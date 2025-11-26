Lâu lắm rồi, dân tình mới lại nhắc đến cái tên Triệu Tiểu Đường. Cô nàng từng là hiện tượng giải và fan hâm mộ trẻ tuổi trong chương trình Thanh Xuân Có Bạn 2, nổi bật với giao diện “soái tỉ” cùng cá tính ngầu đét, thẳng thắn đến mức mặn mà. Thời điểm đó, bất cứ ai cũng tò mò về từng bước đi của cô trên sân khấu, từng khoảnh khắc với Ngu Thư Hân hay Khổng Tuyết Nhi đều được chia sẻ rầm rộ. Thế nhưng giờ đây, nhiều người không khỏi thắc mắc: Triệu Tiểu Đường hiện đang ở đâu?

“Soái tỷ” hot một thời hút cả đống fan nữ, gia thế khủng sống trong biệt thự dát vàng

Triệu Tiểu Đường, sinh năm 1997 tại Bắc Kinh, trong một gia đình không có truyền thống nghệ thuật. Ngay từ nhỏ, Triệu Tiểu Đường đã bộc lộ niềm đam mê với nghệ thuật biểu diễn. Năm còn là học sinh, cô đã tham gia các lớp múa dân gian và biểu diễn trong các chương trình ca nhạc địa phương. Nền tảng múa vững chắc trở thành lợi thế lớn, giúp cô sau này tự tin đứng trên sân khấu và thể hiện phong thái chuyên nghiệp ngay từ những thử thách đầu tiên.

Sau khi tốt nghiệp Học viện Vũ đạo Bắc Kinh, Triệu Tiểu Đường bắt đầu thử sức với nhiều dự án nhỏ, bao gồm các chương trình truyền hình thực tế dành cho thực tập sinh, các web-drama kém nổi, và các MV của nghệ sĩ khác. Trong giai đoạn này, cô trau dồi khả năng vũ đạo và rap, song vẫn chưa có một tác phẩm hay vai diễn nào thực sự tạo dấu ấn mạnh mẽ. Đây là thời kỳ tập luyện và tích lũy, giúp cô xây dựng nền tảng để bước vào cuộc thi Thanh Xuân Có Bạn 2.

Năm 2020, Triệu Tiểu Đường tham gia Thanh Xuân Có Bạn 2, và nhanh chóng trở thành cái tên nổi bật nhờ cá tính lạnh lùng, mạnh mẽ và những câu nói gây cười bể bụng. Phong thái của cô được truyền thông gọi là “soái tỉ”, vừa quyền lực vừa cá tính, dễ khiến khán giả nhớ mặt. Hình tượng cool ngầu này giúp nữ idol hút một “rổ” fan nữ.

Xuyên suốt hành trình làm thực tập sinh, mỹ nhân họ Triệu gây ấn tượng với tài nhảy nhót và khả năng rap linh hoạt. Tại đêm Chung kết, đạt hạng 7 chung cuộc, Triệu Tiểu Đường chính thức debut cùng nhóm nhạc THE9, giữ vai trò lead rapper và lead dancer, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp.

Trong thời gian hoạt động với THE9 (2020-2021), cô tham gia nhiều chương trình tạp và các sự kiện âm nhạc. Dù thời gian nhóm hoạt động không dài, Triệu Tiểu Đường đã để lại dấu ấn về kỹ năng vũ đạo phong cách trình diễn mạnh mẽ. THE9 tan rã vào cuối 2021, đánh dấu kết thúc cho một giai đoạn rực rỡ nhưng ngắn ngủi của Triệu Tiểu Đường trong vai trò thần tượng nhóm nhạc.

