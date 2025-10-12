Tối 11/10, Em Xinh Say Hi đã đem concert D-2 tới Thủ đô Hà Nội, thu hút hàng chục nghìn “xinh iu” từ nhiều tỉnh thành trên cả nước tới tham dự. Sức hút của Em Xinh là không phải bàn cãi rồi với hơn 10 tuần giữ ngôi vương gameshow có độ thảo luận cao nhất trên các nền tảng MXH. Vì thế, việc tổ chức 2 đại nhạc nhạc hội ở 2 đầu Bắc - Nam không chỉ giúp chương trình gia tăng thêm sức nóng mà còn giúp người hâm mộ và dàn nghệ sĩ được hít thở chung bầu không khí với nhau.

Em Xinh Say Hi đã đem concert D-2 tới Thủ đô Hà Nội

Bữa tiệc âm nhạc đã mắt sướng tai với loạt trải nghiệm visual, âm thanh và ánh sáng

Đêm diễn D-2 mang đến trải nghiệm thị giác và thính giác từ sân khấu, âm thanh cho đến visual. Dễ thấy nhà sản xuất đã đầu tư kỹ lưỡng để mở rộng “vũ trụ giải trí” Say Hi, đồng thời tiếp nối hướng đi từng được Anh Trai Say Hi khởi xướng: biến các show âm nhạc thực tế thành chuỗi sự kiện mang tính thương hiệu, có khả năng kết nối cộng đồng người hâm mộ.

Chương trình mở màn bằng ca khúc Việt Nam Hơn Từng Ngày, phần trình diễn hợp ca của 30 Em Xinh trong trang phục áo dài trắng. Hình ảnh ấy vừa trang trọng, vừa tạo nên nét tương phản thú vị giữa truyền thống và hiện đại, như lời chào nhẹ nhàng mà tinh tế gửi đến khán giả thủ đô. Phần mở đầu do Saabirose và Orange đảm nhận được phối lại với sắc thái sâu lắng, gần gũi hơn, khéo gợi cảm xúc tự hào dân tộc nhưng vẫn hợp tinh thần đương đại.

Việt Nam Hơn Từng Ngày

Lấy chủ đề là Vạn vật đến từ Em, concert D-2 không chỉ dừng ở âm nhạc mà còn gợi lên tinh thần tôn vinh năng lượng của người phụ nữ: dịu dàng, kiên định nhưng cũng mạnh mẽ và truyền cảm hứng. "Em" ở đây không chỉ là danh xưng của những nghệ sĩ trên sân khấu, mà còn là biểu tượng cho những người phụ nữ biết lan tỏa yêu thương và góp phần tạo nên chuyển động tích cực trong xã hội.

Xuyên suốt gần ba tiếng, chương trình quy tụ gần 30 tiết mục với sự xen kẽ của những bản hit quen thuộc như Không Đau Nữa Rồi, Cứ Đổ Tại Cơn Mưa, Gã Săn Cá, Cầm Kỳ Thi Họa, Cách (Yêu Đúng) Điệu, So Đậm… Tất cả đều được làm mới, phối lại để phù hợp với không gian sân khấu ngoài trời, nơi khán giả có thể cảm nhận rõ năng lượng trình diễn và sự đồng bộ trong tổng thể.

Gần 30 tiết mục với sự xen kẽ của những bản hit được làm mới, phối lại để phù hợp với không gian sân khấu ngoài trời

Điểm đặc biệt của D-2 là phần biểu diễn solo của Best 5 Em Xinh nhóm 5 gương mặt chung cuộc. Lamoon và Bích Phương mang đến bầu không khí hiện đại, giàu năng lượng với hai bản phối điện tử Dương Gian và Chu Kỳ Mới, trong khi Orange và Lyhan lại đưa người xem vào không gian sâu lắng hơn với Lội Ngược Dòng và Rơi Tự Do. Kết màn rộn ràng nhất thuộc về Phương Mỹ Chi, khi cô biến ca khúc Ếch Ngồi Đáy Giếng thành phần kết vui tươi, khiến khán giả phải nhún nhảy theo.

Ếch Ngồi Đáy Giếng - Phương Mỹ Chi

Bên cạnh đó, một “điểm rơi cảm xúc” đáng nhớ của đêm diễn là phần trình làng ca khúc Best Of Luck, sáng tác mới của Orange dành riêng cho Best5. Tiết mục mang sắc thái pop tươi sáng, giàu năng lượng, kết hợp giữa hình ảnh ngọt ngào và phần vũ đạo bùng nổ. Nhiều khán giả tinh ý nhận ra lời bài hát còn ẩn chứa những câu hát được lấy cảm hứng từ chính các bản solo trước đó của từng thành viên Best5 - một cách tổng kết khéo léo cho hành trình của họ.

Không chỉ âm nhạc, khâu dàn dựng cũng là điểm đáng chú ý của D-2. Dàn Em Xinh đầu tư kỹ lưỡng từ trang phục, trang điểm cho tới phong thái biểu diễn, giúp sân khấu luôn giữ ,được tính thẩm mỹ cao. Một số gương mặt như LyLy, Han Sara, Bảo Anh hay Phương Ly trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội nhờ nhan sắc xinh đẹp, nét căng qua màn LED.

