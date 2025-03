“Hoàng tử” SOOBIN - “công chúa” Thanh Thủy và một MV chiều fan nhạt nhẽo

Tối ngày 14/3 mới đây, đường đua âm nhạc Việt trở nên sôi động hơn trước màn tái xuất của SOOBIN qua MV Dancing In The Dark. Đây là ca khúc thuộc album Bật Nó Lên được anh ra mắt vào tháng 6 năm ngoái - hoàn toàn không phải là một bài hát mới. Sau tất cả những thành công vang dội kể từ Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, công chúng có sự kỳ vọng nhất định dành nam ca sĩ và sản phẩm âm nhạc lần này.

Dancing In The Dark - SOOBIN

Sau 6 ngày phát hành, Dancing In The Dark đã hút hơn 4,6 triệu lượt xem, đạt Top 2 Trending Việt mảng âm nhạc và Top 4 Trending Việt bảng tổng. 4,6 triệu view là 1 con số ấn tượng đối với nhiều nghệ sĩ Việt ở thời điểm này, nhưng MV không thật sự nhận được hiệu ứng số đông vượt ra khỏi tệp fan của SOOBIN. Đánh giá một cách khách quan, Dancing In The Dark giống một MV “chiều fan” hơn là một MV chính thức cho thấy được SOOBIN là ai - sau tất cả những thành công vừa qua.

Hoa hậu Thanh Thủy và công thức “xào couple” cũ mèm là chiêu thức để cứu một MV nhạt nhẽo

Phân nửa Dancing In The Dark là khoảng không u tối, đen trắng buồn bã như tái hiện lên cuộc sống ảm đạm thiếu vắng tình yêu. Và dần dần ta thấy những điều bất ổn: Hiệu ứng gió thổi, lá cây đất đá, đồ vật bay loạn xạ tượng trưng cho cơn cuồng phong sau ống kính. Nếu ai đã từng xem MV Earth Song của “ông hoàng nhạc Pop” Michael Jackson, thì hẳn sẽ thấy ý tưởng này nhuốm một màu cũ kĩ biết nhường nào. Chưa hết, tạm “tua” sang cảnh quay cuối cùng, SOOBIN đứng trên bậc thang, vừa hát vừa hất tay múa lên xuống trước dàn hợp xướng. Các fan Kpop có thể sẽ liên tưởng đến những MV Ballad Gen 2 đều có hình ảnh idol hay ca sĩ đứng im 1 chỗ ngân nga, tay thực hiện vài “đường cơ bản” cho đỡ “sượng trân”. Never Let You Go của 2AM là một ví dụ.

Hiệu ứng, phối cảnh cũ rích

Cách tạo dáng trước ống kính cũng sến súa

Chưa kể, góc máy quay di chuyển liên tục, đủ hướng đến chóng mặt theo từng chuyển động của SOOBIN khiến Dancing In The Dark như 1 nhạc phẩm buồn tình cũ kỹ, không ẩn chứa quá nhiều nội dung mà chỉ muốn tập trung vào nhân vật chính - khoe visual cho SOOBIN. Nhưng quả thật, SOOBIN đã qua độ tuổi để là một “tiểu thịt tươi” hút fan nhờ vào visual. Để nói về SOOBIN, có rất nhiều thứ có thể khai thác nhưng ekip đã từ chối show nó ra.

Và Hoa hậu Thanh Thủy xuất hiện như “vì sao đưa em tới”. Cô tới thắp ngọn lửa trong trái tim cằn cỗi của nhà trai, đem ánh sáng trở lại nơi đây. Thanh Thủy đóng vai trò như định mệnh dẫn lối cả 2 tới 1 “chân trời” mới, tô điểm lại bức tranh thêm nhiều mảng màu đa sắc hơn. Thông điệp ẩn dụ ở phân cảnh này được khắc họa khá dễ hiểu. Nói chung, cốt truyện trong MV được tả bằng hình ảnh, tuy nhiên về mặt hình ảnh đều là những ẩn dụ rất…cơ bản, không đột phá, cũng chẳng mới mẻ sáng tạo mấy. Thậm chí concept Hoàng tử - Công chúa còn sến tới mức, không thể nhớ nổi MV gần nhất của Vpop có sử dụng đến concept này là MV nào.

Thanh Thuỷ xuất hiện như "vì sao đưa em tới"

Sang tới phân cảnh thứ 2 khi SOOBIN và Thanh Thủy đang trong giai đoạn đẹp nhất trong mối quan hệ. Không quá khó để hội “mọt phim” nhận ra cảnh này lấy cảm hứng từ siêu phẩm La La Land hay lâu hơn là tác phẩm kinh điển Sweet Charity. Đôi tình nhân trao nhau điệu nhảy tình tứ, lãng mạn dưới bầu trời đêm, giữa ánh đèn mờ ảo, ấm cúng. Hiệu ứng nhiễu hạt phủ lên MV hẳn là ekip đạo diễn muốn MV hiện lên như 1 thước phim điện ảnh nhạc kịch Âu Mỹ, mang hơi hướng Broadway nhưng nhìn chung cũng không có gì đặc biệt khi có rất rất nhiều MV trong và ngoài nước đã vận dụng những hiệu ứng kiểu thế này.

