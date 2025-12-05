Sinh viên một trường đại học tại TP.HCM được giảng dạy quản trị khách sạn - nhà hàng bởi hiệu trưởng các trường hàng đầu thế giới

Đây là hệ thống gồm bốn trường đại học hàng đầu thế giới về quản trị khách sạn - nhà hàng và nghệ thuật ẩm thực gồm: César Ritz Colleges Switzerland, HIM Business School, Swiss Hotel Management School, Culinary Arts Academy Switzerland.

Mở rộng cơ hội học tập, phát triển sự nghiệp toàn cầu

Theo ThS Nguyễn Thiên Trường - Giám đốc Chương trình Hoa Sen Elite, chương trình được thiết kế theo hướng thực hành, mô phỏng môi trường khách sạn thực tế và học trực tiếp tại khách sạn 5 sao. Nhờ đó, sinh viên thường xuyên được đào tạo bởi lãnh đạo, nhân sự cấp cao của các khách sạn 5 sao, khách sạn quốc tế hàng đầu tại TP.HCM và trên thế giới.

Sinh viên Hoa Sen Elite cập nhật xu thế ngành du lịch cùng Ông Patrick Taffin d’Heursel - Hiệu trưởng Swiss Hotel Management School.

Vừa qua, sau khi chương trình Hoa Sen Elite ký kết hợp tác với SEG, sinh viên được mở rộng cơ hội tiếp cận môi trường chuẩn Thụy Sĩ, phát triển sự nghiệp toàn cầu. Theo đó, sinh viên được giảng dạy bởi các giảng viên, chuyên viên đầu ngành từ SEG theo thỏa thuận hàng năm. Đồng thời, có cơ hội học tập trao đổi tại Thụy Sĩ, cập nhật xu thế thế giới cũng như nhận các chứng chỉ chuyên ngành quốc tế.

Trong chuyến thăm, làm việc tại HSU, TS Jorge Arnanz Arroyo - Hiệu trưởng César Ritz Colleges Switzerland (trường thuộc tốp 5 theo Bảng xếp hạng đại học thế giới QS ở nhóm ngành Quản trị khách sạn, nhà hàng và dịch vụ giải trí - du lịch năm 2025) chia sẻ: "Tôi rất ấn tượng vì cơ sở vật chất, phương pháp giảng dạy của chương trình Hoa Sen Elite tương tự các trường tại Thụy Sĩ. Tác phong, phong cách giao tiếp của sinh viên cũng thể hiện tinh thần chuyên nghiệp đúng với kỳ vọng của chúng tôi".

Sinh viên thể hiện phong thái chuyên nghiệp trong buổi giao lưu cùng Hiệu trưởng César Ritz Colleges.

Đánh giá này cho thấy nỗ lực của HSU trong việc chuẩn hóa chương trình đào tạo theo chuẩn Thụy Sĩ - nơi lý thuyết và thực hành kết nối chặt chẽ, giúp sinh viên vừa giỏi chuyên môn, vừa thành thạo kỹ năng nghề nghiệp, giao tiếp, văn hóa dịch vụ.

Ông John Daly - Giám đốc học thuật Tập đoàn SEG cho biết, việc hợp tác với HSU là bước đi chiến lược trong việc mở rộng mô hình giáo dục Thụy Sĩ đến Đông Nam Á, giúp sinh viên Việt Nam tiếp cận chuẩn học thuật quốc tế ngay trong nước.

Thúc đẩy mô hình đào tạo ứng dụng chuẩn Thụy Sĩ

Bên cạnh các tiêu chuẩn học thuật, thỏa thuận hợp tác giữa HSU và SEG còn hướng tới việc thúc đẩy tính ứng dụng trong mô hình đào tạo ngành khách sạn của chương trình Hoa Sen Elite.

Theo đó, nội dung học sẽ được cập nhật các xu hướng mới của ngành dịch vụ như quản trị bền vững, ứng dụng công nghệ và cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng - những chủ đề đang được giảng dạy tại các trường hàng đầu châu Âu. Sinh viên cũng được nghiên cứu khoa học, tham gia chuỗi hội thảo định hướng nghề nghiệp cùng Hiệu trưởng, Giám đốc học thuật và các chuyên gia SEG.

Đại diện Tập đoàn SEG và Giám đốc chương trình Hoa Sen Elite trong buổi tham quan, làm việc và gặp gỡ tại HSU.

Sinh viên còn có cơ hội kết nối với mạng lưới cựu sinh viên SEG toàn cầu và tham gia sự kiện giao lưu cùng đại diện Lãnh sự quán Thụy Sĩ tại Việt Nam để mở rộng quan hệ quốc tế và hình thành tư duy toàn cầu.

Đặc biệt, sau khi hoàn thành khóa học tại HSU, sinh viên Hoa Sen Elite đáp ứng tiêu chuẩn theo học chương trình sau đại học tại các trường trên thế giới, tạo thành lộ trình học tập liền mạch - lợi thế khi ứng tuyển vào các tập đoàn khách sạn lớn trên thế giới hoặc khởi nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ.

Nguyễn Hoàng Long - cựu sinh viên Hoa Sen Elite, học Thạc sĩ chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Ẩm thực tại Trường Culinary Arts Academy Switzerland chia sẻ: "Nhờ 2 năm thực tập trong thời gian học, mình có nền tảng kinh nghiệm vững chắc để tự tin hội nhập tại Thụy Sĩ. Những trải nghiệm thực tiễn này giúp mình tạo dựng hình ảnh chuyên nghiệp và sở hữu lợi thế lớn khi xin học bổng, là bước đệm quan trọng cho hành trình sự nghiệp sau này".

Giám đốc Chương trình Hoa Sen Elite nhấn mạnh, hợp tác với SEG là cam kết lâu dài trong việc xây dựng cầu nối văn hóa, tri thức giữa Việt Nam - Thụy Sĩ. Từ đó, mang đến cho sinh viên không chỉ một tấm bằng, mà là trải nghiệm học tập quốc tế để tư duy, ứng xử, làm việc như một công dân toàn cầu.

Với định hướng thực tiễn, đẩy mạnh hợp tác, chương trình Hoa Sen Elite đang khẳng định vị thế tiên phong của HSU trong đào tạo nhân lực cho lĩnh vực khách sạn - nhà hàng chuẩn quốc tế tại Việt Nam, mang tinh thần Thụy Sĩ vào hành trình học tập, trải nghiệm của sinh viên.