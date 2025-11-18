Ngày 18-19/11 tới đây, LE SSERAFIM sẽ tổ chức concert encore Easy Crazy Hot tại sân vận động Tokyo Dome, Nhật Bản. Với sức chứa khoảng 40 nghìn chỗ ngồi ngay thủ đô, Tokyo Dome từ lâu được xem là một trong những “đích đến danh giá” mà nhiều nghệ sĩ Kpop mơ ước chinh phục. Sở hữu hai thành viên người Nhật là Sakura và Kazuha cùng độ nhận diện cao tại thị trường này, việc nhóm thực hiện tour tại Tokyo Dome được đánh giá là bước đi chiến lược để củng cố vị thế và năng lực bán vé ở xứ sở hoa anh đào. Dù vậy, những tranh cãi liên quan đến tình trạng vé bán ra gần đây lại khiến concert của LE SSERAFIM trở thành chủ đề nóng.

Trên mạng xã hội gần đây lan truyền thông tin LE SSERAFIM có dấu hiệu “ế vé” tại Tokyo Dome khi xuất hiện hình ảnh chương trình tặng vé miễn phí thông qua nền tảng MelOn. Một số bình luận nghi ngờ lượng vé chưa được tiêu thụ hết, dẫn đến việc phát hành vé free để “lấp chỗ trống” khi ngày diễn ra concert đã cận kề. Điều này ngay lập tức làm dấy lên cuộc tranh luận về độ hot thực sự của nhóm ở thời điểm hiện tại, trong bối cảnh họ vẫn đang là một trong các đại diện tiêu biểu Gen 4 tại Nhật.

Dù vậy, tình trạng “ế vé” của LE SSERAFIM hiện vẫn chưa có bằng chứng xác thực. Nhiều người hâm mộ phản bác rằng việc tặng vé thông qua MelOn chỉ là một phần chiến dịch quảng bá cho màn comeback mới nhất, hoàn toàn không phản ánh chính xác sức bán. Theo lập luận của fandom, LE SSERAFIM vẫn đang sở hữu lực lượng fan Nhật ổn định, thậm chí theo thông tin lan truyền không chính thức, vé của ngày D-1 đã hết sạch. Cuộc tranh luận xoay quanh chuyện liệu concert có thực sự khó bán hay không vẫn chưa thể kết luận và cần đợi đến thời điểm diễn ra sự kiện để đưa ra đánh giá khách quan hơn.

LE SSERAFIM từng được xem như nhóm nữ mang tính biểu tượng của thế hệ Gen 4 khi sở hữu loạt yếu tố bứt phá: xuất thân từ HYBE, đội hình giàu tiềm năng, concept rõ ràng và khả năng viral mạnh. Họ từng nằm trong top “ngũ long công chúa” gồm NewJeans, IVE, aespa, (G)I-DLE và LE SSERAFIM - bộ năm nhóm nữ được công chúng gọi tên như đại diện sáng giá nhất Kpop Gen 4. Những ca khúc như Fearless, Antifragile hay Perfect Night giúp nhóm tạo dấu ấn mạnh và nhanh chóng xây dựng hình ảnh “đại diện tự tin - không sợ hãi” với thông điệp rõ ràng, giàu năng lượng.

Tuy nhiên, bước ngoặt lớn xảy ra kể từ sân khấu Coachella 2024 - nơi nhóm kỳ vọng khẳng định đẳng cấp quốc tế. Những đoạn ghi hình hát live lan truyền khiến khán giả không hài lòng, cho rằng giọng hát phô, thiếu hơi và không đủ kiểm soát. Điều này dẫn đến làn sóng tranh luận kéo dài nhiều tháng, thậm chí xuất hiện quan điểm cho rằng nhóm cần tạm ngừng để cải thiện kỹ năng. Kể từ đó, mọi hoạt động sân khấu tiếp theo của LE SSERAFIM đều bị soi xét gay gắt, bất kỳ phần trình diễn nào cũng khó tránh khỏi tranh cãi.

Sức ép dư luận khiến hình ảnh LE SSERAFIM thay đổi đáng kể chỉ sau một thời gian ngắn. Từ vị thế nhóm nữ triển vọng bậc nhất Gen 4, LE SSERAFIM trở thành tâm điểm mỗi lần xuất hiện nhưng lại theo hướng tiêu cực. Không bỏ cuộc, LE SSERAFIM nỗ lực tập luyện và liên tục comeback để giữ nhiệt. Hiện tại, nhiều khán giả đã bẳt đầu ghi nhận sự tiến bộ của nhóm. Màn comeback mới nhất với SPAGHETTI ban đầu không mấy bùng nổ nhưng cuối cùng thành công tạo trend, nổi tiếng châu Á và có thứ hạng nhạc số ổn định tại Hàn. Khủng hoảng danh tiếng dần qua, LE SSERAFIM có fan trung thành ủng hộ đến cùng.

Ở thời điểm hiện tại, những nghi vấn về concert tại Tokyo Dome vô tình khiến câu chuyện quanh LE SSERAFIM tiếp tục được quan tâm. Việc nhóm có thật sự “hết thời” chỉ có thể đánh giá rõ ràng hơn khi concert lần này khép lại. Tạm thời, mọi nhận định vẫn chỉ dừng ở mức phỏnh đoán. Và concert tại Tokyo Dome sắp tới sẽ đóng vai trò như một bài kiểm tra cho năng lực sân khấu cũng như độ bền của LE SSERAFIM. Tiếp tục cố gắng, LE SSERAFIM hoàn toàn có thể mở ra chương mới và lấy lại thiện cảm công chúng.