Đúng như tên gọi, bản chất của 1 tác phẩm nhạc kịch vốn đã “kịch”. Từ lối diễn, biểu cảm, cử chỉ, tác phong đều được cường điệu hóa lên vài phần. Như mọi vở diễn Broadway khác, việc “phóng đại” này để lột tả hết cảm xúc của nhân vật, đồng thời lôi kéo sự chú ý và kết nối với khán giả tại 1 hội trường lớn. Điều này chỉ nên được thực hiện trong phạm vi nhà hát kịch hoặc phim nhạc kịch vì nếu không được triển khai khéo léo, mọi thứ sẽ trở nên giống với những gì đang xảy ra trong MV Dancing In The Dark.

Nhìn chung, dựa vào những gì mà SOOBIN và ekip đã đưa ra: SOOBIN được gọi là “Hoàng tử”, FC được đặt tên là KINGDOM, các fan thì được gọi là “công chúa”, và nữ chính thì mời 1 Hoa hậu đang nổi, thì việc SOOBIN lựa chọn concept MV kiểu này cho Dancing In The Dark là dễ hiểu. Chỉ tiếc rằng, SOOBIN đang ở một vị trí mà kỳ vọng được đặt lên cao hơn. Tiềm năng và tài năng anh đã thể hiện, cho thấy SOOBIN có thể làm được nhiều hơn thế. Nhưng có vẻ như chính SOOBIN và ekip chưa muốn bung ra hết ở thời điểm này. MV Dancing In The Dark không cho thấy một sự đầu tư đúng - đủ với những tiềm năng mà SOOBIN có.

Chắc cũng bởi vì thế, mà SOOBIN mới cần đến Hoa hậu Thanh Thủy. Câu chuyện “xào couple” giữa SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy được dựng nên từ trước cả tháng, vào thời điểm SOOBIN hot nhất, được thảo luận khắp MXH, fan “hoàng tử” nhiệt tình tìm hint và “đẩy thuyền”. Số ít thấy vui, nhưng sau khi MV ra mắt, không khó để thấy, rất nhiều khán giả tỏ ra thất vọng khi biết hóa ra đây chỉ là một màn kịch.

Thanh Thuỷ là nhân tố "hút view", hút thảo luận cho MV

Nhìn thấy rõ một điều, đa số sự thảo luận về MV Dancing In The Dark đều thuộc về tương tác tình cảm của SOOBIN và Hoa hậu Thanh Thủy trong MV lẫn trong hậu trường quay. Đăng quang 2 ngôi vị Hoa Hậu danh giá ở cả Việt Nam và quốc tế, Thanh Thủy là niềm tự hào không chỉ đối với giới sắc đẹp mà còn đối với nước nhà. Cô hiện là 1 trong những bông hậu được yêu thích nhất, có được thiện cảm từ khán giả nhờ sắc vóc đẹp như tiên nữ, tính cách 4D cực nhây và “chiêu bài” giật mi giả tặng fan. Việc lựa chọn Hoa hậu Thanh Thủy vào MV lần này là một sự lựa chọn khôn ngoan của SOOBIN và ekip. Tuy nhiên đó chính là con dao hai lưỡi khi chính Hoa hậu Thanh Thuỷ giật luôn spotlight của Dancing In The Dark lẫn SOOBIN.

Sau khi ra mắt MV, cả 2 đều ẩn ý tất cả những mộng tưởng được “vẽ vời” đều là hành động “xào couple” như 1 hình thức quảng bá. Những gì diễn ra giữa 2 người chỉ dừng lại 2 từ đồng nghiệp. Người vỡ mộng, người “lì đòn” tiếp tục đẩy thuyền nhưng hiệu ứng couple mà SOOBIN và Thanh Thuỷ tạo ra cũng “xịt” nhanh chóng. Thành ra, Dancing In The Dark như 1 vai phụ mờ nhạt trong “cuộc đời huy hoàng” của Thanh Thủy và SOOBIN. Ấn tượng âm nhạc để lại cho khán giả gần như không có, Dancing In The Dark không thể thoát vòng fan - là nhạc phẩm tri ân fan không hơn không kém.

