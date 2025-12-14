Kết quả của buitruonglinh

Tối 13/12, Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức khép lại bằng đêm Chung kết - Trao giải. Top Best 5 lộ diện gồm Sơn.K, B Ray, Vũ Cát Tường, buitruonglinh và Quán quân Negav - một kết quả nhìn chung không quá bất ngờ nếu theo dõi sát sao diễn biến của chương trình, nhưng vẫn đủ để tạo ra làn sóng tranh luận trái chiều.

Top Best 5 của Anh Trai Say Hi mùa 2

Trong Top 5 năm nay, Bùi Trường Linh, hay còn được biết đến với nghệ danh buitruonglinh, là cái tên được chú ý nhất. Suốt hành trình Anh Trai Say Hi mùa 2, buitruonglinh liên tục được gọi tên như một trong những “con tướng mạnh nhất”, thậm chí là ứng viên nặng ký cho ngôi vị Quán quân. Việc anh dừng lại ở vị trí Á quân để lại không ít tiếc nuối.

Nền tảng tài năng của buitruonglinh giúp anh chàng trở thành "con tướng" mạnh nhất Say Hi

Sức nặng của buitruonglinh tại chương trình đến từ nền tảng nghề nghiệp hiếm có trong dàn thí sinh. Trước khi bước vào cuộc chơi truyền hình thực tế, anh đã là một ca sĩ - nhạc sĩ quen mặt với khán giả trẻ qua loạt ca khúc đạt hàng chục triệu lượt nghe như Đường Tôi Chở Em Về, Dù Cho Mai Về Sau hay ca khúc lan toả đại chúng Thịnh Vượng Việt Nam Sáng Ngời. buitruonglinh tốt nghiệp Nhạc viện TP.HCM, được đào tạo bài bản cả violin lẫn thanh nhạc nhạc nhẹ, đồng thời sử dụng thành thạo guitar và piano. Những yếu tố này giúp buitruonglinh không chỉ đứng vững ở vai trò ca sĩ biểu diễn, mà còn được nhìn nhận như một nghệ sĩ có chiều sâu âm nhạc, là hit-maker đích thực.

buitruonglinh giữ vị trí thứ hai, chỉ xếp sau Quán quân Negav

Trên sóng Anh Trai Say Hi, những khoảnh khắc nam ca sĩ kéo violin hay ngồi vào piano nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không chỉ đơn thuần là “khoe kỹ năng”, các phần trình diễn này góp phần định hình hình ảnh một thí sinh toàn năng, có khả năng kiểm soát sân khấu bằng âm nhạc đúng nghĩa. Xuyên suốt phần voting chọn Best 5 và Quán quân, buitruonglinh duy trì phong độ ổn định, thường xuyên nằm trong nhóm dẫn đầu về lượt bình chọn của khán giả. Chung cuộc, buitruonglinh giữ vị trí thứ hai, chỉ xếp sau Quán quân Negav.

Điểm đáng chú ý khác trong hành trình của buitruonglinh là sự sẵn sàng làm mới bản thân. Rời khỏi vùng an toàn của một nam ca sĩ chuyên trị nhạc tình, anh chấp nhận thử sức với những tiết mục đòi hỏi performance và vũ đạo nhiều hơn, hòa nhập vào tinh thần thi đấu nhóm mà chương trình đặt ra. Ở vai trò đội trưởng trong một số vòng thi, buitruonglinh cho thấy sự điềm tĩnh, khả năng kết nối đồng đội và tinh thần bền bỉ, những yếu tố giúp anh giữ được vị thế vững chắc đến chặng cuối.

buitruonglinh nhận giải đặc biệt - lần đầu được trao ở Anh Trai Say Hi

Khép lại mùa giải, buitruonglinh đạt Á quân chung cuộc, góp mặt trong Top 5 nhóm nhạc toàn năng cùng Negav, Vũ Cát Tường, B Ray và Sơn.K. Đặc biệt, anh còn nhận thêm giải thưởng Anh Trai Tương Lai - một hạng mục hoàn toàn mới của Anh Trai Say Hi mùa 2, đi kèm cúp danh hiệu và giá trị tiền mặt 100 triệu đồng. Chính giải thưởng này đã trở thành tâm điểm của làn sóng tranh luận sau đêm Chung kết.

