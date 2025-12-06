Chiều 5/12, Daesung tung teaser MV mới Hando-Chogua, dự kiến ra mắt vào ngày 10/12. Sản phẩm lần này của Daesung còn có sự tham gia sáng tác của G-DRAGON và đặc biệt là sự xuất hiện của Sana (TWICE) - nữ thần Nhật Bản trong mộng của hàng triệu fanboy. Với combo "đỉnh lưu" này, bài hát mới của Daesung gây chú ý chỉ sau vài chục giây teaser.

Trong video được công bố, Daesung hóa thân thành một nhân viên văn phòng lịch thiệp đưa Sana đi ăn tối. Tưởng bữa hẹn hò lãng mạn, thì khoảnh khắc thanh toán lại trở thành cú twist khi thẻ của Daesung bị từ chối vì quá hạn mức. Tình huống dở khóc dở cười đã biến teaser thành tiểu phẩm, đúng chất “không cười không trả tiền”. Daesung dù “hẹn hò” với nữ thần quốc dân vẫn không quên tấu hài đặc sản.

Fan TWICE bất ngờ thấy Sana cùng Daesung đi tấu hài, còn fan BIGBANG thì lại rộn ràng vì idol độc thân lâu năm cuối cùng cũng có “bóng hồng” kề cận - dù chỉ trong MV. Khoảnh khắc cả hai đứng cạnh nhau bùng nổ chemistry theo kiểu vui tươi, dí dỏm hiếm thấy.

Nhắc đến Daesung là nhắc đến một trong những “ca sĩ ế bền vững” nhất Kbiz. Sinh năm 1989, đến cuối năm 2025 anh vẫn hoàn toàn độc thân, chưa từng công khai hẹn hò hay dính tin đồn tình ái nào. Trên chương trình ZIP Daesung, nam ca sĩ từng tiết lộ anh thực sự muốn kết hôn trước 40 tuổi nhưng lại không có thời gian ra ngoài gặp gỡ ai. Fan gọi Daesung là “người đàn ông muốn có gia đình nhưng hiện tại chẳng có ai”. Cũng vì tình hình này mà mỗi khi Kbiz có cặp đôi mới bị khui, Daesung lại được réo gọi như một trò đùa quen thuộc của cộng đồng fan.

Đối lập hoàn toàn với hình tượng “thánh ế” của Daesung, Sana lại là cô gái trong mơ của hàng triệu fanboy. Visual cutie-sexy đặc trưng, biểu cảm sân khấu bùng nổ cùng tính cách ngọt ngào pha chút “vụng về” đã biến Sana thành mẫu bạn gái lý tưởng top đầu Kpop. Đến cả những khoảnh khắc đơn giản như vuốt tóc hay mỉm cười cũng đủ khiến mạng xã hội dậy sóng, và điều đó càng khiến việc cô xuất hiện cạnh Daesung thêm phần thú vị.

Sana có mối quan hệ khá thân thiết với BIGBANG, thậm chí còn từng vướng tin đồn hẹn hò G-DRAGON. Thủ lĩnh BIGBANG từng gắn thẻ Sana trong một story hồi tháng 4/2025, làm dấy lên tin đồn hẹn hò chấn động. Sau tất cả, người Sana "hẹn hò" lại chính là Daesung (dủ chỉ trong MV). Chính sự thân thiết tự nhiên này càng khiến việc Sana góp mặt trong MV của Daesung trở thành cú twist khiến fan Kpop phấn khích tột độ.

Từ teaser, có thể thấy MV Hando-Chogua là sân chơi để Daesung phô diễn thế mạnh hài duyên dáng, đồng thời mang đến phiên bản hoàn toàn mới của Sana - vừa xinh đẹp vừa hoạt bát, lại thêm phần “chịu chơi” khi sẵn sàng tham gia MV nhạc trot. Màn hẹn hò bất ngờ giữa “ca sĩ ế quốc dân” và “nữ thần trong mộng” được fan đếm từng ngày để được xem toàn bộ sản phẩm chính thức.