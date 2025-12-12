Đĩa đơn Solitary đánh dấu lần đầu tiên Krystal Jung ra mắt với vai trò ca sĩ solo sau 10 năm kể từ lần cuối hoạt động âm nhạc. Đây là cột mốc từng được người hâm mộ chờ đợi suốt một thập kỷ, nhưng thực tế cho thấy màn tái xuất lần này lại thiếu sức bật, không tạo được hiệu ứng đáng kể trên thị trường. Solitary được phát hành ngày 27/11/2025 dưới trướng công ty Vistas & Natives (BANA), mang màu sắc R&B Soul nhẹ nhàng, tối giản. Krystal lựa chọn cách hát tiết chế, thiên về cảm xúc và sự trầm tĩnh. MV theo phong cách tối giản, ghi lại hình ảnh cô xuất hiện một mình trong những không gian sinh hoạt quen thuộc, tạo cảm giác riêng tư đúng tinh thần “đơn độc” của bài hát.

MV Solitary - Krystal

Dự án được đầu tư công phu với quá trình sản xuất trải dài ở London, Jeju và San Francisco. Krystal hợp tác cùng Toro y Moi, cũng như đội ngũ freekind và Gigi - những người từng góp mặt trong album Layover của V (BTS) và các sản phẩm của NewJeans. BANA còn phát hành phiên bản CD vật lý kèm remix độc quyền và ra mắt series tài liệu Charging Crystals ghi lại toàn bộ quá trình thực hiện. Điểm cộng lớn nhất của MV này chính là hình ảnh nhẹ nhàng, thanh tao của Krystal. Chuẩn mỹ nhân băng giá nhất showbiz, Krystal xuất hiện đẹp như thơ trong từng khung hình.

Điểm cộng lớn nhất của MV này chính là hình ảnh nhẹ nhàng, thanh tao của Krystal

Dù có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, thành tích của Solitary lại không mấy sáng sủa. Đĩa đơn chỉ đạt hơn 38.000 bản bán ra - con số khá thấp so với danh tiếng của Krystal. Sau một tuần, MV đạt khoảng 1,8 triệu lượt xem, không tạo được độ lan tỏa ngoài cộng đồng người hâm mộ. Sản phẩm vì vậy rơi vào tình trạng “ra nhạc nhưng ít ai biết”, không thoát khỏi phạm vi fan cứng, đồng thời phản ánh rõ việc Krystal đã đánh mất sức nóng sau thời gian dài không hoạt động âm nhạc.

Doanh thu lẹt đẹt của Krystal

View cũng không khá khẩm hơn

Trước đó, Krystal từng là một trong những gương mặt biểu tượng của thế hệ idol thứ hai. Ra mắt năm 2009 với vai trò thành viên f(x), cô nhanh chóng gây chú ý nhờ visual sắc nét, khí chất lạnh lùng, sang chảnh.Khi f(x) dừng hoạt động, Krystal chuyển hướng sang diễn xuất và gặt hái nhiều vai diễn được khán giả biết đến qua High Kick 3 , The Heirs , More Than Family hay Police University . Quyết định tập trung hoàn toàn vào phim ảnh khiến sự nghiệp ca hát của cô bị ngắt quãng quá lâu, tạo nên khoảng trống lớn.

Mỹ nhân được ví như huyền thoại giới idol

Danh xưng “huyền thoại idol” gắn liền với Krystal nhờ visual, thần thái và sự tiếc nuối từ việc cô chưa bao giờ có cơ hội debut solo trong thời f(x). Vì vậy, Solitary được xem như lời đáp cho kỳ vọng kéo dài suốt 10 năm. Tuy nhiên, sản phẩm lần này mới chỉ dừng ở mức mở đường, chưa đủ tạo bứt phá hay khẳng định vị trí của Krystal trong thị trường âm nhạc hiện tại. Dù thành tích “lẹt đẹt”, đây có thể là bước khởi đầu để Krystal làm nóng lại tên tuổi nếu tiếp tục nghiêm túc theo đuổi âm nhạc sau Solitary . Krystal cũng không quá đầu tư vào việc quảng bá đĩa đơn này, chủ yếu là ra mắt đền đáp cho người hâm mộ. Nếu thực sự nghiêm túc với việc làm ca sĩ solo, Krystal cần nhiều thời gian hơn để tìm lại chỗ đứng trong một thị trường đã thay đổi quá nhanh sau gần một thập kỷ vắng bóng.