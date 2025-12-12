Dù đã kết thúc được gần 1 tuần, lễ trao giải AAA 2025 ở Cao Hùng (Đài Loan, Trung Quốc) vẫn được dân tình đem ra bàn tán rôm rả. Chương trình quy tụ dàn sao khủng từ diễn viên với idol như Yoona, IU, Park Bo Gum, IVE, Kim Yoo Jung, ALLDAY PROJECT, Stray Kids… Mới đây, một chủ đề kéo LE SSERAFIM và ALLDAY PROJECT vào cuộc đã thu hút lượng thảo luận lớn với hơn 4 triệu view trên X (Twitter).

Cụ thể, khi LE SSERAFIM trở lại chỗ ngồi sau khi lên nhận giải, các nghệ sĩ khác đều đứng lên chào hỏi. Đáng nói, bộ 3 Annie Moon, Youngseo và Bailey đã đứng chờ sẵn, cúi người chào tiền bối nhưng các 5 cô gái nhà Source Music đi qua mặt tỉnh bơ. Chỉ có đúng Yunjin nhiều tình đáp lại. Gây tranh cãi nhất là trưởng nhóm Chaewon lướt nhanh như cơn gió, biểu cảm lạnh tanh.

Hành động này khiến 3 bóng hồng ALLDAY PROJECT có chút bối rối, đảo mắt theo Chaewon. Annie còn hơi sượng trân, để lộ vài giây bối rối ra mặt. Không thể nói LE SSERAFIM không nhìn thấy 3 cô nàng tân binh bởi 2 nhóm gần như mặt đối mặt, chưa kể Yunjin còn chủ động cúi đầu chào hỏi lại.

Ngay khi đoạn video được lan truyền, mạng xã hội lập tức nổ ra tranh cãi dữ dội. Không ít cư dân mạng cho rằng LE SSERAFIM tiếp tục gây mất thiện cảm vì thái độ “trịch thượng” kéo dài từ những lùm xùm trước đó. Việc cả nhóm lướt qua ba tân binh đàn em, trong khi họ đang nghiêm túc cúi chào, được cho là hành xử thiếu tinh tế trong môi trường Kpop vốn cực kỳ coi trọng lễ nghi.

Một số khác lập luận rằng máy quay chỉ ghi lại đúng vài giây ngắn ngủi, không đủ để kết luận toàn bộ thái độ của nhóm suốt chương trình. Nhờ khoảnh khắc này, Annie, Youngseo và Bailey nhận được đồng cảm và lời khen ngợi. Thậm chí, trên các diễn đàn Hàn - Trung, người qua đường bắt đầu bàn luận về visual và khí chất của nhóm nhiều hơn.

Năm 2024 có lẽ là tam tai đối với HYBE khi cả 2 ngựa chiến đều dính “phốt" lớn: NewJeans và Min Hee Jin quyết thoát ly tới cùng, còn LE SSERAFIM thì “ăn đủ” hậu sân khấu Coachella thất bại. Kể từ đó, LE SSERAFIM dần tụt dốc không phanh: nhạc số bết bát, album ngày càng giảm theo từng đợt comeback. Chưa kể, dù sở hữu đội hình cực mạnh và có độ nhiện cao như Sakura, Chaewon hay Yunjin.

Trong khi aespa và IVE liên tục cán mốc triệu bản trong tuần đầu, NewJeans đang trong quá trình “phong sát ngầm” thì LE SSERAFIM đang lệch ra khỏi quỹ đạo. So với EP Crazy hay album Unforgiven, Spaghetti đây là một bước thụt lùi đáng kể và điều này vốn đã có câu trả lời. Thời điểm đó, LE SSERAFIM chưa vướng bất kỳ tranh cãi nào qua lớn, nhạc hay mà trình diễn tốt nên các cô gái có được sự thiện cảm từ công chúng.

Kể từ ồn ào phát ngôn ngông cuồng tại Coachella, dân tình bắt đầu nhận ra tài năng của 5 nữ idol cũng có giới hạn, mọi thứ đều nhàng nhàng nhưng lại thường xuyên tự cao. Thế là công chúng nhìn vào LE SSERAFIM với ánh nhìn không còn ấn tượng đẹp. Thậm chí người hâm mộ cũng bỏ quên, danh tiếng và vị thế của nhóm trở nên mờ nhạt. Đến Chaewon - mẫu con gái được fan nam cực mê hay Sakura sở hữu lượng fan khủng, cũng khó có thể vớt vát chuyến này.