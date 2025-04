Tối ngày 6/4, SOOBIN Fan Meeting in Hanoi: PROMise To My KINGDOM đã chính thức kết thúc rực rỡ, đánh dấu một chặng đường mới giữa SOOBIN và đại gia đình KINGDOM miền bắc. Sau 6 năm, nam ca sĩ mới có dịp tổ chức 1 buổi giao lưu thân mật tại Thủ đô, thu hút hơn 2 nghìn người hâm mộ tới chung vui, ủng hộ.

Đảm nhiệm vai trò MC, Phí Linh thay thế Jun Phạm vì bận lịch trình, dẫn dắt chương trình từ đầu tới cuối. Ngoài ra, sự kiện còn đón chào 2 mảnh ghép còn lại từ nhà Sao Sáng - NSND Tự Long và Cường SEVEN, cùng gia đình SOOBIN.

SOOBIN xuất hiện giữa đám đông fan, bước lên sân khấu “mở bát” bằng ca khúc Đã Đến Lúc. Anh khuấy động bầu không khí với màn solo chơi đàn organ đầy đam mê trên sân khấu. Tại đây, SOOBIN tạo ra nét tương phản thú vị: Trình diễn cuốn hút, quẩy cực bốc với Đã Đến Lúc, Blackjack và Beautiful Girl ; trong khi Anh Đã Quá Quen Với Cô Đơn, Dancing In The Dark và Nếu Ngày Ấy lại mang đến vibe nhẹ nhàng đúng tinh thần ballad.

Trong tiết mục Blackjack , SOOBIN đu trend "cà hẩy" khiến fan hò hét không ngừng. MC Phí Linh tiện "bóc mẽ" luôn SOOBIN từng chia sẻ mong muốn có 1 cô bạn gái không dùng TikTok trong quá khứ, khiến "khổ chủ" cười xấu hổ. Anh chàng “cao hứng” rủ fan quay “tóp tóp” Blackjack nhưng không phải với “công chúa” mà với 4 “hoàng tử”. Có "hoàng tử" thì phải chiều "công chúa", SOOBIN mời 3 fan nữ đã thắng cuộc thi quay video theo trend Dancing In The Dark trước đó, cùng nhau trao điệu khiêu vũ nhẹ nhàng, ngọt ngào.

Rút kinh nghiệm từ fan meeting ở TP.HCM, lần này SOOBIN không trổ tài luộc trứng nữa. Thay vào đó, anh và ekip đã chuẩn bị chiếc bánh kem in hình SS Label. Phí Linh vu vơ nói: “Chắc SOOBIN nấu ăn giỏi lắm nhỉ” khiến fan bật cười, trong khi nam ca sĩ nhìn đàn chị với ánh mắt “hờn dỗi”. SOOBIN từng thừa nhận không biết nấu ăn, dù luộc trứng cũng phải loay hoay, lóng ngóng.

Xuất hiện với tư cách khách mời, Cường SEVEN đem đến tiết mục Beautiful Girl. Trên nền nhạc bản hit hơn 10 năm tuổi, Cường SEVEN rủ SOOBIN nhảy “boy phố” cực sung, Tại đây, SOOBIN bật mí Beautiful Girl là MV đầu tiên anh được đi quay sau khi gia nhập SS Label: "Hồi xưa mình rất thích bài đó, nên là mình được anh Touliver triệu tập đi quay MV cho anh Cường. Hồi đó, mình mới vào SS, mới chập chững vào underground thôi. Mình được gặp rất nhiều anh em trong underground mà mình rất hâm mộ như anh JustaTee, Mr. A hay anh LK.”

Cả 2 rủ nhau nhảy "boy phố" cực bốc trên nền nhạc Beautiful Girl

Cường SEVEN còn chia sẻ: “Bài thứ 2 sau Beautiful Girl là You & I là do SOOBIN sáng tác. Cường đến tận nhà SOOBIN để SOOBIN thu cho Cường luôn. Và đến bây giờ, 2 anh em đã được 17 năm bên nhau rồi. 2 anh em đã gắn bó rất lâu rồi. Chính bản thân SOOBIN cũng là người Cường phải học hỏi nhiều.”

