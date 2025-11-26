Mới đây, ILLIT đã tái xuất trên đường đua Kpop với single album Not Cute Anymore và MV ca khúc chủ đề cùng tên. 5 tháng kể từ Do The Dance, công chúng kỳ vọng vào một cú bật xa ấn tượng, nhất là khi Magnetic đã luôn là chiếc bóng quá lớn đối với 5 cô gái nhà Belift Lab. Sau hơn 1 ngày ra mắt, MV “bỏ túi” hơn 10 triệu view - một con số tương đối khả quan trong bối cảnh Kpop đang bị bão hòa, song vẫn chưa thể giúp ILLIT vực dậy tên tuổi.

Not Cute Anymore - ILLIT

Tình hình nhạc số của Not Cute Anymore hiện khá hẩm hiu khi ca khúc chỉ mới chạm đến thứ hạng cao nhất là #34 trên Bugs. Ngoài ra, ILLIT đạt hạng #119 Melon và #163 Genie. Đây là thành tích không mấy ấn tượng đối với nhóm nữ từng gây sốt toàn cầu với bản hit Magnetic vào đầu năm ngoái. Tuy nhiên, ILLIT đạt hơn 700 nghìn stream ngày đầu và là màn debut lớn nhất của 1 nhóm nữ trong năm 2025 trên mặt trận Spotify.

Tình hình nhạc số của Not Cute Anymore hiện khá hẩm hiu

Not Cute Anymore được dự đoán sẽ khó có thể thăng hạng cao hơn trong thời gian tới, một phần vì 2 kỳ comeback trước cũng buồn thiu không kém. Dù tạo trend rầm rộ trên TikTok, Do The Dance vẫn không thể chuyển hóa sức nóng thành thành tích nhạc số. Ca khúc chỉ dừng lại ở #25 Bugs, #69 Melon và #88 Genie - những vị trí thể hiện rõ sự hụt hơi khi bước vào cuộc đua BXH. Hiệu ứng kim tuyến, concept lung linh và loạt clip đậm vibe Thủy Thủ Mặt Trăng giúp bài hát phủ sóng mạnh mẽ trên mạng xã hội, nhưng lại không đủ để giữ chân công chúng trên các nền tảng streaming.

Dù tạo trend rầm rộ trên TikTok, Do The Dance vẫn không thể chuyển hóa sức nóng thành thành tích nhạc số

Tháng 10 năm ngoái, ILLIT có màn comeback đầu tiên với Cherish nhưng ca khúc lại không nhận được sự hưởng ứng xứng đáng. Ca khúc chỉ dừng lại ở #12 Bugs, #45 Genie, #59 Melon Top 100 và #63 FLO - những thứ hạng được đánh giá là khá khiêm tốn so với kỳ vọng ban đầu. Thành tích này cho thấy Cherish không tạo được hiệu ứng lan tỏa rõ rệt, cũng như thất bại trong việc tận dụng sức nhiệt từ Magnetic.

ILLIT có màn comeback đầu tiên với Cherish nhưng ca khúc lại không nhận được sự hưởng ứng xứng đáng

Lý giải cho hiện tượng đi xuống này, mỗi đợt comeback đều diễn ra sau khoảng thời gian khá dài, từ 8 đến cả 10 tháng. Giữa dòng chảy Kpop nhộn nhịp, điều này khiến nhóm dễ hạ nhiệt, bị bỏ lại xa so với những đồng nghiệp cùng thời. ILLIT cũng chưa có fanbase cứng và mạnh như đàn chị cùng nhà LE SSERAFIM hay đối thủ gen 5 là BABYMONSTER.

Hơn thế nữa, một nhân tố khác tác động không nhỏ vào cảnh flop của ILLIT - ồn ào chào hỏi Hanni (Newjeans). Nguồn cơn sự việc bắt đầu từ những chia sẻ của Hanni trong quá khứ về sự cố giữa cô và ILLIT. Cô cho biết một quản lý của Belift Lab từng yêu cầu các nghệ sĩ khác phớt lờ cô, khiến một số thành viên ILLIT đi ngang không chào hỏi.

Ồn ào chào hỏi Hanni (Newjeans) tác động tiêu cực tới hình ảnh và danh tiếng ILLIT

Tuy nhiên, theo phán quyết của Tòa án quận trung tâm Seoul, dữ liệu từ camera không cho thấy bằng chứng nào về việc Hanni bị đối xử bất công. Trong bản án, tòa cho rằng Min Hee Jin, cựu CEO của ADOR, phải chịu trách nhiệm chính. Tòa nhận định khó có thể chấp nhận mô tả của Hanni về sự việc này.

Ngay sau khi phán quyết được công bố, bài đăng cũ của Hanni trên Instagram cũng bị cư dân mạng “đào" lại. Trong đó, nữ ca sĩ viết: “Tôi nhớ rõ mọi chuyện. Tôi định nói ra tại tòa, nhưng đã nhịn. Sao họ có thể cắt ghép một phần tin nhắn rồi bóp méo nó để có lợi cho mình, trong khi chính tôi là người viết nó? Xin hãy ngừng quấy rối tôi, ADOR và HYBE”.

Bài viết này đưa cụm từ “Hanni nói dối” leo lên top tìm kiếm tại Hàn Quốc. Bài đăng gốc trên Pann đã vượt hơn 85.000 lượt xem, kèm theo hàng trăm bình luận gay gắt.

Sự việc đã khiến ILLIT mang tiếng xấu suốt một khoảng thời gian dài, sinh hoạt và hoạt động trong sự vu khống không có căn cứ. Hình ảnh của nhóm lẫn các thành viên cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. 5 cô gái đã phải đối mặt với nhiều bình luận chỉ trích, mạt sát trên MXH. Đến nay, khi mọi chuyện đã sáng tỏ, liệu đã quá muộn để hâm nóng lại nhiệt cho ILLIT?