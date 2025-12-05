VinFuture 2025 kết thúc: Tìm ra chủ nhân Giải thưởng Chính 3 triệu đô la!

VinFuture là giải thưởng khoa học và công nghệ thường niên toàn cầu, được thành lập ngày 20/12/2020 với sứ mệnh tạo ra những thay đổi tích cực trong cuộc sống hàng ngày của hàng triệu người bằng việc thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới công nghệ. Chỉ sau 5 năm, VinFuture đã trở thành điểm đến uy tín của cộng đồng khoa học thế giới, quy tụ nhiều chủ nhân Nobel và các giải thưởng danh giá khác, đồng thời kết nối giới nghiên cứu đi tìm lời giải cho những câu hỏi cấp thiết nhất của thời đại.

Tối nay (5/12), Lễ trao Giải thưởng Khoa học Công nghệ thường niên toàn cầu VinFuture lần thứ 5 chính thức diễn ra tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) và được tường thuật trực tiếp trên kênh VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam, đồng thời được livestream trên nhiều nền tảng mạng xã hội, từ 20h10.

Năm nay, Tuần lễ Khoa học - Công nghệ và Lễ trao giải VinFuture 2025 quay trở lại với thông điệp “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”. Ý nghĩa của chủ đề năm nay là thông qua cánh cửa khoa học công nghệ, nhân loại bứt phá kiên cường qua những khó khăn để dựng xây cuộc sống thịnh vượng hơn.

Cơ cấu Giải thưởng VinFuture mùa 5 bao gồm 1 Giải thưởng Chính trị giá 3 triệu USD (hơn 76 tỷ đồng) cùng 3 Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ, nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới, mỗi giải trị giá 500.000 USD.

22h10: Hợp xướng This Is Me khép lại lễ trao giải

Phần trình diễn hợp xướng đặc biệt qua ca khúc This Is Me, được thể hiện bởi Hanoi Voices Choir, dưới sự chỉ huy của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh thay lời khép lại Lễ trao giải VinFuture 2025.

22h00: Tìm ra chủ nhân Giải thưởng Chính 3 triệu đô la của VinFuture 2025

Giải thưởng Chính của VinFuture năm 2025 trị giá 3 triệu đô la (hơn 79 tỷ đồng) đã được trao cho nhóm các nhà khoa học: TS Gouglas Lowy, TS John Schiller, TS Amiee Kreimer và GS Maura L. Gillison vì những khám phá và phát triển vaccine HPV nhằm phòng ngừa các khối u do virus papilloma ở người gây ra.

21h45: Nghệ sĩ Alicia Keys mang đến màn biểu diễn đặc biệt với ca khúc Good Jobs

Ca khúc Good Job do Alicia Keys thể hiện chính là lời tri ân sâu sắc mà VinFuture muốn gửi tới những người đã đồng hành cùng giải thưởng trong suốt 5 mùa vừa qua. Nhờ sự cống hiến bền bỉ, trí tuệ và tâm huyết của họ, VinFuture mới có thể khẳng định vị thế là một giải thưởng khoa học uy tín toàn cầu.

21h40: Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới

Giải Đặc biệt dành cho các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực mới vinh danh nhóm các nhà khoa học: Giáo sư Venkatesan Sundaresan, Giáo sư Raphaël Mercier, Tiến sĩ Emmanuel Guiderdoni, Tiến sĩ Imtiyaz Khanday, Tiến sĩ Delphine Mieulet với những đổi mới cây trồng lai có khả năng tự nhân giống.

21h20: Nghệ sĩ Alicia Keys trình diễn

Nghệ sĩ Alicia Keys xuất hiện trên sân khấu VinFuture 2025 và mang đến một phần trình diễn bùng nổ. Sự góp mặt của Alicia Keys khiến chương trình "nóng" hơn bao giờ hết

21h15: Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học nữ thuộc về GS. Mary-Claire King. Phát biểu tại chương trình, bà nói: "50 năm trước, lúc đó có lẽ không tưởng cho 1 công dân Mỹ thế hệ tôi có thể tin là điều này sự thực nhưng ta ở đây,. Tôi vinh dự nhận giải thưởng này, thay mặt tất cả chúng tôi - những người đã nỗ lực để có thể phòng ngừa ung thu vú và buồng trứng cho nhiều phụ nữ.

Tôi bất ngờ vì nhận được giải thưởng dành riêng nhà khoa học nữ, bởi vì chẳng phải các phát kiến của nhà khoa học nữ cũng như như nam? Mọi nhà khoa học đều như nhau, những thành công của chúng tôi và nhà khoa học khác. Chúng ta - những phụ nữ đang làm được, khuyến khích người trẻ và nhà khoa học nữ trẻ theo bước chúng tôi trên hành trình này".

GS. Mary-Claire King

21h00: Giải đặc biệt dành cho Nhà khoa học đến từ các nước đang phát triển

Giải đặc biệt dành cho nhà khoa học đến từ các nước đanh phát triển được trao cho Giáo sư Esperanza Martínez-Romero vì những tiến bộ trong nghiên cứu sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh tại các hệ sinh thái nhiệt đới. Thực vật tương tác với nhiều quần xã vi sinh vật đa dạng. Các vi sinh vật cộng sinh này mang lại lợi ích cho cây chủ.

