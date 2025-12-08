Đêm hội Gào Thét iQIYI 2025 vừa diễn ra ngày 6-7/12 là một trong những sự kiện giải trí được quan tâm nhất dịp cuối năm, quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám của làng giải trí Hoa ngữ. Tối 6/12, sân khấu Duy Nhất của Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy là điểm nhấn gây chú ý lớn nhất sự kiện. Bạch Lộc bước ra trong tạo hình nhẹ nhàng nhưng cuốn hút, visual được khen vừa ngọt vừa sang. Trong khi đó, Tăng Thuấn Hy sánh vai cùng Bạch Lộc, diện mạo bảnh bao như hoàng tử xé truyện bước ra.

Sân khấu gây sốt của Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy tại Đêm hội Gào Thét 2025

Điều làm khán giả bất ngờ là phần hòa giọng mượt mà của 2 diễn viên. Bạch Lộc ghi điểm với giọng hát mềm mại, truyền cảm. "Mỹ nhân đẹp nhất Trung Quốc" không chỉ nhan sắc rực rỡ, diễn tốt và còn hát hay. Tăng Thuấn Hy đứng cạnh, giữ phong thái chỉn chu quen thuộc, khiến tổng thể sân khấu trông như một phân cảnh lãng mạn bước ra từ phim truyền hình. Sự ăn ý của cả hai thể hiện rõ qua từng ánh mắt, nhất là ở đoạn cao trào khoảng 14 giây cuối cùng, cả hai trao nhau cử chỉ tình tứ. Tương tác giữa Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy gây chú ý vì cặp đôi được rất nhiều fan "đẩy thuyền", đã vướng nghi vấn hẹn hò từ giữa năm nay.

. Tương tác giữa Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy gây chú ý

Khung hình tình tứ gây bão

Reaction của nghệ sĩ ngồi dưới cũng nhanh chóng thành chủ đề bàn tán. Điền Hi Vi chăm chú theo dõi, Lưu Vũ Ninh liên tục nhìn lên sân khấu Những biểu cảm tự nhiên này được cắt lại và lan truyền mạnh trên mạng xã hội ngay sau đêm diễn, cho thấy mức độ chú ý dành cho màn kết hợp giữa Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy. Cư dân mạng phấn khích vì khoảnh khắc như đám bạn thân ngồi nhìn cặp đôi yêu nhau chưa công khai.

Dàn sao biểu cảm thú vị khi chứng kiến Bạch Lộc tình tứ với Tăng Thuấn Hy

Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy từng hợp tác và là cặp đôi được yêu thích sau phim Lâm Giang Tiên . Từ phim đến sự kiện, Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy luôn cho thấy sự thoải mái khi xuất hiện cùng nhau. Fan từng “náo loạn” với bộ ảnh cưới hiện đại của cặp đôi. Dù Đêm hội Gào Thét năm nay quy tụ nhiều ngôi sao lớn, màn song ca Duy Nhất vẫn là tiết mục được nhắc lại nhiều nhất. Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy để lại dư âm, khiến fan couple càng thêm "rần rần".

Bạch Lộc và Tăng Thuấn Hy để lại dư âm, khiến fan couple càng thêm "rần rần"