Minh Hằng thật sự ra MV “nhạc đen” rồi!

Ngày 12/11, Minh Hằng tung ra MV DIRECTOR , chính thức trở lại đường đua nhạc Việt sau 7 năm vắng bóng. Vài ngày trước khi tái xuất, Minh Hằng và ekip đã nhá hàng câu slogan là “ Nhạc Dance is back ”. Lấy đúng meme “ Anh trẻ à tặng anh một CD nhạc dance ” để làm cảm hứng cho sản phẩm âm nhạc tái xuất, Minh Hằng được kỳ vọng sẽ khuấy động Vpop cuối năm 2025.

Ngay từ đầu MV, Minh Hằng không tặng “nhạc đen” nữa, thay vào đó là chơi lớn, rải hàng nghìn chiếc CD “ Nhạc Dance is back ” xuống từ trên máy bay. Đúng như tựa đề ca khúc, DIRECTOR đề cao tinh thần và lối sống của một người phụ nữ tự tin, quyền lực, tự làm đạo diễn cho chính cuộc đời mình.

DIRECTOR - Minh Hằng

Không liệng CD nữa, Minh Hằng rải luôn hàng nghìn đĩa "nhạc đen"

Tại đây, Minh Hằng đảm nhận vai trò từ biên kịch, đạo diễn, đặt máy quay ra sao và tự viết nên câu chuyện cho bộ phim của cô. Nữ ca sĩ đầu tư tới 7 tạo hình với nhiều loại tóc giả và outfit khác nhau. Ở ngưỡng U40, “bé Heo” vẫn xinh đẹp “hết nước chấm”, vẻ ngoài trẻ trung hơn tuổi. Chính vì thế, cô nàng tất tay với nhiều phong cách khác nhau, không bị lạc quẻ.

Minh Hằng thay đổi 7 tạo hình, khoe nhan sắc xinh đẹp "hết nước chấm"

Dân tình còn phát hiện ra vài phân cảnh “easter egg” thú vị sau khi replay lại vài lần. Khung hình Minh Hằng diện lên bộ áo công sở cách điệu, ngồi trên ghế được camera quay từ đằng sau khiến không ít liên tưởng tới khoảnh khắc vòng loại của The Face năm nào, khi câu nói “ Trong 3 cái tên tên, cưng muốn chị loại ai ” của siêu mẫu Thanh Hằng được truyền tay nhau trên khắp MXH.

Đồng Ánh Quỳnh, Khiết Đan và Tín Nguyễn đóng cameo

Khung hình làm người xem liên tưởng đến câu nói “Trong 3 cái tên tên, cưng muốn chị loại ai”

Khi 2 bản thể Minh Hằng bắt tay nhau, người hâm mộ liền nhớ ngay tới MV Niềm Tin Trong Ta của cô nàng sau khi The Face 2018 kết thúc. Ở đoạn kết, dù cả Minh Hằng lẫn Võ Hoàng Yến đang có ý định giành giật chiếc vương miện nhưng sau đó cả hai đã cùng buông tay làm chiếc vương miện rơi xuống đất. 2 mỹ nhân bắt tay làm hoà, cười đắc chí đầy ẩn ý. Khán giả cho rằng Minh Hằng và Võ Hoàng Yên "đá nhẹ" Thanh Hằng bởi chiến thắng của Mạc Trung Kiên, thí sinh của Thanh Hằng tại The Face 2018 từng khiến cả hai huấn luyện viên không phục.

Có lẽ nào trùng hợp đến vậy?

Ngoài ra, cú vấp ngã của “bé Heo” trong DIRECTOR cũng được cho là ám chỉ đến cú vấp ngã kinh điển của Thanh Hằng tại buổi họp báo ra mắt The Face 2018. Tuy nhiên, tất cả chỉ là giả thuyết từ netizen, chưa có sự xác nhận của nghệ sĩ hay ekip nhưng chính những chi tiết này giúp MV có độ thảo luận cao hơn.

Cú ngã của Minh Hằng

và cú ngã của Thanh Hằng

Nhìn chung, DIRECTOR được Minh Hằng đầu tư mạnh ở phần hình ảnh và vũ đạo nhưng màu nhạc và cách hòa âm của DTAP lần này còn khá cũ kỹ, như những bản nhạc Dance ở giữa thập niên 2010. Ca khúc nhấn mạnh đến sự tự chủ của phái nữ, tôn vinh nữ quyền mà chưa thể làm bật lên thông điệp đó một cách tinh tế. Lyrics pha trộn nhiều câu từ tiếng Anh bị nhận xét là “cờ rinh”, sến súa và không hợp thời.

Phần đông người hâm mộ dành nhiều lời khen cho một Minh Hằng chịu chơi - chịu chi. Họ cho rằng sau 7 năm vắng bóng, việc nữ ca sĩ trở lại bằng một sản phẩm có đầu tư là điều đáng trân trọng. Dưới phần bình luận, không ít netizen khen ngợi nữ ca sĩ vẫn giữ được thần thái, body và năng lượng trẻ trung. Các fan còn đùa rằng “ CD nhạc đen của chị năm nào giờ upgrade thành DVD đạo diễn luôn rồi! ”. Tuy nhiên, cũng có một nhóm khán giả nhận xét rằng dù hình ảnh ấn tượng, nhưng phần âm nhạc của Minh Hằng lại thiếu điểm nhấn, gần như không khác mấy so với loạt hit dance ngày xưa.