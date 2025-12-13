Anna - tên thật Tanaka Anna, sinh năm 2005 tại Imizu (Toyama, Nhật Bản) là gương mặt người Nhật duy nhất trong nhóm nhạc nữ MEOVV trực thuộc The Black Label. Trước khi bước chân vào Kpop, Anna đã có gần một thập kỷ hoạt động trong giới giải trí Nhật Bản. Cô bắt đầu làm người mẫu từ năm 9 tuổi, từng đạt Á quân cuộc thi Mezzo Piano, trở thành người mẫu độc quyền của tạp chí Seventeen Japan trong hai năm và góp mặt trong nhiều chiến dịch thời trang - mỹ phẩm. Anna cũng có kinh nghiệm diễn xuất khi tham gia các dự án như Blue SP - School Police , Koi no Yamai to Yarougumi 2 và MV Aoharu của Ryota Suzuki.

Anna nổi lên như một hiện tượng nhan sắc mới của Kbiz

Sở hữu nền tảng nghệ thuật vững vàng, thần thái tự tin và ngoại hình hợp gu Hàn Quốc, Anna nhanh chóng thu hút sự chú ý khi được công bố là thành viên thứ tư của MEOVV. Sau khi hoàn tất quá trình thực tập kéo dài 5-6 năm, Anna debut cùng MEOVV ngày 6/9/2024 với vai trò visual kiêm sub-vocalist của nhóm. Thời điểm mới ra mắt, nhan sắc của Anna được so sánh với nhiều mỹ nhân biểu tượng Kbiz nổi như Song Hye Kyo thời trẻ, Tzuyu (TWICE) hay Han So Hee. Về ngoại hình, Anna có thế mạnh tuyệt đối, được đánh giá là visual hạng S trong các idol nữ thế hệ mới. Vẻ thanh tao, sang trọng với những đường nét gương mặt hài hòa giúp Anna trở thành mỹ nhân khí chất hiếm thấy. Nhờ thế mạnh nhan sắc, những khoảnh khắc trình diễn, đặc biệt là các fancam cận mặt thường xuyên viral, biến Anna trở thành một trong những thành viên được chú ý nhất của nhóm.

Đường nét gương mặt hoàn hảo

Được ví với nhiều mỹ nhân biểu tượng

Tuy nhiên, cũng chính sức hút visual khiến Anna bị "soi" sát sao mỗi lần xuất hiện. Mới đây, một bài đăng thu hút gần 100 nghìn lượt xem trên diễn đàn Kpop nêu ý kiến rằng Anna “hầu như không hát live” tại sân khấu AAA. Bài đăng cũng chỉ ra việc nữ idol nhiều lần bị nghi lip-sync trong các sân khấu sự kiện lớn hoặc lễ trao giải. Điều này gây tranh cãi vì các thành viên khác của MEOVV đều nỗ lực hát live, dẫn đến sự so sánh trực tiếp và tạo ra áp lực lớn lên Anna. Lỗ hổng kỹ năng trở thành điểm yếu của Anna, bị dân mạng "mổ xẻ" không tha.

Sân khấu AAA của MEOVV bị "soi" vì netizen cho rằng Anna không hát live

Tại AAA 2025, Anna bị cho là “người duy nhất không hát live” giữa dàn idol nước ngoài. Một số ý kiến lo ngại nếu tiếp tục duy trì cách trình diễn này, nhóm có thể gặp rủi ro trong tương lai. Thậm chí có quan điểm cho rằng việc các thành viên bỏ nhiều công sức hát live còn một người thì không sẽ tạo nên sự mất cân bằng trong đội hình. Phản ứng ngày càng gay gắt hơn với Anna.

Một số bình luận của Knet:

- Anna hầu như không hát live. Hãy tự xem các sân khấu, cô ấy có phần hát ít nhất, nhưng lại không hát live. Không chỉ một hai lần; điều đó xảy ra quá nhiều.

- Xem AAA, cô ấy là người duy nhất lip-sync. Tất cả các idol nước ngoài khác đều hát live.

- Nếu cứ bỏ qua chuyện này, một ngày nào đó sẽ xảy ra sự cố thật.

- Nếu toàn bộ nhóm lip-sync thì không sao, nhưng ở đây các thành viên khác đều đang hát live hết mình còn chỉ có Anna là không. Và cô ấy vẫn nhận được mức thù lao như nhau, đúng là hưởng công sức người khác.

Nhan sắc của Anna ở AAA vẫn đảm bảo phong độ

Góc nghiêng tỷ đô của mỹ nhân

Nhưng vẫn gây tranh cãi hát nhép

Tranh luận xoay quanh Anna cho thấy một thực tế quen thuộc ở Kpop: visual nổi bật luôn thu hút sự quan tâm kéo theo kỳ vọng lớn hơn về mặt năng lực. Dù Anna sở hữu ngoại hình nổi trội, kinh nghiệm biểu diễn trước ống kính và phong thái chuyên nghiệp từ thời còn làm người mẫu, những phản ứng hiện tại cho thấy khán giả muốn thấy thực lực của cô nhiều hơn ngoại hình. Anna vẫn còn rất trẻ và mới bước vào thị trường Kpop chưa lâu. Những tranh cãi giọng hát bủa vây dù không dễ chịu nhưng vẫn là cơ hội để Anna nhìn lại và hoàn thiện kỹ năng, chứng minh mình xứng đáng. Trong môi trường cạnh tranh khắt khe của Kpop, visual mạnh là lợi thế, nhưng khả năng trình diễn mới là yếu tố giúp một idol trụ vững lâu dài.