Ngồi tù sau concert Tạ Đình Phong, fan tuyệt đối không làm theo

Ngày 24/4, Tạ Đình Phong gây bão làng giải trí Hoa ngữ khi chính thức tái xuất âm nhạc với tour diễn Evolution Nic Live. Bốn đêm diễn đầu tiên tại Hồng Kông (Trung Quốc) đã sold-out chỉ sau 15 phút, thu hút hàng trăm nghìn người hâm mộ tham dự. Với mức giá dao động từ 680 - 1.360 tệ (khoảng 2,5 - 5 triệu đồng), đây được xem là con số khá “mềm” để được sống lại tuổi trẻ cùng những bản hit bất hủ của Tạ Đình Phong. Anh cũng trở thành ca sĩ Trung Quốc đầu tiên tổ chức concert tại Công viên thể thao Kai Tak.

Nam nghệ sĩ trở lại với âm nhạc và nhanh chóng tạo tiếng vang lớn

Tuy nhiên, một sự việc nghiêm trọng đã xảy ra trong khuôn khổ bốn đêm concert ở Hồng Kông (Trung Quốc): một phụ nữ 28 tuổi đã nhiều lần tung tin bịa đặt, khiến công tác tổ chức và mạng xã hội không khỏi hoang mang. Cụ thể, Liêu Chí Quân đã 5 lần báo tin giả về việc phát hiện bom và chất cấm trong nhà vệ sinh cũng như phòng VIP ở tầng hai sân vận động Kai Tak, trong khung giờ từ 14h40 đến 17h38 ngày 27/4, ngay trước đêm diễn cuối cùng của Tạ Đình Phong.

Bốn lần đầu, cô gửi thông tin đến Trung tâm Báo án Điện tử, sử dụng tên giả hoặc ẩn danh. Đến lần thứ năm, cô trực tiếp gọi cho đồn cảnh sát Ngau Tau Kok, nói rằng mình phát hiện một chiếc hộp carton có ghi chữ “bom” cùng một túi bột trắng trong nhà vệ sinh nữ khu vực VIP. Chưa dừng lại ở đó, ngay trong buổi tối cùng ngày, cô còn trình báo mất điện thoại di động nhằm đánh lạc hướng lực lượng chức năng.

Ngoài ra, cơ quan điều tra phát hiện bị cáo còn báo tin giả tổng cộng bốn lần khác vào các ngày 26/4 và 2/5, tố cáo rằng một giảng viên nam của học viện âm nhạc ở khu Ho Man Tin đã quay lén và trộm cắp tài sản của cô. Tuy nhiên, quá trình điều tra cho thấy không có bằng chứng xác thực, tất cả chỉ là những cáo buộc vô căn cứ.

Cơ quan điều tra phát hiện bị cáo còn báo tin giả tổng cộng bốn lần khác vào các ngày 26/4 và 2/5

Nhờ các biện pháp nghiệp vụ, cảnh sát nhanh chóng truy vết số điện thoại và địa chỉ IP được sử dụng trong các lần báo án giả. Từ đó, danh tính và nơi ở của bị cáo được xác định. Cha cô cũng xác nhận số điện thoại này là của con gái mình. Ngày 7/5, cô bị bắt giữ và thừa nhận toàn bộ hành vi. Trong lời khai, cô cho biết làm vậy chỉ vì “ham vui” và muốn “thu hút sự chú ý”.

Mới đây, Liêu Chí Quân đã bị kết án 10 tháng tù giam với 10 tội danh, bao gồm phát tán thông tin sai lệch về bom, cố ý gây hiểu lầm cho cảnh sát và báo án giả. Phía luật sư bào chữa đề nghị tòa xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho biết bị cáo chỉ có bằng cao đẳng nghề, hiện làm lễ tân với mức lương khoảng 14.000 đô HK/tháng (tương đương 47,5 triệu đồng).

Liêu Chí Quân đã bị kết án 10 tháng tù giam với 10 tội danh, bao gồm phát tán thông tin sai lệch về bom, cố ý gây hiểu lầm cho cảnh sát và báo án giả

Luật sư cũng cho rằng cô đã ý thức được tính nghiêm trọng của hành vi, đồng thời nhấn mạnh rằng bị cáo không đăng tải hay lan truyền thông tin sai lệch trên mạng xã hội, không gây hoảng loạn trong công chúng, và không làm ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của Tạ Đình Phong.

Trong phần tuyên án, thẩm phán bày tỏ sự lên án gay gắt, cho rằng bị cáo là người trưởng thành, có học thức nhất định, hoàn toàn có thể nhận thức được rằng hành vi của mình gây lãng phí nghiêm trọng nhân lực và ngân sách công, đồng thời ảnh hưởng tiêu cực đến trật tự xã hội. Xét đến việc bị cáo tái phạm nhiều lần và mức độ nghiêm trọng của vụ án, tòa khẳng định hình phạt tù giam là biện pháp duy nhất phù hợp và cần thiết.

Sự việc được xem là lời cảnh tỉnh cho những ai coi việc báo án giả là trò đùa vô hại bởi hậu quả thật sự có thể là án tù. Trong kỷ nguyên số lên ngôi, một cú nhấp chuột hay tin nhắn tưởng chừng vui vẻ cũng đủ khiến người phạm phải trả giá đắt. Công chúng có thể yêu thích, thần tượng nghệ sĩ, nhưng ranh giới giữa sự cuồng nhiệt và hành vi vi phạm pháp luật là điều không thể vượt qua.