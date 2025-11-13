Nữ idol “vương đạo” với sự nghiệp đáng ngưỡng mộ, từng hot top 1 cả nước

Watanabe Mayu, sinh năm 1994, bước chân vào showbiz khi mới chỉ 12 tuổi. Cô nàng là 1 trong những thành viên cộm cán nhóm nữ quốc dân AKB48, thuộc đội hình Kami 7 - 7 gương mặt có độ nhận diện cao nhất và đặt nền móng cho sự phủ sóng gần như bất bại ở thời điểm đó của nhóm. Trong suốt quãng thời gian hoạt động, Mayu không chỉ biểu diễn trên sân khấu, mà còn xuất hiện liên tục trong các quảng cáo, chương trình truyền hình, tạp chí và sự kiện lớn, khiến tên tuổi cô trở nên quen thuộc với hàng triệu người hâm mộ.

Mayu từng là 1 trong những thành viên cộm cán nhóm nữ quốc dân AKB48

Sức hút của Mayu đến từ hình tượng idol hoàn hảo, vừa xinh đẹp, vừa đáng yêu nhưng vẫn giữ được vẻ trưởng thành, điềm đạm. Khán giả yêu mến cô không chỉ vì khả năng hát nhảy ổn định, mà còn bởi sự chuyên nghiệp và nguyên tắc cá nhân: trong suốt sự nghiệp, cô không vướng bất kỳ scandal đời tư hay tình ái nào, luôn thể hiện sự chuyên nghiệp trong suốt năm tháng hoạt động. Chính điều này khiến cô được đặt biệt danh “idol vương đạo”, một hình mẫu idol lý tưởng: xinh đẹp, tài năng, nghiêm túc với nghề, và luôn giữ hình ảnh sạch trong mắt công chúng.

Một trong những điểm nhấn quan trọng của AKB48 là tổng tuyển cử hàng năm, nơi fan bầu chọn và xếp hạng tất cả thành viên. Mayu luôn chưa bao giờ rời khỏi top 5, chứng tỏ sức hút khổng lồ của cô. Đặc biệt nhất là vào năm 2014, khi Mayu vượt qua tất cả thành viên khác, đứng hạng 1 tổng tuyển cử, trở thành nữ idol hot nhất Nhật Bản. Mayu được xem như “nữ thần quốc dân”, tấm gương cho nhiều thế hệ idol nữ sau này noi theo.

Mayu chiến thắng đợt tổng tuyển cử 2014, trở thành idol nữ hot nhất Nhật Bản năm đó

Trong thời kỳ hoạt động chung nhóm, Mayu góp mặt trong nhiều siêu phẩm ca nhạc như RIVER, Heavy Rotation, Sakura no Ki ni Narō, Koisuru Fortune Cookie, UZA, Sayonara Crawl… Những bài hát này không chỉ giúp nhóm giữ vị thế dẫn đầu mà còn là nền tảng làm nên hình tượng và sự nghiệp đỉnh cao của Mayu.

Song song với âm nhạc, Watanabe Mayu còn thử sức trong phim ảnh và truyền hình. Cô tham gia một số drama màn ảnh nhỏ, phim điện ảnh và show truyền hình thực tế, bao gồm các dự án nổi bật như Cabasuka Gakuen, Crow's Blood, Meibugyou! Tooyama no Kinshirou...

Nhà sản xuất kiêm nhạc sĩ sáng lập AKB48, Yasushi Akimoto, từng nhận xét rằng “Mayu sinh ra là để trở thành một idol”. Những năm đầu sự nghiệp, cô thường được gọi bằng biệt danh “CG” hoặc “cyborg” (người máy), ám chỉ vẻ ngoài hoàn hảo và phong cách idol truyền thống, chuẩn mực đến mức gần như phi thực tế. Tuy nhiên, khi trưởng thành hơn và tính cách dần thay đổi, biệt danh ấy cũng mất dần chỗ đứng, nhường lại cho hình ảnh một Mayu chân thật, tự nhiên hơn trong mắt công chúng.

Cô nàng sở hữu nhan sắc ngọt ngào, ngây thơ hợp gu người Nhật

Chọn cách biến mất khỏi showbiz suốt 2000 ngày, cuộc sống hiện tại gây bất ngờ

Tháng 6/2017, Mayu lặng lẽ thông báo tốt nghiệp khỏi AKB48 sau khi đạt hạng 2 tổng tuyển cử, chấm dứt 11 năm theo nghiệp thần tượng. Tin tức này khiến cả showbiz chấn động bởi trước đó, không hề có một hint hay dấu hiệu nào cho thấy Mayu sẽ rời bỏ ngôi nhà chung. Đêm concert chia tay thu hút sự tham gia của đông đảo người hâm mộ. Saitama Super Arena với sức chứa 37 nghìn người được lấp đầy vào hôm đó.

