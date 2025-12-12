Anh Trai Say Hi mùa 2 đang bước vào những ngày cuối cùng, chỉ còn chưa đến 1 ngày nữa là Top Best 5 và ngôi vị Quán quân lộ diện. Cuộc cạnh tranh voting những ngày qua cực kỳ căng thẳng. Ngày 9/12, NSX chương trình đã công bố đóng công khai số vote. Điều này nhằm giữ cho kết quả kịch tính đến phút cuối cùng. Trước khi đóng công khai, buitruonglinh đang là cái tên bám sát top 1 của Negav. Suốt nhiều này, buitruonglinh giữ vững vị trí số 2, được dự đoán sẽ chắc suất top Best 5. Tuy nhiên, tranh cãi là điều không thể tránh khỏi, một số ý kiến cho rằng buitruonglinh - “con tướng mạnh nhất” chương trình đang nhận sự ưu ái.

Trong buổi phỏng vấn mới đây, khi được hỏi trực tiếp về tranh cãi này, buitruonglinh đã có những chia sẻ thẳng thắn. Nam ca sĩ khẳng định bản thân chưa từng được ưu ái theo cách nhiều người suy đoán: “Tôi không biết mọi người nói tôi được ưu ái ở khía cạnh nào. Tôi đã thắng vòng nào đâu. Tại sao tôi khao khát và thể hiện với mọi người là mình muốn chiến thắng? Bởi vì từ đầu chương trình đến giờ, tôi chưa thắng lần nào. Tuy nhiên, tôi thấy mình được mọi người yêu quý. Các anh em làm việc với tôi đều nói thẳng là rất quý tôi, và tôi cũng quý mọi người rất nhiều. Tôi nghĩ mình được ưu ái về mặt tình cảm của mọi người. Còn về kết quả live stage thì chắc chắn không phải đâu.”

Thực tế, dù luôn nằm trong nhóm các Anh Trai nổi bật và nhận được nhiều sự chú ý nhất mùa 2, buitruonglinh vẫn chưa một lần giành chiến thắng tại bất kỳ live stage nào. Trái lại, chính thái độ làm việc nghiêm túc, sự chăm chỉ và ý chí cầu tiến của nam ca sĩ qua từng màn trình diễn mới là điểm giúp khán giả ngày càng dành nhiều thiện cảm. Cũng vì vậy, phần đông người xem cho rằng vị trí hiện tại của giọng ca Từng Ngày Yêu Em hoàn toàn xứng đáng, dựa trên chính nỗ lực bền bỉ của cá nhân.

Trước những tranh luận xoay quanh lượt vote, buitruonglinh tiết lộ nam ca sĩ chọn cách giữ tâm lý vững vàng bằng việc hạn chế mạng xã hội: “Tôi xóa ứng dụng Threads. Tôi sẽ không đọc, sắp tới còn nhiều việc phải làm quá nên tôi quyết định không lướt Threads nữa. Trên Threads, mọi người có thể nêu quan điểm rất tự do, nhưng sự tự do đó cũng đi kèm nhiều góc nhìn khác nhau mà tôi không thể hiểu hết được.”

Bên cạnh đó, nam ca sĩ còn đặc biệt thể hiện sự quan tâm tới người hâm mộ đã yêu quý và dành thời gian vote cho mình khi chủ động livestream vào khoảng 12 giờ tới 1 giờ sáng để “không để fan vote một mình”: “Mấy hôm nay, tôi livestream trên broadcast của IG để gửi lời động viên đến các bạn đang ủng hộ buitruonglinh, những người đang dồn hết tâm huyết cho chặng đường Say Hi. Tôi muốn gửi lời cảm ơn rất nhiều. Tại sao tôi chọn khung giờ 12 giờ đến 1 giờ để livestream? Bởi vì tôi biết có những bạn đang chờ đến đúng giờ đó để bình chọn. Tôi không muốn các bạn vote một mình, tôi sẽ bình chọn chung với các bạn. Tôi chỉ có một tài khoản thôi, nhưng tôi muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả mọi người đã ủng hộ tôi.”

buitruonglinh có lẽ là một trong những gương mặt bứt phá mạnh mẽ nhất từ 30 Anh Trai của mùa 2. Từ một hiện tượng mạng với loạt hit chục triệu lượt nghe, nam ca sĩ nhanh chóng chứng minh năng lực thật sự qua nhiều vai trò: viết nhạc, hát, chơi nhạc cụ và thậm chí không ngần ngại thử sức với cả vũ đạo.

Bước vào Anh Trai Say Hi với tinh thần cầu tiến và quyết tâm bứt phá, buitruonglinh liên tục mở rộng giới hạn của bản thân. Mỗi lần xuất hiện, khán giả lại nhìn thấy một màu sắc khác, chỉn chu hơn, tự tin hơn và trưởng thành hơn trong tư duy âm nhạc của nam ca sĩ. Và nhờ đó, dù kết quả cuối cùng ra sao, buitruonglinh vẫn hoàn toàn thành công trong việc khẳng định vị thế và tên tuổi trước đông đảo khán giả.