LyLy

Lamoon

Châu Bùi

Phương Ly

Về mặt kỹ thuật, concert gây ấn tượng với hệ thống 10 bàn nâng độc lập, mỗi bàn chịu tải hơn 1 tấn, được điều khiển tự động chính xác đến từng milimet. Đây là lần đầu tiên công nghệ này được áp dụng toàn phần trong một concert tại Việt Nam. Nhờ đó, sàn diễn có thể biến hóa linh hoạt, tạo nên hiệu ứng thị giác ba chiều sống động: lúc là những khối hình học chuyển động đồng bộ, khi lại hóa thành những con sóng nhấp nhô theo nhịp beat.

So Đậm - Phương Ly, Vũ Thảo My, Châu Bùi và Muộii

Công nghệ LED, laser và pháo hoa được lập trình theo nhịp nhạc, tạo ra “mặt phẳng động” trên sân khấu - một trải nghiệm hiếm thấy ở concert trong nước. Đáng chú ý, khán giả còn được phát kính 3D đặc biệt, giúp tạo hiệu ứng trái tim và ngôi sao khi nhìn về hướng ánh sáng và pháo hoa, khiến không ít người ví von cảm giác như “đang xem một bộ phim ca nhạc ngoài đời thật”.

Một điểm gây hụt hẫng lớn là setlist đêm D-2 thiếu vắng khá nhiều tiết mục được yêu thích từ đêm diễn D-1. Các bản hit như Red Flag, Tadida - từng khiến khán giả tại TP.HCM như phát cuồng - lại hoàn toàn vắng mặt. Đặc biệt, 2 ca khúc được trông đợi nhất là Liên Quân Là AAA và Đã Xinh Lại Còn Thông Minh, vốn được quảng bá rầm rộ trước đó, cũng không xuất hiện. Nhiều người xem thẳng thắn chia sẻ cảm giác “tụt mood” khi những phần được chờ đợi nhất lại bị bỏ qua.

Một điểm gây hụt hẫng lớn là setlist đêm D-2 thiếu vắng khá nhiều tiết mục được yêu thích từ đêm diễn D-1

Pháo

Orange

52Hz

Lâm Bảo Ngọc

Không chỉ vậy, khách mời tại D-2 cũng ít hơn đáng kể so với đêm trước, chỉ có mỗi Quang Hùng MasterD, Dương Domic, Pháp Kiều và buitruonglinh. Điều này vô tình tạo ra cảm giác trống vắng, thiếu nhiệt hơn so với D-1. Nỗ lực và nguồn năng lượng của 30 Em Xinh là điều rất đáng trân trọng nhưng một số tiết mục sử dụng phần nhạc nền và giọng hát thu âm trước đó quá to, đôi khi lấn át cả giọng hát thật của nghệ sĩ - khiến trải nghiệm xem hát live bị giảm đi vài phần.

Ở khía cạnh kỹ thuật, âm thanh của đêm diễn D-2 chưa thật sự ổn định. Một số đoạn nhạc bị mất tiếng hoặc rè nhẹ, đặc biệt trong phần chuyển giữa các tiết mục, khiến không ít khán giả phản ánh cảm giác “tụt mood” dù sân khấu và visual đều okela. Ví dụ điển hình là khi Phương Mỹ Chi trình diễn Ếch Ngồi Đáy Giếng, nữ ca sĩ trẻ đã trải qua 2 lần âm thanh gặp lỗi, mọi thứ im bặt giữa biển fanchant của người hâm mộ.

Ngoài ra, thiết kế sân khấu là một vấn đề cần lưu tâm khi được dàn dựng quá cao. Những khán giả ngồi hàng ghế SVIP gần như không thể bất cứ diễn biến nào trên sân khấu, chỉ có thể dõi theo qua màn hình LED. Hiệu ứng bong bóng và khói thỉnh thoảng che cũng che luôn tầm nhìn của người xem. Nhiều người khẳng định bỏ ra 4 triệu cho một hạng ghế hạn chế view như vậy là không xứng đáng.

hững khán giả ngồi hàng ghế SVIP gần như không thể bất cứ diễn biến nào trên sân khấu, chỉ có thể dõi theo qua màn hình LED

Dù được đầu tư chỉn chu và mang màu sắc trẻ trung, tổng thể đường dây âm nhạc của concert vẫn đi theo lối mòn quen thuộc từ Anh Trai Say Hi. Cấu trúc chương trình dễ đoán, với cách sắp đặt xen kẽ giữa các tiết mục xập xình, cháy “khét lẹt” và những “nốt trầm” sâu lắng hoặc phần demo từng viral được sử dụng như đoạn dẫn. Chính điều này khiến luồng cảm xúc khó liền mạch, đôi khi tạo cảm giác rời rạc, thiếu cao trào xuyên suốt.

