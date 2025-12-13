Ngày 13/12/2025, WeYoung - giải thưởng vinh danh những gương mặt trẻ, xu hướng và thương hiệu có ảnh hưởng sâu rộng đến đời sống giới trẻ Việt Nam đã chính thức bước vào giai đoạn bình chọn. Đây là thời khắc cộng đồng có thể trực tiếp lựa chọn những đại diện nổi bật nhất, góp phần hoàn thiện bức tranh đa sắc của giới trẻ trong năm 2025.

WeYoung chính thức mở cổng bình chọn

WeYoung hướng đến việc khắc họa đầy đủ tinh thần của thế hệ trẻ hiện đại, đồng thời tạo ra không gian để người trẻ được thể hiện bản sắc, lan tỏa câu chuyện và nhìn nhận đúng giá trị của mình. Được WeChoice Awards bảo trợ, giải thưởng tiếp tục khẳng định vai trò là nền tảng uy tín phản ánh sự phát triển của thế hệ trẻ Việt Nam trong nhiều lĩnh vực từ giáo dục, công nghệ, kinh tế đến văn hóa, giải trí.

Hạng mục thuộc IDOL14 gồm:

Rising Artist

Iconic Concert

Best Fandom Forever

Best Fan Project

Trong hệ thống 4 hạng mục chính Young ID, IDOL14, Young Slang và Super Brand For The Youth, IDOL14 là hạng mục thu hút sự quan tâm lớn nhất từ cộng đồng, khi văn hóa thần tượng Việt đang bước vào giai đoạn phát triển mạnh mẽ. IDOL14 là giải thưởng giới thiệu và tôn vinh những nghệ sĩ trẻ tài năng, cộng đồng fan tích cực và các concert âm nhạc bùng nổ, đóng góp vào sự phát triển của nền công nghiệp Văn hoá Việt Nam.

Các hạng mục thuộc IDOL14 chính thức bước vào vòng bình chọn gồm:

Rising Artist buitruonglinh Jaysonlei Hồ Đông Quan LyHan Lamoon Sơn.K Cường Bạch Muộii CONGB

Iconic Concert SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER Live Concert Sketch A Rose - Hà Anh Tuấn Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai D5, D6, D7, D8 Concert Anh Trai Say Hi Mùa 1 (2025) - D5, D6 Concert Em Xinh Say Hi 2025 Concert Xoay Tròn - Hoàng Dũng Concert Chị Đẹp 2025 Concert Sao Nhập Ngũ 2025

Best Fandom Forever MUZIK (FC Quang Hùng MasterD) KINGDOM (FC SOOBIN) Dopamine (FC Dương Domic) PiFam (FC Tăng Phúc) Xa Xa (FC Pháp Kiều) FLASH (FC RHYDER) CARROT (FC Jun Phạm) Cẩm Chướng (FC Neko Lê) Rockin' (FC S.T Sơn Thạch) SUNDAYs (FC HIEUTHUHAI) GOOSE (FC HURRYKNG) Tổ Cò (FC Phương Mỹ Chi) Embes (FC Negav Khách Iu (FC Bùi Công Nam) Darling (FC Hùng Huỳnh) RHYMER (FC Rhymastic) Cừu Có Cánh (FC Captain Boy) Flowers (FC Kay Trần) Bóng Đèn (FC Ánh Sáng AZA)

Best Fan Project "SOOBIN" - Support SOOBIN Live Concert: ALL-ROUNDER (Dự án support Live Concert ALL-ROUNDER do KINGDOM thực hiện) "một nhà" (Project Support Dương Domic do FC DOPAMINE thực hiện) (D:) - The 1st Exhibition in VietNam for Quang Hùng MasterD (Triển lãm do FC Muzik thực hiện) SILENT REPRISE (Dự án Support HURRYKNG tại Concert Anh Trai Say Hi) Fake OOH "Wings" Project (Dự án do FC LYHAN thực hiện) Triển lãm Mèo Lê Du Ký (Triển lãm do FC Cẩm Chướng thực hiện) PROJECT LED SUPPORT JUN PHẠM (Do CARROT - FC Jun Phạm thực hiện) Welcome Home, Dr. Phạm (Do FC Liên Bỉnh Phát thực hiện) Chuỗi Project chúc mừng sinh nhật Hồ Đông Quan (Do QUANderful - FC Hồ Đông Quan thực hiện) Time Treasure - Kho báu thời gian (Do Team Giàu Sang Hướng Thiện & Rhymer thực hiện)

Giai đoạn bình chọn diễn ra từ ngày 13/12/2025 đến 19/12/2025. Kết quả sẽ được công bố tại đêm Gala trao giải WeYoung 2025 vào ngày 20/12/2025. Ở giai đoạn này, độc giả giữ vai trò quan trọng, trực tiếp bình chọn cho các đề cử có ảnh hưởng tích cực mà mình yêu thích bằng cách truy cập vào weyoung.vn. Song song với đó, Hội Đồng Thẩm Định (HĐTĐ) cũng đóng góp góc nhìn chuyên môn thông qua các bình chọn.

WeYoung là nơi để ghi dấu ấn những người trẻ đang định hình xu hướng và góp phần làm nên diện mạo của một năm. Bên cạnh giải thưởng vinh danh, WeYoung mở ra các trải nghiệm online – offline giàu kết nối, nơi thế hệ trẻ được nhìn thấy, được lan tỏa và được khuyến khích tạo dấu ấn riêng. Được bảo trợ bởi WeChoice Awards, WeYoung đồng hành cùng giới trẻ, kiến tạo không gian để thể hiện bản thân, được cất lên tiếng nói và được xã hội quan tâm đúng mức. Từ ngày 12/12 đến 19/12, hãy cùng tham gia bình chọn cho các hạng mục Young ID và IDOL14 tại website weyoung.vn , góp phần tôn vinh những gương mặt trẻ đang tạo nên nguồn cảm hứng của năm. Hành trình sẽ khép lại bằng gala WeYoung vào ngày 20/12, nơi những dấu ấn nổi bật nhất được vinh danh và lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa.



Thời gian bình chọn kéo dài từ 13/12/2025 đến ngày 19/12/2025. Kết quả bình chọn sẽ được công bố vào đêm Gala vinh danh và trao giải diễn ra vào ngày 20/12/2025.

Hãy bình chọn cho những đề cử mà bạn cho là xứng đáng TẠI ĐÂY.