Đặc biệt, các vi khuẩn cố định nitơ, tiêu biểu là Rhizobium, có vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sinh trưởng và năng suất cây trồng. Khác với nhiều phương pháp trước đây vốn dựa vào các chủng Rhizobium mô hình hoặc các chế phẩm thương mại từ vùng ôn đới, Giáo sư Esperanza Martínez-Romero tập trung vào việc phân lập các chủng bản địa thích nghi với điều kiện đất và cây trồng ở vùng nhiệt đới, qua đó đóng góp nền tảng quan trọng cho hiểu biết về sinh thái vi sinh vật và cơ chế cố định nitơ cộng sinh.

Giáo sư Esperanza Martínez-Romero.

Bà đã phát hiện và mô tả nhiều loài Rhizobium mới, góp phần vào phân loại vi sinh và sự hiểu biết về tương tác cây - vi sinh trong nông nghiệp.

Phát hiện sớm về Rhizobium tropici của bà đã mở ra một hướng nghiên cứu hoàn toàn mới về vi khuẩn cố định nitơ thích nghi với môi trường nhiệt đới. Công trình của bà đã có ảnh hưởng sâu rộng trong lĩnh vực sinh thái học vi sinh vật thông qua việc nhấn mạnh vào sự đa dạng vi sinh, mối quan hệ cộng sinh vượt ra ngoài cây họ đậu, và ứng dụng thực tiễn trong bối cảnh nguồn lực hạn chế.

Phát biểu nhận giải, bà cảm ơn những cơ hội từ giải thưởng VinFuture và nhấn mạnh sự cần thiết của việc khuyến khích người trẻ tham gia vào nghiên cứu khoa học, hướng tới giải quyết ngày càng nhiều vấn đề trên toàn cầu.

20h50: Ca sĩ Đức Phúc xuất hiện tại chương trình

Nghệ sĩ Đức Phúc xuất hiện trên sân khấu VinFuture 2025 và trình bày mashup "Đất nước lời ru - Phù Đổng Thiên Vương". Với giọng hát rõ ràng và cảm xúc quen thuộc, phần trình diễn mang đến một khoảnh khắc âm nhạc nhẹ nhàng nhưng trang trọng, kết nối chất liệu dân gian với hơi thở hiện đại. Đây là điểm nhấn đơn giản, tinh tế, góp phần tạo không khí ấm áp cho chương trình.

Ca sĩ Đức Phúc xuất hiện trên sân khấu của VinFuture 2025.

20h40: Giới thiệu về Hội đồng Giải thưởng VinFuture

20h25: Lãnh đạo phát biểu

Phát biểu tại chương trình, Giáo sư Richard Henry Friend - Chủ tịch Hội đồng Giải thưởng VinFuture chia sẻ:

"Các nhà khoa học được vinh danh năm 2025 đã mang đến những khám phá khoa học xuất sắc, góp phần tạo ra lợi ích lớn lao cho xã hội cả về phúc lợi con người lẫn phát triển bền vững. Công trình của họ nhắc chúng ta rằng khoa học không chỉ là tri thức, mà còn là trách nhiệm - trách nhiệm đóng góp vào tương lai tốt đẹp hơn cho hành tinh và các thế hệ tiếp theo.

Đôi khi, chúng ta lo ngại rằng khoa học mới có thể mở ra một 'chiếc hộp Pandora' và cần sự cẩn trọng để định hướng các công nghệ mạnh mẽ theo hướng an toàn và đúng đắn. Nhưng nhiều hơn thế, như quý vị sẽ thấy tối nay, những lợi ích mà các phát minh mang lại là vô cùng rõ ràng và đằng sau đó là những câu chuyện đầy cảm hứng về trí tuệ, nghị lực và niềm tin vào khoa học".

Ông nói thêm: "Nhìn về tương lai, tôi tin rằng VinFuture đang vươn mình phát triển vượt ra khuôn khổ một giải thưởng. Như chúng ta đã chứng kiến trong tuần này: VinFuture đã kết nối tinh hoa tri thức thế giới, tinh thần trách nhiệm và khát vọng phụng sự nhân loại".

20h20: Trình diễn khai mạc

Màn trình diễn khai mạc mở ra với tiết mục múa tương tác kết hợp Mapping dải lụa – một sự hòa quyện giữa nghệ thuật biểu diễn và công nghệ hiện đại. Những dải lụa bay mềm mại dưới ánh sáng 3D tạo cảm giác như chúng đang dẫn dắt người xem đi qua một hành trình vươn tầm, nơi mỗi chuyển động đều tượng trưng cho khát vọng vươn lên, đổi mới và kết nối.

20h00: Giới thiệu chương trình và đại biểu

19h30: Các đại biểu, khách mời bắt đầu check-in

Lễ trao giải VinFuture năm nay có sự tham gia của nhiều đại biểu, khách mời, nhà khoa học lỗi lạc khắp thế giới.

Sự kiện trở thành "điểm hẹn" của nhiều nhà khoa học kiệt xuất trên thế giới

Chủ tịch Phạm Nhật Vượng cùng lãnh đạo cấp cao tại tập đoàn Vingroup có mặt tại Nhà hát Hồ Gươm

19h00: Không khí tại Nhà hát Hồ Gươm trước giờ G

Sân khấu Lễ trao giải VinFuture 2025

Khung cảnh trước Nhà hát Hồ Gươm - nơi sẽ diễn ra Lễ trao giải VinFuture 2025