Bên cạnh đó, phần giao lưu giữa các nghệ sĩ và MC thường xuyên bị “rớt miếng” hoặc chưa tới. Có lẽ, chương trình đã rút kinh nghiệm từ D-1 khi cuộc hội thoại bị kéo dài lê thê, gây mệt mỏi nhưng lần này nhịp concert lại bị ngắt quãng, trớt quớt. Ở nửa sau đại nhạc hội, sức nóng bắt đầu hạ nhiệt đáng kể, khán giả gần như không hát theo hay giơ cao lightstick. Các nghệ sĩ cố gắng giao lưu, hô hào cũng chỉ nhận được sự hưởng ứng khá “hẻo”. Từ 9h30, đêm concert ghi nhận khán giả bắt đầu đi về, ghế ngồi trống và thưa thớt dần.

Điểm sáng cuối ngày là tiết mục Cách (Yêu Đúng) Điệu của biệt đội “nữ hoàng về bét” gồm Bích Phương, Quỳnh Anh Shyn, Juky San, Lamoon, Mỹ Mỹ cùng sự góp mặt của 2 thành viên mới - Liu Grace và Saabirose. Màn trình diễn khuấy động bầu không khí trở lại với concept người ngoài hành tinh độc đáo, chất nhạc EDM bùng nổ và pha nhảy cardio từ đâu không ai biết.

Điểm sáng cuối ngày là tiết mục Cách (Yêu Đúng) Điệu

Ở nửa sau đại nhạc hội, sức nóng bắt đầu hạ nhiệt đáng kể, khán giả gần như không hát theo hay giơ cao lightstick

Nỗ lực vượt ngập suốt 10 ngày và thành quả vẫn xứng đáng được ghi nhận

Cơn mưa như trút nước kéo dài từ 10 ngày do ảnh hưởng của hoàn lưu bão đã khiến nhiều tuyến đường Thủ đô chìm trong biển nước. Khu vực Mỹ Đình, đặc biệt là tuyến đường trước Sân vận động Quốc gia, tiếp tục trở thành “rốn ngập” với mực nước có nơi sâu đến 80 cm, khiến giao thông gần như tê liệt. Quanh khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, mưa lớn biến quảng trường trước sân thành “biển nước”, các trục đường như Lê Đức Thọ, Châu Văn Liêm, Tân Mỹ, Trần Hữu Dực... đều ngập từ 20 đến 50 cm.

Quảng trường trước cổng sân Mỹ Đình là điểm trũng nên chịu ngập nặng nhất, nước dâng cao gần nửa mét, chỉ còn nhô lên phần ngọn của hàng rào sắt ven đường. Toàn bộ khu vực hơn 300m quanh sân biến thành sông, khiến giao thông và sinh hoạt bị đình trệ hoàn toàn. Trong bối cảnh đó, đáng khen ngợi là nỗ lực của ban tổ chức concert Em Xinh Say Hi khi vẫn kịp thời triển khai thi công và dàn dựng sân khấu đúng tiến độ vào ngày 11 vừa qua. Thậm chí, đúng deadline ngày 9/10 để các nghệ sĩ chạy tổng duyệt.

Dù chịu ảnh hưởng liên tiếp từ 2 cơn bão Matmo và Bualoi, BTC vẫn có thể huy động nhân lực để đảm bảo mặt bằng khô ráo, an toàn cho toàn bộ khu vực tổ chức

Dù chịu ảnh hưởng liên tiếp từ 2 cơn bão Matmo và Bualoi, BTC vẫn có thể huy động nhân lực để đảm bảo mặt bằng khô ráo, an toàn cho toàn bộ khu vực tổ chức. Từng khối thiết bị âm thanh, ánh sáng, đạo cụ được vận chuyển và lắp đặt xuyên đêm giữa thời tiết bất lợi, thể hiện tinh thần làm việc bền bỉ, chuyên nghiệp đáng trân trọng. Mưa bùn bì bõm, gió quật từng cơn nhưng sân khấu chính vẫn được dựng lên một cách hoàn thiện. Vì thế, sự thành công của concert Em Xinh tại Mỹ Đình không chỉ đến từ 30 nghệ sĩ mà còn đội ngũ nhân viên đứng đằng sau ống kính, tất bật từng giây phút để đem đến một đêm nhạc đáng nhớ. Sự cố gắng này rất đáng được ghi nhận!

Dù vẫn tồn tại không ít điểm trừ về kỹ thuật và kịch bản âm nhạc, không thể phủ nhận nỗ lực của 30 Em Xinh cùng ekip sản xuất trong việc mang đến một đại nhạc hội hoành tráng, nhiều cung bậc cảm xúc. Concert D-2 tiếp tục chứng minh tiềm năng của Vũ trụ Say Hi trong việc biến các show âm nhạc thực tế thành chuỗi sự kiện mang tính thương hiệu, khi nghệ sĩ được thể hiện bản sắc cá nhân và kết nối trực tiếp với khán giả. Tuy nhiên, khi thông tin về concert D-3 vẫn chưa được xác nhận, nhiều khán giả bày tỏ sự tò mò lẫn lo lắng về hướng đi tiếp theo của chương trình: liệu BTC có tiếp tục mở rộng mô hình này, hay khép lại hành trình Say Hi ở đây như một cái “chấm câu” vừa trọn vẹn vừa dang dở.