Đêm concert tốt nghiệp chào tạm biệt Mayu khỏi mái nhà chung AKB48

3 năm sau, Mayu gây sốc khi tuyên bố không còn là người nổi tiếng nữa. Theo thông báo, cô tự nguyện rời khỏi công ty vào cuối tháng này vì lý do sức khoẻ. Mayu cũng là thành viên đầu tiên và duy nhất của dàn Kami 7 rời khỏi ngành giải trí. Theo đó công ty cũng tuyên bố “Về sự nghiệp của Mayu trong tương lai, ưu tiên hàng đầu là sức khoẻ của cô, do đó Mayu sẽ chấm dứt các hoạt động giải trí, phục hồi sức khoẻ tâm lý và cơ thể để trở về với cuộc sống bình thường. Vui lòng không phỏng vấn và đăng tải các phỏng đoán trên mạng xã hội.”

Kể từ đó đến nay, đã 5 năm 5 tháng 11 ngày (gần 2000 ngày) Mayu chọn cách rời đi, không để lại chút dấu vết nào. Cô nàng như thể bốc hơi khỏi Trái đất khi không có một thông tin hay hình ảnh nào được lan truyền. Cuộc sống và hành tung của Mayu là một bí ẩn lớn. Từng là idol quốc dân sở hữu lượng fan hùng hậu, nay Mayu đang sống như một người bình thường ở đâu đó mà không ai hay biết.

Cách đây không lâu, một tín hiệu tích cực cho thấy Mayu đang tận hưởng cuộc sống tự do. hội paparazzi được cho là đã “tóm dính” Mayu bước ra khỏi 1 căn hộ, diện lên mình bộ quần áo đen trùm kín mít, để lộ ra tóc vàng - điều cô chưa bao giờ làm khi còn là người nổi tiếng. Đáng nói, thời gian qua, phóng viên đã túc trực tại khu vực này, khẳng định căn hộ Mayu đang ở chính là nơi nam thần nhạc kịch anime Ota Motohiro sinh hoạt thường ngày. Chính vì vậy, có thể nói Mayu và Motohiro đang hẹn hò, sống chung với nhau 1 cách thầm lặng.

Mayu được cho là sống chung với bạn trai hiện tại, bị bắt gặp đi dạo trên đường phố sau nhiều năm ẩn thân

Ota Motohiro được mệnh danh là nam thần 2.5D - thể loại nhạc kịch anime

Nhóm phóng viên đã theo dõi tình hình của Ota, nhưng không ghi nhận được cảnh anh đi ra ngoài cùng cô A. Theo mô tả từ phóng viên, bạn gái của Motohiro, gọi là A (trong độ tuổi 30), từng là một thần tượng nổi tiếng với ý thức nghề nghiệp cao và được người hâm mộ cực kỳ tin tưởng. Đôi mắt to ánh lên lấp lánh từ sau mái tóc vàng của cô vẫn còn giữ nguyên sự rực rỡ thuở ấy. Dù rất nổi tiếng, nhưng sau khi giải nghệ, cô A không hề xuất hiện trước truyền thông và sống một cuộc sống rất kín tiếng. Vì cô không sử dụng mạng xã hội chính thức nào nên ít người biết đến tình hình hiện tại của cô.

Người bạn gái hiện tại của Ota, cô A (trong độ tuổi 30), từng là một thần tượng nổi tiếng với ý thức nghề nghiệp cao và được người hâm mộ cực kỳ tin tưởng. Đôi mắt to ánh lên lấp lánh từ sau mái tóc vàng của cô vẫn còn giữ nguyên sự rực rỡ thuở ấy. Cả Ota và cô A cho đến nay chưa từng bị truyền thông đưa tin hẹn hò. Phóng viên thể thao kể trên cũng nói rằng: “Ngay cả khi còn hoạt động trong nhóm nhạc thần tượng, cô A cũng rất ít khi có tin đồn yêu đương. Trong giới phóng viên giải trí, cô ấy nổi tiếng là người giữ gìn hình ảnh rất kỹ.”

A được miêu tả từng là một thần tượng nổi tiếng với ý thức nghề nghiệp cao - không thể không liên tưởng đến Mayu

Có lẽ chính vì sự nghiêm túc với nghề và mong muốn 1 cuộc sống như 1 người bình thường, cánh phóng viên đã ẩn danh và che mặt người bạn gái. Nhưng cộng đồng fan AKB48 nói chung và Mayu nói riêng, đều dễ dàng nhận ra đôi tai đặc trưng của nữ idol. Nhiều năm không có chút tin tức nào, người hâm mộ giờ đây đã có thể yên lòng và hạnh phúc khi Mayu tìm được sự yên bình sau quãng thời gian gò bó bản thân trong hình ảnh idol. 14 năm làm nghề bán hình tượng, Mayu xứng đáng có được cuộc sống riêng tư, được sống như 1 người bình thường, không vướng bận thị phi hay ánh nhìn từ dư luận.