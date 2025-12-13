Vừa mở màn concert tại Mỹ Đình, Mỹ Tâm đã phải xin lỗi

20 giờ tối 13/12, concert See The Light của Mỹ Tâm chính thức diễn ra tại Sân vận động Mỹ Đình, đánh dấu một trong những đêm nhạc quy mô lớn nhất cuối năm. Theo thông báo từ fanpage, chương trình thu hút khoảng 40 nghìn khán giả có mặt trực tiếp, bất chấp thời tiết được dự báo không mấy thuận lợi.

Mỹ Tâm mở màn concert với Hào Quang đầy quyền lực

Trời đổ mưa, Mỹ Tâm diễn dưới mưa lớn

Mỹ Tâm xuất hiện mở màn đầy quyền lực trên sân khấu cao, khoác trang phục trắng nổi bật giữa không gian rộng lớn của Mỹ Đình, cất giọng với Hào Quang. Khoảnh khắc nữ ca sĩ vừa bước ra, những cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống, khiến cả sân vận động chìm trong màn mưa nặng hạt. Trên sân khấu, Mỹ Tâm gửi lời xin lỗi khán giả vì thời tiết không như mong muốn, đồng thời không quên trấn an và bày tỏ sự lo lắng khi chứng kiến hàng chục nghìn người vẫn đứng dưới mưa để theo dõi chương trình.

Mỹ Tâm đầy quyền lực và tỏa sáng

Giữa cơn mưa ngày càng nặng hạt, Mỹ Tâm liên tục nhắc khán giả giữ gìn sức khỏe, thậm chí còn “cầu trời” để mọi người không bị đổ bệnh sau đêm diễn. Khoảnh khắc ấy khiến không khí concert trở nên đặc biệt hơn bao giờ hết, khi mưa không làm giảm nhiệt mà ngược lại, càng tô đậm tinh thần gắn kết giữa nghệ sĩ và khán giả. Mỹ Tâm khẳng định cô muốn mang đến nguồn năng lượng trọn vẹn, đích thực trên sân khấu, thứ năng lượng được tạo ra từ sự đồng hành, sẻ chia mà không phải lúc nào cũng có thể tái hiện.

Biểu diễn dưới mưa lớn

Mỹ Tâm xin lỗi vì trời mưa

Ở phía dưới khán đài, bên cạnh biển lightstick sáng rực trong mưa, khán giả còn bất ngờ bắt gặp sự xuất hiện của Hòa Minzy, Đức Phúc và Erik. Cả ba hòa vào dòng người đi xem concert như những fan thực thụ, không ngại đứng giữa đám đông để cổ vũ đàn chị. Hình ảnh ghi lại cho thấy Hòa Minzy và Đức Phúc diện trang phục giản dị, tay cầm lightstick, gương mặt rạng rỡ khi tạo dáng cùng khán giả xung quanh. Erik cũng xuất hiện sát bên, liên tục vẫy tay, cười tươi và tương tác với người hâm mộ, tạo nên khung cảnh vừa thân quen vừa náo nhiệt ngay dưới khán đài.

Hòa Minzy - Đức Phúc và Erik đại náo concert Mỹ Tâm:

Những khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền, cho thấy sức hút đặc biệt của Mỹ Tâm không chỉ với khán giả đại chúng mà còn với đồng nghiệp trong nghề. Giữa cơn mưa lớn, từ sân khấu đến khán đài, See The Light vẫn diễn ra trong bầu không khí đầy cảm xúc, nơi hàng chục nghìn người cùng đứng dưới mưa, cầm lightstick và hát theo từng giai điệu quen thuộc.

Mưa có thể làm ướt sân khấu và khán đài, nhưng không thể làm vơi đi sự đồng hành dành cho Mỹ Tâm. Ngược lại, hình ảnh biển người vẫn ở lại Mỹ Đình giữa thời tiết khắc nghiệt trở thành minh chứng rõ ràng cho vị trí đặc biệt của nữ ca sĩ trong lòng công chúng, khi trời mưa nhưng Mỹ Tâm vẫn có rất nhiều khán giả sẵn sàng sát cánh đến phút cuối.

Mỹ Tâm biểu diễn Cô Gái Đến Từ Hôm Qua

Mỹ Tâm khoe giọng live nội lực cùng Hát Với Dòng Sông

Loạt hình ảnh mở màn của Mỹ Tâm ở concert See The Light: