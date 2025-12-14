Tối 13/12, đêm công bố kết quả và trao giải Anh Trai Say Hi mùa 2 chính thức diễn ra tại TP.HCM, thu hút sự quan tâm lớn từ khán giả lẫn cộng đồng mạng. Không khí sự kiện nóng dần theo từng hạng mục khi chương trình bước vào giai đoạn công bố các vị trí quan trọng. Sau khi lần lượt gọi tên Top 10, danh sách Top Best 5 chính thức lộ diện gồm B Ray, Vũ Cát Tường, Sơn.K, buitruonglinh và Negav.

Negav chia sẻ cảm xúc ngay sau khi chiến thắng Quán quân Anh Trai Say Hi mùa 2

Theo kết quả chung cuộc, Negav được xướng tên ở vị trí Quán quân với hơn 6 triệu lượt bình chọn từ khán giả. Đây là kết quả được đánh giá là phù hợp với diễn biến trước đó của chương trình, khi Negav liên tục giữ vị trí dẫn đầu trong suốt thời gian mở cổng bình chọn. Ngay sau lễ trao giải, Negav có cuộc gặp gỡ nhanh với truyền thông. Anh chàng chia sẻ ý định đầu tiên sau đêm nay chính là về nhà ôm bố mẹ. Negav một lần nữa gửi lời cám ơn gia đình, các anh em bạn bè, chương trình và FC Embes.

Gặp gỡ Negav ngay sau chung kết

Negav chia sẻ cảm xúc hiện tại là lâng lâng, cảm giác khó tả và hồi hộp. "Đã đi qua hành trình rất dài rồi, em chưa bao giờ nghĩ đến khoảnh khắc nhận giải cao quý nhất như thế này". Nói về điều tự hào nhất ở Anh Trai Say Hi, Negav cho biết "Đối với em, bản thân em đã được học hỏi rất nhiều từ các Anh Trai, đặt mình vào những khúc áp lực thời gian, em đã hoạt động hết phần trăm của mình. Em nâng cấp được khả năng làm việc chuyên nghiệp, tập trung cho sự nghiệp âm nhạc".

Ở thời khắc được gọi tên cho ngôi vị cao nhất, Negav giữ nụ cười rạng rỡ, thể hiện sự xúc động nhưng không có phản ứng quá phô trương. Khi bước lên sân khấu nhận danh hiệu, nam nghệ sĩ cho thấy sự chừng mực trong biểu cảm, đôi phần lúng túng khi bắt đầu phần phát biểu.

Negav trong khoảnh khắc nhận giải

Negav nhấn mạnh vai trò của chương trình trong hành trình vừa qua, đồng thời dành sự ghi nhận đặc biệt cho cộng đồng người hâm mộ Embes

HIEUTHUHAI theo dõi phần phát biểu của Negav

Mở đầu bài phát biểu, Negav gửi lời chào đến ban tổ chức, truyền thông, khán giả và các nghệ sĩ tiền bối có mặt tại sự kiện. Anh chia sẻ cảm giác hiện tại rất run và khó tin, ví khoảnh khắc này như một giấc mơ. Negav cho biết từ khi tham gia Anh Trai Say Hi, anh chưa từng nghĩ đến việc sẽ đứng ở vị trí Quán quân. Nam nghệ sĩ nhấn mạnh vai trò của chương trình trong hành trình vừa qua, đồng thời dành sự ghi nhận đặc biệt cho cộng đồng người hâm mộ Embes, xem đây là một trong những điều ý nghĩa nhất mà anh có được trong cuộc đời.

"Lời đầu tiên em kính chào các vị lãnh đạo, báo chí truyền thông, khán giả và anh chị tiền bối của em ở đây. Cảm giác của em hiện tại rất run, unreal như một giấc mơ vậy. Từ khi tham gia Anh Trai Say Hi em chưa từng nghĩ đến khoảnh khắc này. Để có Negav được đứng ở đây, khoảnh khắc này thì thực sự là nhờ chương trình. Một trong những điều kì diệu tuyệt vời nhất cuộc đời em là cộng đồng fan của em - Embes."

Negav bày tỏ sự trân trọng đối với các nghệ sĩ tham gia mùa 2

Tiếp nối phần chia sẻ, Negav lần lượt gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức chương trình, ê-kíp sản xuất, tập thể GERDNANG, gia đình, ba mẹ, các anh chị nghệ sĩ và những người đã đồng hành cùng anh trong suốt mùa giải. Nam Quán quân khẳng định những trải nghiệm tại Anh Trai Say Hi mang lại cho anh nhiều bài học và kinh nghiệm quý giá, khó có thể tìm thấy bên ngoài chương trình. Khép lại phần phát biểu, Negav bày tỏ sự trân trọng đối với các nghệ sĩ tham gia mùa 2, cho rằng họ không chỉ là những người thầy mà còn là “Quán quân” trong lòng anh.

"Mọi người đã cho em rất nhiều bài học, kinh nghiệm, trải nghiệm quý giá không có được ngoài đời. Mọi người không chỉ là thầy giáo của em mà còn là Quán quân trong lòng em", Negav khẳng định.