"Nhử hint" cả đống nhưng sự thật là SOOBIN và Thanh Thuỷ chỉ "xào couple"

Dancing In The Dark: Vừa đủ cho 1 MV tặng fan, nhưng chưa đủ với cái tên SOOBIN

SOOBIN thời gian qua đang rục rịch chuẩn bị cho show tuyển tú Tân Binh Toàn Năng, tham gia với vai trò là 1 trong 3 nhà sản xuất toàn năng cùng với Tóc Tiên và Kay Trần. Mới đây, anh chàng góp mặt tại ngày hội tuyển sinh để giao lưu, trò chuyện và đưa ra lời khuyên cho dàn thí sinh. Với hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề, bản lĩnh và trình độ của SOOBIN đã được anh chứng minh trên hành trình âm nhạc của mình. Tân Binh Toàn Năng là bước tiến mới để cho thấy nam ca sĩ vẫn đang chăm chỉ hoạt động để giữ nhiệt, không ngừng học hỏi để nâng cấp bản thân chạm đến đỉnh cao khác.

SOOBIN có bước tiến mới trong sự nghiệp khi đảm nhiệm vai trò nhà sản xuất toàn năng

Ngoài ra, SOOBIN còn bật mí về buổi họp fan mang tên SOOBIN 2025 Fan Meeting - PROMise to my KINGDOM in Hanoi, được tổ chức vào ngày 5/4 tới đây tại Nhà thi đấu Tây hồ. Kênh phân phối chính thức sẽ mở bán vé vào 19h ngày 20/3, bao gồm 5 hạng vé dao đồng từ 300 nghìn - 3 triệu đồng.

Anh chàng sắp tới sẽ tổ chức buổi fanmeeting thứ 2 trong hơn 10 năm theo đuổi đam mê âm nhạc

Đây là thời điểm được coi là phù hợp để khởi động năm 2025 bằng 1 sản phẩm âm nhạc mới đánh tiếng đến công chúng về 1 SOOBIN thực sự nghiêm túc với nghề, cũng như với cương vị mới - nhà sản xuất toàn năng. Nhưng Dancing In The Dark không đủ để làm điều đó. Mới hơn không phải là cá tính âm nhạc mới, hay thể loại âm nhạc mới mà là 1 ca khúc hoàn toàn mới, tách biệt khỏi album Bật Nó Lên.

Trình làng vào tháng 6 năm ngoái, Bật Nó Lên thực sự đã giúp SOOBIN “bật lên” nhiều BXH và thu về nhiều giải thưởng lớn nhỏ cuối năm. Sau 9 tháng, album đã hoàn toàn hạ nhiệt, độ thảo luận gần như chỉ còn gói gọn trong vòng FC KINGDOM. Dù được yêu thích nhiều hay ít trong tổng số 10 track, Dancing In The Dark cũng đã được fan nghe “mòn tai”, replay số lần đếm không xuể. Team qua đường hay người theo dõi cũng ít nhiều “thẩm” vài lần. Việc này khiến Dancing In The Dark không còn tạo được sự bất ngờ, khán giả nói chung cũng không buồn chờ đợi, ngó nghiêng.

Bật Nó Lên và Dancing In The Dark đã hạ nhiệt đi nhiều sau 9 tháng phát hành

So với tên tuổi và vị thế hiện tại, SOOBIN cần 1 dự án “nặng đô” hơn, mang đậm cái tôi nghệ thuật hơn. SOOBIN của R&B với nhịp beat mạnh vẫn là 1 cái gì đó rất “bánh cuốn”. Dẫu R&B là sở trường nhưng nam ca sĩ chắc chắn vẫn sẽ gây mê hoặc với Ballad, thể loại anh đã từng rất thành công ở những năm đầu sự nghiệp.

Trong bối cảnh thị trường Vpop 3 tháng đầu năm sôi động không ngờ tới, việc đầu tư chất xám khôn ngoan cũng như tìm hiểu xu thế nghe nhạc của đại chúng hiện nay là điều tất yếu. Những MV đạt đủ yếu tố nghe - nhìn - thông điệp gần đây có thể kể đến Dù Cho Tận Thế (Erik), Chăm Em Một Đời (Đức Phúc), Vị Nhà (Đen) hay tiêu biểu nhất là Bắc Bling (Hoà Minzy).

Dancing In The Dark không phải là 1 sản phẩm âm nhạc tệ, vẫn có tính replay. Hình ảnh và âm thanh dừng lại ở mức vừa vặn nhưng chưa đủ “wow”. Như cách SOOBIN đặt tên fandom là KINGDOM, chấp niệm với concept hoàng tử - công chúa, Dancing In the Dark cần được cải biên thêm vì phong cách lỗi thời, “lệch nhịp” với gu nghe nhạc số đông. Ngược lại, MV vẫn đáp ứng được mục đích “chiều chuộng” hội fan “đu otp” giữa SOOBIN và Thanh Thủy.

Như đề cập ở trên, Dancing In The Dark, với loạt thành tích ổn áp, nhìn chung vẫn đủ lực để “làm ấm” ghế ngồi nhà sản xuất tài năng và khởi động buổi fanmeeting sắp tới cho SOOBIN