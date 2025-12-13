Trong suốt hơn hai thập kỷ phát triển của thị trường idol châu Á, hiếm có cái tên nào tạo ra ảnh hưởng sâu rộng như Maeda Atsuko - cô gái đã khiến cả Nhật Bản phải định nghĩa lại vị trí “người đứng giữa” trong một nhóm nhạc. Sinh ra từ thời kỳ vàng son của AKB48, Maeda không chỉ là đại diện nhan sắc, mà còn là người đặt nền móng cho khái niệm “center” – vị trí mà sau này trở thành cốt lõi của mọi cuộc tranh tài, mọi show sống còn và mọi đội hình debut khắp châu Á. Hành trình của Maeda vẫn luôn là một trong những câu chuyện tiêu biểu nhất khi nhắc đến sự tiến hoá của văn hoá idol trong khu vực.

Giữa thời điểm văn hoá idol Nhật Bản vẫn còn loay hoay định hình, sự xuất hiện của Maeda giống như cú hích mở màn cho thời đại “center” - vị trí quan trọng bậc nhất trong mọi nhóm nhạc thần tượng châu Á. Gia nhập AKB48 từ năm 2005, Maeda khi đó mới 14 tuổi, nhanh chóng trở thành gương mặt được ưu ái ở mọi hoạt động: đứng giữa trong đội hình, là “mặt tiền” của mọi quảng cáo, và xuất hiện tại vị trí trung tâm trong hầu hết các MV đình đám của nhóm.

Vẻ đẹp trong trẻo, nét ngài thanh thuần và dễ thương giúp Maeda có được danh xưng “người tình quốc dân”. Với Maeda, vị trí center không chỉ là đứng giữa mà là biểu tượng, là người truyền năng lượng, là tinh thần của cả nhóm. Chính sự tôn sùng và tranh luận xoay quanh độ phổ biến của Maeda đã khiến truyền thông Nhật phải đặt tên cho vị trí ấy: “center”.

Từ đó, khái niệm center không chỉ gói gọn trong AKB48 mà lan ra toàn thị trường, thay đổi cách nhìn về cấu trúc nhóm nhạc. Sức ảnh hưởng của Maeda càng được khuếch đại qua đợt tổng tuyển cử Senbatsu - sự kiện diễn ra thường niên, nơi hàng trăm idol được xếp hạng công khai dựa trên bình chọn của khán giả.

Chính không khí cạnh tranh, công thức đấu hạng và bình chọn bằng tiền này đã góp phần tạo nên tiền lệ cho các chương trình sống còn sau này như Sixteen, Produce 101, Idol School cho đến Girls Planet … Nói cách khác, AKB48 đã vô tình mở đường cho làn sóng show sống còn toàn châu Á và Maeda sinh ra và phổ biến hóa khái niệm center.

Trong giai đoạn đỉnh cao, Maeda là linh hồn của AKB48. Cô giữ center trong hàng loạt bản hit: Heavy Rotation, Flying Get, Everyday, Kachuusha, Ponytail To … Số lần cô nàng đứng ở vị trí center suốt 7 năm hoạt động là 34 lần - tương đương 34 MV, bỏ xa Á Quân là Oshima Yuko với 7 lần. Có thể nói, tầm ảnh hưởng của Maeda lớn đến mức sự rời nhóm của cô vào năm 2012 được xem là dấu chấm hết cho “kỷ nguyên huyền thoại” của AKB48.

Rời AKB48, Maeda khiến cả triệu trái tim vỡ vụn, song đây cũng là lối đi giúp cô thoát khỏi sự kìm hãm của đời sống thần tượng. Sự nghiệp của mỹ nhân sinh năm 1991 bước sang chương mới: theo đuổi diễn xuất, thử sức ca hát solo và trở thành nghệ sĩ tự do. Cô không còn giữ được mức độ phủ sóng như thời còn hoạt động cùng AKB48, nhưng vẫn duy trì sự nghiệp bền bỉ.

Trong lĩnh vực phim ảnh, Maeda từng để lại ấn tượng với Initiation Love, The Complex, Tamaranai Yoru, hay nhiều dự án truyền hình nhỏ hơn. Dù được đánh giá là cố gắng nghiêm túc và không ngại thử sức, nhưng cô nàng vẫn chưa thể bật lên hàng ngũ diễn viên hạng A. Sự cạnh tranh khốc liệt ở thị trường điện ảnh Nhật, cộng thêm hình ảnh idol mạnh mẽ in sâu trong công chúng, khiến Maeda khó có cú bứt phá như mong đợi.

Về đời sống cá nhân, cô kết hôn rồi ly hôn với nam diễn viên Katsuji Ryo sau 3 năm chung sống, hiện làm mẹ đơn thân và tiếp tục hoạt động trong showbiz ở mức ổn định. Dù vậy, di sản của Maeda vẫn là thứ không ai có thể thay thế. Trong khi nhiều thế hệ idol mới nổi lên, nhiều chương trình sống còn bùng nổ, khái niệm center vẫn luôn được nhắc lại và ngược dòng đến điểm xuất phát, người ta chỉ thấy một cái tên: Maeda Atsuko.