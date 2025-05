Tối 10/5, concert Anh Trai Say Hi D-6 tại Hà Nội chính thức diễn ra trên SVĐ Mỹ Đình. Được xác nhận sẽ là đêm concert cuối cùng nên ngay từ đêm 9/5, đã có rất đông người hâm mộ có mặt, “camp” chỗ để có cho mình vị trí đẹp nhất để nhìn ngắm thần tượng.

Trước thềm đêm concert diễn ra, các “anh trai” sẽ có khoảng thời gian giao lưu cũng như chụp hình với người hâm mộ tại photobooth riêng. Tuy nhiên, “anh trai” Hải Đăng Doo do đến muộn hơn dự kiến đã khiến đích thân mẹ ruột “xử” ngay tại chỗ làm nhiều fan “cười ra nước mắt”.

Clip mẹ Hải Đăng Doo gọi điện giục anh chàng đến photobooth (nguồn: jikeii)

Theo đó, vì không muốn để người hâm mộ chờ quá lâu, mẹ ruột của Hải Đăng Doo đã gọi điện cho anh chàng để hỏi lý do. Sau khi biết nguyên nhân vì đợi xe nên không thể đến kịp, cô đã trấn an để các fan không quá sốt ruột. Thế nhưng ngay khi “con trai cưng” có mặt, mẹ của Hải Đăng Doo không ngại ngần “bạt tai yêu” giữa ánh mắt và máy quay của hàng trăm fan.

Khoảnh khắc này khiến người hâm mộ anh chàng không khỏi thích thú vì dù có là thần tượng thì vẫn bị mẹ “xử” mà thôi. Trên trang cá nhân, Hải Đăng Doo còn hài hước chia sẻ về khoảnh khắc có 1-0-2 này: “Lần đầu tiên được người phụ nữ mình yêu nhất quả đất thưởng cái bạt tai giữa hàng trăm máy quay”.

Clip Hải Đăng Doo bị mẹ “đánh yêu” tại concert Anh Trai Say Hi trước giờ G (nguồn: lotus_ange09)

Khoảnh khắc Hải Đăng Doo bị mẹ “bạt tai yêu” vì đến muộn

Khoảnh khắc này khiến nhiều fan “cười ra nước mắt”

Hải Đăng Doo chia sẻ về khoảnh khắc bị mẹ “xử” giữa hàng trăm fan

Hải Đăng Doo sinh năm 2000 xuất thân từ một TikToker sở hữu hơn 2,6 triệu follower và được khán giả biết đến nhiều nhất khi tham gia Anh Trai Say Hi. Sở hữu gương mặt điển trai, Hải Đăng Doo nhanh chóng sở hữu cho mình lượng fan lớn ủng hộ. Dẫu vậy, anh chàng cũng là một trong những nhân tố gây nhiều tranh cãi khi có sự nghiệp âm nhạc mờ nhạt hay lùm xùm “xào couple” và mới đây nhất là nghi vấn gian lận thi cử. Dù gặp không ít ồn ào nhưng sự xuất hiện của Hải Đăng Doo tại Anh Trai Say Hi vẫn được người hâm mộ ủng hộ và là cái tên hút fan khi có mặt tại show đình đám này.