Ngoài ra, Jun Phạm quay video từ TP.HCM, lấy làm tiếc vì không thể ra Hà Nội làm MC cho chương trình vì bận lịch trình. Biết nhân vật ưa thích của cậu em là Tôn Ngộ Không, thành viên 365daband gửi tặng vòng kim cô lẫn gậy như ý để SOOBIN cosplay trên sân khấu.

Đặc biệt, đoạn video ghi lại những lời chúc tốt đẹp, ý nghĩa từ mẹ Hương, chị Giang, 2 em Nhím và Dâu gửi đến SOOBIN khiến anh chàng xúc động, không kìm được nước mắt. SOOBIN bước lên khu ghế nơi gia đình đang ngồi xem, chia sẻ gia đình là động lực để bản thân nỗ lực trong sự nghiệp. Anh còn tiết lộ: “Nhím luôn là niềm hy vọng của cả nhà. Nhím sẽ là người tiếp bước cậu trên hành trình nghệ thuật, mang danh tiếng và sự tự hào đối với gia đình mình.”

SOOBIN tiết lộ em Nhím sẽ tiếp tục nối dõi hành trình nghệ thuật của gia đình

Anh biết ơn vì vẫn có bố mẹ ở cạnh bên, động viên và còn để chứng kiến những giá trị, thành tựu mình đạt được. Mẹ Hương và bố Tú cũng gửi lời ngọt ngào, chân thành tới SOOBIN, kể rằng đã luôn đồng hành và hỗ trợ hết mình để con trai theo đuổi đam mê ca hát từ khi còn bé xíu. Mẹ Hương chia sẻ: “Con cứ mang bao nhiêu bạn đến nhà cũng được, mẹ nấu cơm được hết”. Bố Tú thì nhấn mạnh: “Bây giờ bác trao con trai cho các cháu” . Mẹ Hương còn khoe ra bộ ảnh bí mật của SOOBIN chưa từng được bật mí từ hồi “trẻ trâu”.

Mẹ Hương kể lại hành trình theo đuổi đam mê âm nhạc của SOOBIN, khoe luôn pô ảnh con trai ngày xưa

NSND Tự Long ngồi bên cạnh cũng không khỏi xúc động, nghẹn ngào nói: "Không hiểu sao tôi rất là xúc động, bởi vì tôi cảm nhận được giá trị của tình thương yêu, giá trị của gia đình trong sự chuyển tiếp của người nghệ sĩ. Với SOOBIN có 1 điều rất đặc biệt, và tôi sẽ chờ đợi SOOBIN đến hơi thở cuối cùng. SOOBIN không chỉ là 1 người đánh bóng cho tên tuổi của mình, không chỉ là nghệ sĩ đi con đường đã đi. SOOBIN có sự cống hiến, có sự hy sinh vì cộng đồng, vì nền âm nhạc của nước nhà. SOOBIN đã phấn đấu, sáng tác, làm việc không ngừng nghỉ. Đó là quãng thời gian chúng tôi đã chứng kiến và tôi nghĩ rằng đó là điều 1 nghệ sĩ ‘nhớn’ cần phải có.”

Kết chương trình, SOOBIN trình diễn ca khúc Nếu Ngày Ấy và gửi lời chào tạm biệt khiến fan hụt hẫng, chưng hửng. Cứ ngỡ đã đến lúc ra về thì SOOBIN công bố luôn món quà cuối cùng - thông báo ra mắt KINGDOMstick và live concert vào ngày 24/5. “Túi mù” đặc biệt khiến cả hội trường như nổ tung, ai nấy cũng vỡ oà trong cảm xúc và niềm vui sướng. Live concert sắp tới hứa hẹn sẽ đánh dấu cột mốc mới bùng nổ hơn không chỉ đối với SOOBIN mà còn đối với hành trình giữa anh và FC KINGDOM.

Live concert và lightstick được SOOBIN công bố cuối chương trình

Cư dân mạng đồng loạt chúc mừng SOOBIN và KINGDOM, gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới đại gia đình. Đồng thời, người hâm mộ từ xa đều bày tỏ niềm tự hào và vinh dự khi được chung tay góp sức xây dựng một cộng đồng fan vững bền và hoà thuận, cùng nhau ủng hộ sự nghiệp của SOOBIN.