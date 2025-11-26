Ngày 29/11 tới, SOOBIN sẽ chính thức mang concert ALL-ROUNDER D-3 đến TP.HCM, đánh dấu sự trở lại sau hơn nửa năm kể từ hai đêm diễn cháy vé ở Hà Nội. Sức hút từ SOOBIN đủ lớn để biến sân khấu cuối năm thành “tâm điểm chú ý”, còn KINGDOMs thì tất bật chuẩn bị từng chi tiết cho đêm diễn quan trọng của thần tượng. Thế nhưng, thay vì không khí háo hức chờ đợi, mạng xã hội đang xôn xao vì làn sóng phẫn nộ đến từ chính fandom SOOBIN.

Chỉ còn 3 ngày nữa, concert ALL-ROUNDER của SOOBIN sẽ diễn ra tại TP.HCM

Tâm điểm của sự bức xúc bắt nguồn từ các bài đăng lan rộng trên Threads, nơi nhiều KINGDOMs thể hiện sự khó chịu trước tin đồn liên quan đến một Tân Binh Toàn Năng - cái tên được ẩn ý nhiều nhất là Lê Bin Thế Vĩ. Anh chàng này thời gian qua xuất hiện cùng SOOBIN khá thường xuyên. Điều này khiến fan nhanh chóng đặt dấu hỏi: phải chăng SS Label đang “đánh tiếng” về một cái tên có thể trở thành gương mặt độc quyền mới của công ty?

Lê Bin Thế Vĩ là cái tên bị fan SOOBIN "réo tên"

Sự lo ngại càng tăng lên khi xuất hiện tin đồn SOOBIN và Lê Bin Thế Vĩ sẽ cùng nhau trình diễn bản hit Giá Như ngay tại concert D-3. Với KINGDOMs - những người luôn đặt SOOBIN ở vị trí ưu tiên tuyệt đối tại các đêm diễn, việc một tân binh được hát bản hit đặc biệt như Giá Như là điều khó chấp nhận. Nhiều fan cho rằng spotlight của concert không phải sân chơi để công ty thử nghiệm nhân tố mới, càng không phải để làm “bệ phóng” cho người khác không phải SOOBIN.

Phản ứng gay gắt của KINGDOMs:

Hàng loạt bài đăng bày tỏ sự phẫn nộ liên tục viral. Không ít fan thẳng thắn tuyên bố sẽ trả vé nếu SS Label để “ai đó” cùng SOOBIN hát Giá Như. Dàn Tân Binh Thăng Cấp - 11 thí sinh đang được SOOBIN dẫn dắt (không có Lê Bin Thế Vĩ) vốn đã được công bố là khách mời chính thức của concert. Nhưng việc xuất hiện tin đồn một thành viên sẽ có sân khấu đặc biệt bên cạnh mentor khiến mọi chuyện trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

CEO SS Label nhanh chóng lên tiếng, trấn an KINGDOMs nhưng căng thẳng vẫn leo thang

Giữa tâm bão, CEO SS Label đã nhanh chóng lên tiếng, trấn an KINGDOMs bằng một câu xác nhận ngắn gọn nhưng đầy ẩn ý: “Chỉ có tác giả của bài Giá Như mới là người thể hiện ca khúc này tuyệt vời nhất, yên tâm nhé. Hoàng tử sẽ ôm trọn Giá Như.” Dù lời khẳng định này phần nào dẹp đi đồn đoán SOOBIN phải san sẻ Giá Như cho ai đó, nhưng tranh cãi vẫn tiếp tục lan rộng. Một bộ phận fan cho rằng công ty cần có phản hồi rõ ràng, minh bạch hơn thay vì để những rumor tự do thổi bùng cảm xúc của người hâm mộ. Trước đó trong concert D-2, SOOBIN đã từng song ca Giá Như với RHYDER, người hâm mộ không hề phản đối mà còn yêu thích phiên bản này.

Ở chiều ngược lại, nhiều người qua đường lại cho rằng KINGDOMs đang phản ứng có phần thái quá. Tất cả những nghi vấn về Lê Bin Thế Vĩ hay việc song ca Giá Như đều chỉ xuất phát từ các bài đăng chưa kiểm chứng, nhưng fandom lại phản ứng như thể thông tin đã được xác thực. Trong khi SS Label chưa đưa ra bất kỳ thông báo chính thức nào ngoài lời phủ nhận liên quan đến Giá Như, mọi suy đoán vẫn chỉ dừng ở mức tin đồn.

Concert D-3 đang đến rất gần và tất cả đều hiểu rằng sân khấu của SOOBIN luôn có cách khiến khán giả phải bùng nổ. Nhưng trước khi âm nhạc được cất lên, fandom của nam ca sĩ đang trải qua một cơn “sóng ngầm” không nhỏ. Chỉ đến khi đêm diễn bắt đầu, mọi chuyện mới có câu trả lời.