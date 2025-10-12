Negav bị chê "nhảy chỉ được 6 điểm"

Tối 11/10, tập 4 của Anh Trai Say Hi chính thức lên sóng, và một trong những điểm nhấn nổi bật nhất là màn trình diễn Đa Nghi của team Negav. Tiết mục không chỉ thu hút bởi concept độc đáo, giai điệu bắt tai mà còn gây bất ngờ lớn với sự xuất hiện đặc biệt của Em Xinh Pháo, khiến khán giả bùng nổ. Tiết mục Đa Nghi do team Negav thể hiện gồm Dillan Hoàng Phan, Cody Nam Võ và Hải Nam.

Ca khúc Đa Nghi mang màu sắc hiphop - Y2K pha chút retro, khai thác bối cảnh quen thuộc với thế hệ 8x-9x: những buổi audition, ký ức tuổi thơ và những cảm xúc tình cảm quen thuộc. Nội dung bài hát kể về một cô gái đa nghi trong tình yêu, luôn lo lắng khi bạn trai quá ham vui và thường xuyên khiến cô phải “đứng ngồi không yên”.

Đa Nghi - Live Stage 2 Anh Trai Say Hi mùa 2: Negav, Cody Nam Võ, Hải Nam, Dillan Hoàng Phan

Về mặt dàn dựng, team Negav mang đến một sân khấu tràn đầy năng lượng, với vũ đạo mạnh mẽ, đòi hỏi chuyển động liên tục từ đầu đến cuối bài hát. Các thành viên phải vừa hát, vừa rap, vừa nhảy với nhịp độ nhanh, gần như không có giây phút nghỉ. Chính điều này đã vô tình làm lộ khuyết điểm về vũ đạo của đội trưởng Negav. Thậm chí, Anh Trai Dillan còn nêu ý kiến nhận xét về người đội trưởng của mình rằng: “Sáng tác Negav được 11 điểm, nhảy thì Negav được 6 điểm.”



Dillan Hoàng Phan nhận xét về khả năng nhảy của Negav

Negav giải thích về điểm yếu của mình

Giải thích về điều này, Negav chia sẻ bản thân “chỉ hoạt động một bên bán cầu não”, nên các động tác chân phức tạp luôn là thử thách không nhỏ. Do đó, anh phải nhờ đến hai “vũ sư” của đội là Cody và Dillan tận tình hướng dẫn, kèm cặp từng bước. Chính vì thế, khi thấy người đội trưởng của mình dần bắt nhịp được với vũ đạo, cả team đều vui mừng. Đặc biệt, Anh Trai Cody Nam Võ bày tỏ sự tôn trọng và ngưỡng mộ tinh thần của đội trưởng, khi chứng kiến Negav kiên trì tập luyện, quyết tâm chinh phục vũ đạo và hoàn thiện bản thân để mang đến phần trình diễn tốt nhất cho đội.

Hai “vũ sư” của đội là Cody và Dillan

Negav chia sẻ bản thân “chỉ hoạt động một bên bán cầu não”

Ngoài ra, Negav cũng chia sẻ thêm về quá trình sáng tác Đa Nghi, tiết lộ rằng trong thời gian viết lời cùng Hải Nam và Cody Nam Võ, anh có gặp phải một vài chuyện cá nhân nên phải thu âm lại phần rap bằng điện thoại và gửi cho chương trình. Dù gặp nhiều trở ngại, Negav vẫn nỗ lực hoàn thiện ca khúc để đảm bảo tiến độ cho cả team.

Thành quả cuối cùng, Negav thực hiện khá trọn vẹn vai trò

Bên cạnh đó, Negav bộc bạch cảm giác trách nhiệm lớn khi đảm nhận vai trò đội trưởng, đặc biệt là mong muốn bảo toàn toàn bộ thành viên bước tiếp vào vòng trong. Nam rapper cũng chia sẻ lại cảm xúc của mùa trước, khi mình làm đội trưởng nhưng hai thành viên Nicky và Công Dương phải dừng chân sớm, khiến anh cảm thấy tiếc nuối. Chính vì vậy, ở mùa này, Negav bày tỏ mong muốn được đưa những người anh em của mình tiến xa hơn trong chương trình.

