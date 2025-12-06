Tối 5/12, Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 sẽ diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội). Ở mùa thứ 5, VinFuture nhấn mạnh thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, gửi gắm niềm tin rằng chỉ khi tri thức được lan tỏa và khoa học - công nghệ đóng vai trò chất xúc tác cho sự kết nối, các quốc gia mới có thể phát triển bền vững và tiến về phía trước cùng nhau.

Bên cạnh các hạng mục giải thưởng hấp dẫn, tiết mục nghệ thuật cũng nhận được nhiều sự chú ý. Là siêu sao âm nhạc hàng đầu thế giới, Alicia Keys được dân tình hết lòng chờ đón, chiếm trọn spotlight ngay khi bước ra sân khấu VinFuture 2025. Nữ ca sĩ diện bộ suit đen cùng set trang sức vàng óng ánh, toát lên vẻ sang trọng và thanh lịch.

Ở ngoài đời, Alicia gây ấn tượng với vóc dáng cao ráo khiến không ít người bất ngờ. Cũng phải bởi khán giả đã quá quen thuộc với hình ảnh mang tính biểu tượng về một Alicia ngồi bên chiếc piano. Mỹ nhân sinh năm 1981 đẹp rạng rỡ, làn da căng bóng như tráng gương. Đặc biệt là nhan sắc trẻ trung khó ai nghĩ cô đã ngoài 40 tuổi.

Mở màn với bản hit Girl On Fire, Alicia hâm nóng bầu không khí đúng như tựa đề ca khúc bằng giọng hát trong, vang sáng không một vết gợn. Cộng hưởng với dàn nhạc sống, tiếng trống và tiếng đàn guitar điện, Alicia thành công “đánh cắp” ánh nhìn của toàn bộ khán giả.

Girl On Fire - Alicia Keys

Tiết chế lại so với Girl On Fire, Alicia trở về với sự nguyên bản - chiếc đàn piano qua siêu phẩm If I Ain’t Got You. Ngồi bên “người bạn” đồng hành suốt cả sự nghiệp, nữ ca sĩ thỏa sức thể hiện thế mạnh của mình. Chất giọng husky, có chút khàn nhẹ gây thổn thức không ít người hâm mộ, đặc biệt là thế hệ fan trưởng thành cùng âm nhạc của Alicia những năm đầu chập chững vào Hollywood.

If I Ain’t Got You là một trong những bản hit lớn nhất năm 2003 và chắc chắn cũng là ca khúc gối đầu giường của nhiều người hâm mộ 8x-9x. Khoảnh khắc nữ ca sĩ đắm chìm trong cảm xúc, phiêu từng nốt cao đã tạo nên những khung hình đẹp như cắt ra từ MV ca nhạc.

If I Ain’t Got You - Alicia Keys

Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi, nhường lại sân khấu cho phần trao giải, Alicia trở lại với ca khúc Good Job. Giữa từng lớp giai điệu Ballad sâu lắng và piano, nữ ca sĩ cất giọng hát mùi mẫn, tôn vinh những anh hùng thầm lặng ngoài kia cần được ghi nhận xứng đáng hơn. Đặt trong bối cảnh VinFuture 2025, Alicia bày tỏ sự trân trọng tới các nhà nghiên cứu, chuyên gia trong lĩnh vực khoa học, cũng như các đóng góp nổi bật qua âm nhạc.

Khán giả vỡ oà cảm xúc, dành những tràng pháo tay lớn cho màn thể hiện xuất sắc của Alicia. Một số người còn tấm tắc khen ngợi cô đẹp như tượng tạc. Lần đầu tới Việt Nam, Alicia đã để lại ấn tượng mạnh mẽ đến người hâm mộ nhờ tài năng âm nhạc xứng tầm siêu sao.