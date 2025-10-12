Tối 6/10, Gala Trung Thu Vũ Hội CCTV đã chính thức diễn ra tại Đức Dương, Tứ Xuyên (Trung Quốc), thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả. Tại đây, chương trình sẽ đem tới nhiều màn trình diễn từ cổ nhạc đến những ca khúc hiện đại, với mong muốn lan tỏa tình yêu thương gia đình, sự sum vầy tới con người, đặc biệt là những bóng lưng xa xứ.

Sự kiện quy tụ nhiều gương mặt đình đám trong làng Cbiz như Đàn Kiện Thứ, Tống Giai, Vương Lạc Đan, Mao Bất Dịch, Châu Thâm, Châu Đông Vũ, Tạ Na… Đường Yên - dù không quá nổi tiếng với vai trò ca sĩ - lại hút trọn spotlight đêm tiệc. Nữ nghệ sĩ diện lên mình bộ đầm hồng phấn, toát lên vẻ nữ tính, thướt tha nhưng không kém phần thanh lịch. Cô và Âu Hào cùng nhau song ca qua bài hát Đừng Hoang Mang, Khi Mặt Trời Lặn Sẽ Có Mặt Trăng.

Đừng Hoang Mang, Khi Mặt Trời Lặn Sẽ Có Mặt Trăng - Đường Yên x Âu Hào

Sân khấu được dàn dựng lấy tone xanh lam làm chủ đạo, ánh sáng dịu nhẹ phản chiếu trên mô hình mặt nước giả lập - giúp người xem như chìm vào khung cảnh đêm trăng yên bình. Đường Yên mở đầu với câu hát như thời thủ thỉ an ủi, trong khi Âu Hào đứng phía đối diện, hòa âm với chất giọng ấm áp ở phân đoạn điệp khúc. Sự tương phản này được miêu tả như cuộc đối thoại giữa Mặt Trời và Ánh Trăng với nhau.

Người hâm mộ ca ngợi màn biểu diễn giữa Đường Yên và Âu Hào, cho rằng cả 2 đã có chemistry ăn ý mà không bị gượng, gồng quá.

2 nghệ sĩ hạn chế cử chỉ, chỉ trao ánh mắt với nhau và bước đi chậm rãi, mang đúng không khí sâu lắng và trầm lặng mà ca khúc muốn gửi gắm. Bên cạnh Âu Hào, Đường Yên gây ấn tượng với giọng hát ngọt, trong trẻo như pha lê. Những khán giả không quen thuộc với tuyển tập âm nhạc của Đường Yên đều bày tỏ sự bất ngờ khi cô nàng sở hữu giọng ca thánh thót đến vậy. Phần trình diễn đã hút hơn 70 triệu view trên nền tảng Weibo.

Ở ngưỡng U45, Đường Yên gây mê hoặc với nhan sắc không tuổi, vẻ ngoài rạng rỡ và đằm thắm. Dù trên gương mặt đã có một vài dấu hiệu của thời gian, người đẹp 8x vẫn trẻ hơn tuổi thật như thời Bên Nhau Trọn Đời vào 10 năm trước. Với chiều cao ấn tượng 1m72, Đường Yên gần như áp đảo Âu Hào, lôi kéo mọi ánh nhìn về phía mình. Với tính chất Trung Thu Vũ Hội, Đường Yên tinh tế lựa chọn trang phục kín đáo, ẩn giấu cặp chân dài 1m12 đắt giá nhất nhì làng giải trí Hoa ngữ.

Đường Yên khoe giọng hát ngọt, trong trẻo như pha lê

Người hâm mộ ca ngợi màn biểu diễn giữa Đường Yên và Âu Hào, cho rằng cả 2 đã có chemistry ăn ý mà không bị gượng, gồng quá. Tiết mục song ca tự nhiên, trọn vẹn với 2 màu giọng khác biệt, chú trọng vào cảm xúc thay vì kỹ thuật cao siêu. Netizen không ngớt lời khen dành cho sắc vóc đỉnh cao của bà mẹ 1 con, khả năng duy trì nhan sắc và quản lý bản thân đáng ngưỡng mộ.

Đường Yên, sinh năm 1983 tại Thượng Hải, là một trong những nữ diễn viên nổi tiếng hàng đầu của màn ảnh Hoa ngữ. Cô tốt nghiệp Học viện Hý kịch Trung ương, cái nôi đào tạo nhiều thế hệ diễn viên danh giá của Trung Quốc. Năm 2004, Đường Yên được chọn làm 1 trong 14 Olympic Baby xuất hiện trong lễ bế mạc Thế vận hội Athens, mở đầu cho hành trình bước vào giới giải trí. Nhờ ngoại hình xinh đẹp, khí chất dịu dàng cùng phong thái chuyên nghiệp, cô nhanh chóng lọt vào mắt xanh của nhiều đạo diễn và dần khẳng định tên tuổi qua hàng loạt vai diễn truyền hình.

Mỹ nhân gây ấn tượng với nhan sắc không tuổi, rạng ngời dù đã chạm ngưỡng U45

Bước ngoặt sự nghiệp đến với Đường Yên khi cô đảm nhận vai Tử Huyên trong Thần Tiên Kiếm Quỷ Hiệp Truyện III - bộ phim đưa tên tuổi cô đến gần khán giả châu Á. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu với các vai diễn nặng ký như Triệu Mặc Sênh trong Hà Dĩ Thanh Tiêu Mộ và Lý Vị Ương trong Cẩm Tú Vị Ương. Cô trở thành gương mặt đại diện cho hình tượng “ngọc nữ” màn ảnh Trung Quốc suốt nhiều năm liền. Những năm gần đây, cô còn thử sức với dòng phim nghệ thuật như Phồn Hoa (2023), cho thấy sự chín muồi trong diễn xuất và khả năng chọn kịch bản kỹ lưỡng hơn trước.

Dù được biết đến chủ yếu với vai trò diễn viên, Đường Yên cũng từng tham gia một số dự án âm nhạc, chủ yếu là nhạc phim như Thiên Phú, Đã Lâu Không Gặp, Ngày Mai, Em Muốn Tìm Anh… Ngoài ra, cô nàng còn từng phát hành album duy nhất mang tên Candy Heart vào năm 2012. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp, Đường Yên vẫn được “chọn mặt gửi vàng” đảm nhân nhiều bản OST nhờ chất giọng trong vắt của mình.