Sau đêm chung kết Thanh Xuân Có Bạn , gia thế của Triệu Tiểu Đường lên hot search vì bề thế không kém cô bạn thân. Trong những bức ảnh quá khứ, nữ idol sống ở căn biệt thự xa hoa như dát vàng ở Bắc Kinh. Căn nhà rộng lớn cùng gu thời trang cực chất thể hiện gia cảnh giàu có của Triệu Tiểu Đường. Lục lại những video trong quá khứ, fan phát hiện Triệu Tiểu Đường năm 21 tuổi đã lái xe trị giá hơn 3 tỷ đồng, sống ở biệt thư xa hoa giữa Bắc Kinh.

Nhan sắc ngày một nam tính kỳ lạ, sự nghiệp dậm chân tại chỗ kéo luôn ngôi sao hạng A xuống vực

Sau khi THE9 giải tán, Triệu Tiểu Đường ra mắt các single solo như NO., 4ME… nhưng chưa gây được tiếng vang, Những lần xuất hiện trên show tạp kỹ giúp duy trì độ nhận diện, nhưng chưa đủ để vực lại sự nghiệp. Như một quy luật bất thành văn, idol nào cũng sẽ đá sân sang mảng phim ảnh sau khi đã có chút danh tiếng, nhưng kết quả lại không như mong đợi.

Cô liên tục góp mặt trong các phim truyền hình và web-drama công nghiệp, nhưng khả năng diễn xuất bị chê bai nặng nề: biểu cảm cứng đờ, thoại thiếu cảm xúc, phong thái như “đọc văn bản”. Đặc biệt, trong Phàm Nhân Tu Tiên Truyện (2025), màn thể hiện của cô bị netizen gọi là “robot đóng phim”, thậm chí kéo cả Dương Dương, bạn diễn nam chính vốn đã hay bị chê một màu, xuống thấp hơn nữa trong bảng xếp hạng diễn xuất. Không ít người chia sẻ phải bỏ xem phim vì không chịu nổi Triệu Tiểu Đường. Nhiều bài trên diễn đàn Trung Quốc nhận xét thẳng: “Hai người cộng lại không cứu nổi một cảnh nhưng đủ sức để phá tan nát cả bộ phim”.

Không chỉ diễn xuất, ngoại hình của Triệu Tiểu Đường cũng trở thành đề tài tranh cãi. Nếu trước đây cô nổi bật với khí chất ngời ngời, cá tính mạnh thì những năm gần đây, netizen nhận xét visual của cô ngày càng thô cứng, trở nên nam tính khó hiểu. Góc mặt vuông hơn, cách tạo kiểu tóc và trang điểm không phù hợp khiến tổng thể kém sắc so với thời THE9. Một số bình luận trên Weibo thậm chí cho rằng cô đã đánh mất hoàn toàn hào quang ngày xưa.

Sự nghiệp giậm chân tại chỗ khiến cô rơi vào trạng thái loạng choạng giữa diễn xuất gây tranh cãi và âm nhạc không bứt phá. Hiện tại, cô vẫn có lượng fan trung thành, nhưng so với thời hoàng kim cùng THE9, Triệu Tiểu Đường đang trải qua giai đoạn chững lại, đứng trước câu hỏi liệu có thể vực dậy hình ảnh “soái tỉ” hay sẽ mãi là ngôi sao một thời trong lòng công chúng.

Không có bài hit, không có dự án nổi bật, cô dần rơi vào trạng thái “loạng choạng không định hướng” giữa diễn xuất thì gây tranh cãi, còn âm nhạc thì không bứt phá. Những lần xuất hiện trên show tạp kỹ giúp cô duy trì độ nhận diện, nhưng không đủ mạnh để xoay chuyển hình ảnh hay vực lại đà sự nghiệp.

Ở thời điểm hiện tại, Triệu Tiểu Đường vẫn còn lượng fan trung thành nhưng rõ ràng so với hoàng kim THE9, sự nghiệp của cô đang bước vào giai đoạn chững lại rõ rệt. Không ít người cho rằng nếu muốn trở mình, cô cần cải thiện diễn xuất hoặc trở lại mạnh mẽ hơn với âm nhạc, lĩnh vực vốn là thế mạnh của cô thời còn trong nhóm.