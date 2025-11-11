Tối ngày 9/11, đêm thứ hai của G-DRAGON 2025 WORLD TOUR [Übermensch] IN HANOI đã chính thức khép lại hành trình hai đêm diễn lịch sử tại Việt Nam. Hà Nội cũng là chặng quốc tế cuối cùng trong world tour Übermensch, trước khi G-DRAGON trở lại Hàn Quốc cho show encore kết thúc 8 tháng lưu diễn toàn cầu. Chính vì vậy, đêm diễn này mang ý nghĩa đặc biệt không chỉ với fan Việt mà cả với G-DRAGON và toàn bộ ê-kíp.

Với hơn 100.000 khán giả tham dự trong hai đêm concert tại Ocean Park, G-DRAGON tiếp tục lập nên cột mốc mới cho thị trường concert Việt Nam. Mỗi bước di chuyển, mỗi lời nói hay hành động của anh trên sân khấu đều khiến khán giả “lụy tim”. Trong cả hai đêm, G-DRAGON đã cháy hết mình cùng người hâm mộ Việt và chia sẻ những tâm sự chân thành khiến không ít fan xúc động.

G-DRAGON tiếp tục lập nên cột mốc mới cho thị trường concert Việt Nam

Trong đêm đầu tiên, G-DRAGON xúc động bày tỏ: "Hôm nay là show đầu tiên tại Hà Nội, cũng là đêm diễn cuối cùng của tour. Điều này thật đặc biệt, đây là thành phố thứ 16 trong hành trình và tôi rất vui khi được trở lại đây. Đã 140 ngày kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau hồi tháng 6, gần nửa năm rồi. Mỗi lần tới Hà Nội, cảm giác đều đặc biệt, dù thời tiết thế nào, tôi cũng không quan tâm. Tôi bắt đầu tour từ cuối tháng 3 và giờ đang ở đây, chứng kiến khoảnh khắc lịch sử này. Chỉ còn một đêm encore tại Hàn Quốc nữa thôi, rồi Übermensch sẽ khép lại. Cảm giác thật tuyệt vời".

Đến đêm thứ hai, G-DRAGON gọi fan Việt là "nhà" và gửi lời cảm ơn sâu sắc. Anh còn nhắc tới kỷ niệm 20 năm BIGBANG, hé lộ niềm hy vọng về sự trở lại của nhóm: "Đây là lần đầu tiên chúng ta ở bên nhau trong concert này. Hôm nay, ngày 8/11 tại Hà Nội, không chỉ là buổi diễn với những người bạn mới, mà hơn thế, các bạn là fam của tôi. Tôi gọi các bạn là fam vì các bạn là một phần trong hành trình của tôi. Năm ngoái, tôi từng biểu diễn ở Paris với Good Boy, Yellow Coin… và đó đại diện cho đất nước tôi. Tôi thật sự biết ơn vì tất cả, đặc biệt là năm nay, khi tôi được đứng tại đây, Hà Nội và cùng các bạn tạo nên một khoảnh khắc lịch sử. Đã 19 năm kể từ khi chúng ta lần đầu gặp nhau, từ album đầu tiên, sân khấu đầu tiên, tình yêu đầu tiên… Năm sau sẽ là kỷ niệm 20 năm của BIGBANG. Tôi và các thành viên của mình rất mong chờ ngày đó một khoảnh khắc tuyệt vời mà tôi hy vọng các bạn sẽ cùng ở bên chúng tôi."

G-DRAGON gọi fan Việt là "nhà" và gửi lời cảm ơn sâu sắc

Trước đó, Daesung cũng chọn Việt Nam là điểm dừng chân quốc tế đầu tiên trong Asia Tour của anh. Còn G-DRAGON lại chọn Việt Nam làm điểm đến quốc tế cuối cùng trước khi kết thúc World Tour. Hai sự kiện nối tiếp nhau khiến fan Việt vô cùng xúc động, cảm thấy như Việt Nam được BIGBANG dành một “đặc quyền” riêng, một “ngoại lệ” đầy tự hào.

Daesung cũng chọn Việt Nam là điểm dừng chân quốc tế đầu tiên trong Asia Tour của anh

Không chỉ vậy, những chia sẻ của G-DRAGON về năm kỷ niệm 20 năm BIGBANG đã mở ra hy vọng lớn cho người hâm mộ trên toàn thế giới, đặc biệt là fan Việt. Sau nhiều năm các thành viên hoạt động riêng lẻ, lời chia sẻ chân thành của trưởng nhóm BIGBANG như một tín hiệu tích cực về màn tái hợp mà cộng đồng V.I.P đã chờ đợi suốt bao năm qua.

Với việc Việt Nam liên tục trở thành “điểm đến đặc biệt” trong các hoạt động của BIGBANG, cùng phản ứng nồng nhiệt và tình cảm mạnh mẽ từ khán giả, khả năng Việt Nam được chọn làm một trong những địa điểm tổ chức concert kỷ niệm 20 năm BIGBANG là hoàn toàn có cơ sở.

Khả năng Việt Nam được chọn làm một trong những địa điểm tổ chức concert kỷ niệm 20 năm BIGBANG là hoàn toàn có cơ sở

Nếu điều đó trở thành hiện thực, đây chắc chắn sẽ là tin vui lớn cho người hâm mộ Việt Nam, đặc biệt khi BIGBANG không chỉ là một nhóm nhạc Kpop huyền thoại, mà còn là một phần thanh xuân, là ký ức không thể thay thế với nhiều thế hệ fan Kpop. Một concert kỷ niệm 20 năm của BIGBANG tại Việt Nam sẽ không chỉ là sự kiện âm nhạc, mà còn là cuộc hội ngộ của ký ức, tình yêu và niềm tự hào mà fan Việt đã dành cho nhóm suốt gần hai thập kỷ qua.