Bùng nổ tranh luận trái chiều về Anh Trai Tương Lai

Anh Trai Tương Lai là hạng mục chưa từng xuất hiện ở mùa 1 và được nhà sản xuất xác nhận là giải thưởng do Ban Tổ chức trực tiếp trao tặng. Trong bài đăng công bố trên mạng xã hội, NSX Anh Trai Say Hi mô tả đây là giải thưởng dành cho gương mặt trẻ sở hữu những phẩm chất đại diện cho thế hệ nghệ sĩ tương lai, bao gồm tư duy tiên phong, tinh thần cống hiến và năng lượng sáng tạo tích cực, với kỳ vọng góp phần làm cho âm nhạc Việt Nam “hơn từng ngày”.

buitruonglinh và danh hiệu Anh Trai Tương Lai

Tuy nhiên, ngay sau khi thông tin được công bố, cộng đồng mạng nhanh chóng chia thành nhiều luồng ý kiến. Một bộ phận khán giả cho rằng giải thưởng này mang dáng dấp của một “giải an ủi”, được trao cho buitruonglinh trong bối cảnh anh được kỳ vọng rất cao nhưng không giành được ngôi vị Quán quân. Với nhiều người theo dõi chương trình từ đầu, việc một thí sinh sở hữu nền tảng âm nhạc vững chắc, kỹ năng toàn diện và lượng fan vote ổn định như buitruonglinh chỉ dừng lại ở Á quân đã là điều đáng tiếc.

Không ít ý kiến cho rằng, xét về sức nặng, Anh Trai Tương Lai khó có thể so sánh với các danh hiệu cao nhất của chương trình. Việc giải thưởng này không gắn trực tiếp với kết quả bình chọn hay vị trí chung cuộc khiến một số khán giả nhìn nhận đây là cách Ban Tổ chức “xoa dịu” cho một thí sinh quá mạnh nhưng không thể đăng quang.

Phản ứng trái chiều về giải Anh Trai Tương Lai:

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến lại lên tiếng bảo vệ giá trị của giải thưởng. Theo lập luận này, Anh Trai Tương Lai không được tạo ra để thay thế hay bù đắp cho một vị trí cao hơn, mà nhằm tôn vinh những nghệ sĩ có tư duy làm nghề dài hạn và khả năng dẫn dắt xu hướng. Dưới góc nhìn chuyên môn, buitruonglinh đáp ứng khá trọn vẹn những tiêu chí mà Ban Tổ chức đưa ra: từ khả năng sáng tác, sản xuất, chơi nhạc cụ ở mức chuyên nghiệp, đến tinh thần sẵn sàng thử nghiệm, làm mới bản thân trong một sân chơi thiên về giải trí và trình diễn. Thậm chí, nhiều ý kiến còn cho rằng buitruonglinh chính là hình mẫu để BTC tạo ra tiêu chí, đặt nền móng cho Anh Trai Tương Lai.



buitruonglinh nhận giải Á quân nhưng khán giả nhận định chưa đủ

Việc anh đã đạt Á quân - một thành tích vốn dĩ đã rất cao cũng được xem là cơ sở để nhìn nhận giải Anh Trai Tương Lai như một danh hiệu cộng thêm, nhằm khắc họa rõ hơn cá tính nghệ sĩ của buitruonglinh sau chương trình. Ở khía cạnh truyền thông, không thể phủ nhận rằng chính tranh luận xoay quanh giải thưởng này đã khiến tên tuổi của anh tiếp tục được nhắc đến, kéo dài sức nóng của Anh Trai Say Hi mùa 2 sau đêm Chung kết.

Nhìn tổng thể, giải Anh Trai Tương Lai dành cho buitruonglinh là một quyết định nằm giữa ranh giới của kỳ vọng khán giả và đánh giá chuyên môn. Với những ai mong chờ anh bước lên ngôi vị cao nhất, đây có thể là một “giải an ủi” chưa đủ thỏa mãn. Nhưng với góc nhìn dài hơi hơn, đó cũng là sự ghi nhận cho một nghệ sĩ trẻ có nền tảng vững chắc, tư duy làm nghề nghiêm túc và tiềm năng phát triển bền bỉ trong tương lai.

Thành quả lớn nhất mà buitruonglinh gặt hát được sau Anh Trai Say Hi chính là sự công nhận của khán giả

Và thành quả lớn nhất mà buitruonglinh gặt hát được sau Anh Trai Say Hi chính là sự công nhận của khán giả. Từ 1 tài năng trẻ nhiều hit nhưng chưa nhiều người biết mặt, buitruonglinh đã phủ sóng hình ảnh, góp mặt trong những chiến dịch quảng cáo lớn nhất và được các nhà làm show, nhãn hàng săn đón. Người ta được nhìn thấy 1 buitruonglinh năng động, đa tài và không ngại thử thách. Đây chính là nền tảng tốt để tài năng như buitruonglinh bứt tốc.

Với 1 nghệ sĩ trẻ như buitruonglinh - đây chính là trái ngọt mỹ mãn nhất được chương trình thực tế mang lại. Trong bài phỏng vấn với chúng tôi, buitruonglinh cũng cho biết, được khán giả yêu thương chính là thành công lớn nhất.