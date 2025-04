SOOBIN công bố concert cá nhân, thiết kế lightstick “trông như đèn pin” khiến fan chia phe tranh cãi

Tối ngày 6/4, SOOBIN Fan Meeting in Hanoi: PROMise To My KINGDOM đã chính thức diễn ra tại Nhà thi đấu Tây Hồ, Hà Nội. Sau gần 6 năm, SOOBIN 1 lần nữa trở lại đêm sự kiện giao lưu, quây quần quy mô lớn hơn với FC KINGDOM miền Bắc. Có mặt tại đây là sự xuất hiện của 2 mảnh ghép còn lại từ nhà Sao Sáng - NSND Tự Long và Cường SEVEN, cùng gia đình SOOBIN. Jun Phạm vì bận lịch trình nên xin vắng mặt, thay thế anh là Phí Linh trong vai trò MC.

Visual LED nét căng, khoe đủ ngoại hình điển trai của "hoàng tử" SOOBIN

Anh chàng nhận được tình cảm to lớn từ người hâm mộ

Anh chàng chiêu đãi hơn 2000 “hoàng tử - công chúa” set diễn toàn hit gồm Đã Đến Lúc, Blackjack, Anh Đã Quá Quen Với Cô Đơn x Dancing In The Dark và Nếu Ngày Ấy. Bên cạnh những khoảnh khắc tương tác, trò chuyện với fan, “túi mù” đặc biệt được SOOBIN “ém hàng” đến cuối chương trình thu hút sự tò mò lớn của đông đảo khán giả.

Âm thanh dồn dập, ánh sáng chớp nháy cùng visualizer nét căng - SOOBIN chính thức công bố live concert đầu tiên trong sự nghiệp hơn 10 năm theo đuổi đam mê nghệ thuật. Mang tên ALL - ROUNDER HANOI, đêm nhạc được ấn định vào ngày 24/5 sắp tới, hứa hẹn sẽ mang đến bữa tiệc âm nhạc bùng nổ, show hết tài năng của nam ca sĩ đúng như tên gọi đêm concert.

SOOBIN "xé túi mù" cuối chương trình là live concert và lightstick

SOOBIN công bố live concert tại Hà Nội vào ngày 25/4 khiến đám đông vỡ oà

Ngoài ra, SOOBIN còn tung ra lightstick cho toàn thể FC KINGDOM với cái tên KINGDOMstick. Được thiết kế như 1 chiếc micro, KINGDOMstick là dấu ấn quan trọng đối với SOOBIN, để bất cứ khi nào cầm trên tay, ngắm nhìn chiếc micro, fan sẽ nhớ đến SOOBIN như 1 người ca sĩ thực thụ. Theo chia sẻ, phần thân được gọi là quyền trượng - trao cho anh sức mạnh để lan tỏa và kết nối tại vương quốc mà chúng ta cùng nhau xây dựng. Phần chóp là viên kim cương đa chiều trên đỉnh - tượng trưng cho 1 SOOBIN dù toả sáng, nhưng sẽ chỉ hoàn thiện khi có khán giả bên mình.

Lightstick mang tên KINGDOMstick đang gây ra tranh cãi trên MXH vì thiết kế có phần không "thuận mắt"

Người hâm mộ có mặt tại buổi fan meeting như vỡ oà trong cảm xúc, ai nấy cũng hò reo phấn khích. Trên MXH, netizen cũng hưởng ứng, chung vui với không khí vui vẻ cùng FC KINGDOM và SOOBIN. Tuy nhiên, một bộ phận người dùng mạng nhận xét thiết kế KINGDOMstick không được “thuận mắt” cho lắm. Có ý kiến cho rằng mẫu mã này trông như cây đèn pin; ý kiến khác lại nhìn ra bông hoa atiso. KINGDOMstick hiện đang gây ra luồng tranh luận trái chiều.

Dù vậy, vẫn có nhiều fan phản biện rằng chiếc micro có viên kim cương được thiết kế khá đẹp, vừa mang đúng tinh thần concept vương quốc - hoàng tử - công chúa, vừa là món đồ gắn liền với cuộc đời người ca sĩ.

Tuy nhiên, vẫn có nhóm netizen cho rằng đây là thiết kế hợp lý đối với concept cũng như định hướng sự nghiệp của SOOBIN

Một số bình luận của netizen:

- Có ai thấy hơi hơi xấu không hay mình tui thấy vậy?

- Ủa đẹp mà mấy bà, nhìn 1 cái là ưng cái bụng liền.

- Lúc thì giống đèn pin, lúc thì ra hoa atiso.

- Mở order lightstick đi anh, em dư sẵn tiền rồi ạ.

- Không quá ấn tượng nhưng đâu đến nỗi không thẩm được đâu.