. Một số fan còn ghen tị “muốn bê tráp giùm”; bộ phận fan khác thì khen ngợi cô nàng tạo nên bầu không khí vui vẻ, thoải mái cho thần tượng.

Một số bình luận của netizen:

- Công chúa đỉnh quá

- Ảnh ko ngờ tới

- Thế hệ cợt nhả đu idol

- Ê ê idol là nạn nhân của fan haha

- Dễ thương, fan thích trêu còn idol thì cười bay hình