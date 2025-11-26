Jennie (BLACKPINK) vượt mặt Lady Gaga

(Ảnh: Kbizoom) Jennie đang tiếp tục chứng minh cô không chỉ là thành viên của một thế lực Kpop toàn cầu, mà còn là một thế lực solo đáng gờm. Đĩa đơn mới nhất của cô, Like JENNIE, đã đạt được một cột mốc đáng nhớ - vượt qua 50 tỷ lượt xem trên TikTok, trở thành bài hát Kpop được xem nhiều nhất trên nền tảng này trong năm 2025.

Với nhịp điệu bắt tai, ca từ táo bạo và sự pha trộn hip-hop-funk mạnh mẽ, Like JENNIE nhanh chóng trở thành nhạc nền cho một làn sóng nội dung sáng tạo - từ các thử thách nhảy múa, video thời trang cho đến các bản chỉnh sửa hòa nhạc trực tiếp. Sự đa dạng của nó đã khiến Like JENNIE trở thành bài hát được yêu thích trên TikTok, dẫn đến số lượt phát trực tuyến chưa từng có.

Đáng chú ý, Jennie chưa dừng lại ở đó. Các ca khúc solo khác của cô, Extral và Love Hangover, đều đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem, trong khi JUMP của BLACKPINK và Earthquake của thành viên cùng nhóm Jisoo cũng đồng hạng nhì trong bảng xếp hạng các bài hát được sử dụng nhiều nhất trên TikTok. Những nghệ sĩ khác cũng đạt được thành tích tương tự bao gồm J-Hope với GloRilla với Killin' It Girl và nhóm nhạc tân binh Hearts2Hearts với The Chase.

Ngoài video ngắn, Like JENNIE cũng đang chứng kiến sự tăng trưởng bùng nổ trên các nền tảng phát trực tuyến chính thống. Trên Spotify, ca khúc đã vượt qua 600 triệu lượt phát trực tuyến, chính thức trở thành ca khúc thứ ba của Jennie đạt được con số này. Ấn tượng hơn, ca khúc đã vượt qua Abracadabra của Lady Gaga để trở thành ca khúc solo nữ được phát trực tuyến nhanh nhất năm 2025 đạt mốc 600 triệu lượt.

Trên YouTube Music, Like JENNIE vẫn là ca khúc solo duy nhất trong năm nay đồng thời vượt qua 600 triệu lượt phát trực tuyến trên cả hai nền tảng, củng cố sức hút đa nền tảng của ca khúc và khẳng định sự phát triển của Jennie với tư cách là một nghệ sĩ solo.

Thành công của Jennie với Like JENNIE không chỉ là một khoảnh khắc lan truyền chóng mặt mà đó là một thành tựu định hình sự nghiệp, cho thấy sức hút ngôi sao của cô không chỉ bắt nguồn từ di sản của BLACKPINK mà còn từ chính bản sắc âm nhạc của cô. Với bản hit này, Jennie đã củng cố vị thế của mình trên thị trường âm nhạc toàn cầu với tư cách là một trong những nữ nghệ sĩ solo có sức ảnh hưởng nhất năm.