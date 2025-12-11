Daesung của BIGBANG vừa chính thức phát hành digital single mới mang tên HANDO-CHOGUA. Ca khúc, với tựa tiếng Anh tạm dịch là Over The Limit, ra mắt vào ngày 10 tháng 12 năm 2025, tiếp nối màn trở lại đầy được mong đợi của giọng ca hit Universe.

Trước khi phát hành, Daesung đã tạo hiệu ứng lớn với người hâm mộ bằng loạt nội dung quảng bá như danh sách bài hát, trailer giới thiệu và mood film. Teaser MV tung ra ngày 9 tháng 12 nhận được phản hồi tích cực nhờ sự kết hợp giữa duyên dáng trot cổ điển và năng lượng tinh nghịch đặc trưng của Daesung. Single này còn đánh dấu màn tái hợp của nam ca sĩ với G-DRAGON và Kush, những cộng sự đã từng đồng sáng tác hit debut của Daesung Look At Me, Gwisun năm 2008.

MV HANDO-CHOGUA - Daesung

HANDO-CHOGUA là một ca khúc lấy cảm hứng từ trot, thể loại đã làm nên tên tuổi của Daesung, nhưng lần này được hiện đại hóa với beat pop-synth rộn ràng, phối khí điện tử tươi sáng và những hook lặp lại gây nghiện. Giọng hát của Daesung tiếp tục là điểm nhấn, với chất giọng sáng, vang, hơi khàn cùng kỹ thuật rung đặc trưng của trot, giữ trọn tinh thần vui tươi và giàu biểu cảm của ca khúc. Sự tham gia của G-DRAGON và Kush giúp cân bằng giữa nét duyên trot truyền thống và màu sắc pop hiện đại, tạo nên một sản phẩm vừa bắt tai vừa trọn vẹn.

Daesung mời Sana làm nữ chính

Bữa tối lãng mạn hóa... cảm lạnh vì Daesung hết tiền

Daesung giả vờ ngủ để "né" trả tiền bàn ăn

MV đi kèm mang phong cách hài hước và vui nhộn, đúng chất Daesung, với loạt biểu cảm cường điệu, nhịp dựng nhanh và màu sắc rực rỡ, tạo cảm giác như một mini sitcom cùng với sự xuất hiện của nữ thần vạn người mê - Sana (TWICE). Trong MV, Daesung hoá thân thành một nhân viên văn phòng lịch thiệp đưa Sana đi ăn tối. Tưởng chừng như một buổi hẹn hò lãng mạn của cặp đôi, khoảnh khắc thanh toán lại trở thành cú twist khi thẻ của Daesung bị từ chối vì quá hạn mức, tạo tình huống dở khóc dở cười.

Sự góp mặt của nữ thần Nhật Bản trong vai nữ chính càng khiến MV thêm cuốn hút, khi cả hai tạo nên những phân cảnh hài hước và “quá giới hạn cảm xúc,” đúng tinh thần của bài hát. Sau hơn một ngày phát hành, MV chính thức đã đạt 1,1 triệu lượt xem trên YouTube và nhận về nhiều bình luận tích cực, trong đó fan ca ngợi giọng hát, biểu cảm của Daesung cũng như chemistry giữa Daesung và Sana. Fan TWICE bất ngờ thấy Sana cùng Daesung đi tấu hài, còn fan BIGBANG thì lại rộn ràng vì idol độc thân lâu năm cuối cùng cũng có “bóng hồng” kề cận - dù chỉ trong MV. Thậm chí, một số fan còn hài hước kêu gọi ủng hộ ca khúc mới để Daesung có thể tiếp tục hẹn hò trong những lần tới.

Daesung quá hợp với hình ảnh ngôi sao nhạc trot

Bên cạnh ca khúc chủ đề, Daesung còn cho ra mắt hai ca khúc B-side One Rose với âm hưởng synth rock mạnh mẽ và Better Alone - bản R&B ballad nhẹ nhàng đầy cảm xúc. Ba ca khúc kết hợp tạo nên tổng thể liền mạch, đồng thời làm nổi bật nét âm nhạc tươi sáng, ấm áp đặc trưng của Daesung, trong khi mở rộng phạm vi phong cách của anh. Tổng thể, HANDO-CHOGUA là một màn trở lại trọn vẹn: vừa giải trí, vừa chất lượng, vừa mang đậm dấu ấn riêng của Daesung.

Single này được phát hành sau mini album tiếng Hàn đầu tay của Daesung, D’s WAVE, ra mắt ngày 8 tháng 4 năm 2025. Trước đó, các EP của nam ca sĩ - Delight (2014), D-Day và Delight 2 (2017) đều là sản phẩm tiếng Nhật, tương tự hai album phòng thu đầu tiên D’scover và D’s Love. Ngoài ra, Daesung cũng sẽ tổ chức ba đêm concert encore trong khuôn khổ Asia Tour quảng bá cho D’s WAVE, diễn ra từ 2 đến 4 tháng 1 năm 2026 tại TicketLINK LIVE ARENA ở Seoul.