Sakura, hay Miyawaki Sakura, là gương mặt quen thuộc đối với cộng đồng fan Kpop lẫn Jpop. Nổi danh từ nhóm nữ quốc dân ABK48 và HKT48, Sakura bước vào làng nhạc Hàn để tìm cho mình những cơ hội mới. Từ Produce 48, I*ZONE đến LE SSERAFIM, Sakura đã đi 1 chặng đường dài, debut nhiều lần với thâm niên hơn 14 năm kinh nghiệm làm idol.

Mới đây, nữ idol viral rần rần cõi mạng khi khoe thành phẩm chiếc khăn len mới đan của mình. Nhìn vào phom dáng và độ dài, dân tình đoán Sakura phải tỉ mỉ và mất không ít thời gian để tạo ra món phụ kiện ưng ý này. Bên cạnh vô vàn lời khen ngợi về tài lẻ của Sakura, một bộ phận netizen lại tỏ vẻ không vừa mắt.

Bài đăng chỉ trích Sakura còn viral hơn hình ảnh đan len gốc

MXH bắt đầu xuất hiện những bài đăng “bóng gió” về việc mỹ nhân 9x chỉ chăm đan len, làm theo thú vui, sở thích mà không nỗ lực luyện tập kỹ năng idol. Dòng trạng thái trên X hút tới hơn 4 triệu view chỉ với một đoạn caption: “Cô gái này sẽ làm bất cứ điều gì trừ học hát”. Ở dưới là hàng trăm bình luận đồng tình rằng, thứ Sakura cần hoàn thiện không phải là chiếc khăn len mà là bản thân với tư cách 1 idol.

Kể từ khi trở lại hoạt động ở Kpop, Sakura không ít lần bị chê bai vì giọng hát “giậm chân tại chỗ”, dù cô là người dày dạn kinh nghiệm nhất nhóm. Nhiều khán giả còn nhớ rõ thời Produce 48 : vokal yếu, vũ đạo chưa thật nổi bật, vậy nhưng Sakura vẫn được xếp vào lớp A - thứ hạng cao nhất. Trong màn đồng diễn, dù đứng center, cô vẫn nhảy sai động tác. Sang giai đoạn quảng bá cùng IZ*ONE và sau này là LE SSERAFIM, Sakura có tiến bộ về vũ đạo nhưng khả năng ca hát vẫn chưa được cải thiện nhiều.

Sakura không ít lần bị chê bai vì giọng hát “giậm chân tại chỗ”

Thành viên sinh năm 1998 thường nhận phần hát ít nhất nhóm, phần vì giọng yếu, phần vì phát âm tiếng Hàn bị nhận xét chưa rõ ràng. Điều này khiến cô liên tục vướng bình luận tiêu cực, thậm chí bị so sánh là thua cả những idol trẻ tuổi hơn, ít kinh nghiệm hơn. Có lần, trong buổi luyện thanh, Sakura bật khóc vì không đạt được tiêu chuẩn bài hát.

Sakura bật khóc khi luyện hát

Không thể quên thảm họa Coachella 2024 khi toàn bộ 5 thành viên LE SSERAFIM “failed” toàn tập trước hàng chục, hàng trăm nghìn người hâm mộ. Vì liên tục vừa nhảy vừa hát, nhóm nữ nhà HYBE đã hụt hơi, hát oét nốt, trong đó chị cả Sakura là một trong những thành viên gây tranh cãi nhiều nhất. Đã thế, nữ idol người Nhật còn "thêm dầu vào lửa" khi khẳng định sân khấu ở Coachella là màn trình diễn tốt nhất mà nhóm từng làm.

Nữ idol người Nhật từng khẳng định sân khấu ở Coachella là màn trình diễn tốt nhất mà nhóm từng làm

Cư dân mạng còn khui lại bộ tài liệu The World Is My Oyster (LE SSERAFIM) phát hành tháng 9/2022. Trong đó, Sakura trải lòng rằng cô từng bị tổn thương sâu sắc khi liên tục bị chê hát dở, bị gán mác “ca sĩ tệ”. “Mỗi lần nghe những điều đó, tôi thật sự nặng lòng. Tôi bắt đầu sợ phòng thu. Tôi nghe nói phần hát đã chia xong, nhưng khi đọc bình luận, tôi lại tự nhủ: có lẽ mình… không nên có nhiều line trong bài.”

Ở Kpop, nơi kỹ năng được đào tạo theo chuẩn khắt khe, một thần tượng có hơn 14 năm kinh nghiệm nhưng vẫn bị đánh giá thiếu ổn định là điều khó tránh khỏi trở thành tâm điểm chỉ trích. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận rằng Sakura có nhiều thế mạnh khác: độ nổi tiếng lớn tại Nhật, khả năng kết nối fan tốt, kinh nghiệm trình diễn và nhảy tốt và sức ảnh hưởng mạnh trong nhóm. Cuối cùng, những lời chê bai cũng có thể xem là động lực để Sakura tiếp tục nỗ lực ở lĩnh vực mà cô bị xem là yếu nhất.