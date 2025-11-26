Nguyên văn thông báo:

"Thương gửi Quý khán giả của Nhã Concert tại Hà Nội,

Nhã xin gửi lời cám ơn chân thành đến quý khán giả đã yêu thương và ủng hộ Nhã trong thời gian qua, đặc biệt là dành tình cảm lớn cho Nhã Concert tại Hà Nội.

Vì nhiều lý do, lượng vé bán ra chưa đạt mức tiêu chuẩn để có thể thực hiện một đêm nhạc trọn vẹn và trong thời điểm lũ lụt đang gây thiệt hại lớn về người và của cho người dân Miền Trung, Nhã nghĩ rằng việc quan trọng hơn ở thời điểm này là kêu gọi chung tay giúp sức để người dân Miền Trung sớm ổn định lại cuộc sống sau lũ.

Vì những lí do trên, Nhã xin phép dời show diễn tại Hà Nội qua một thời điểm khác thích hợp hơn. Với những khán giả đã mua vé, cho Nhã gửi lời xin lỗi chân thành. Để tri ân và bù đắp phần nào tình cảm của mọi người, Nhã xin được tặng Album mới – “Nhã 2025” đến tất cả các đơn hàng đã đặt mua vé tại Hà Nội.

Ban Tổ Chức sẽ liên hệ trực tiếp với quý vị để xác nhận thông tin và gửi quà trong thời gian sớm nhất sau khi Album ra mắt. Riêng đêm diễn tại TP.HCM ngày 20.12 tại Nhà hát Hòa Bình vẫn diễn ra như dự kiến.

Nhã rất mong sẽ gặp quý vị tại đây, trong một đêm nhạc thật trọn vẹn.

Một lần nữa, Nhã xin cám ơn tình yêu thương của quý vị.

Trân trọng.

Lân Nhã."