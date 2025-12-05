Tối nay, chủ nhân giải thưởng VinFuture với tổng trị giá 4,5 triệu đô la sẽ chính thức lộ diện!

Tối nay (05/12), tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội), Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ diễn ra và đưa Hà Nội trở thành tâm điểm chú ý của thế giới khoa học. Bước sang mùa giải thứ 5, VinFuture tiếp tục chứng minh uy tín bằng sức hút toàn cầu mạnh mẽ, từ số lượng hồ sơ gửi về đến đẳng cấp dàn khách mời quốc tế.

Lễ trao giải VinFuture 2025 sẽ diễn ra vào tối nay 5/12

Chủ đề "Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng" của năm nay một lần nữa thể hiện tinh thần mà VinFuture theo đuổi, đó chính là tôn vinh những công trình khoa học không chỉ có giá trị chuyên môn mà còn tạo tác động sâu rộng, lâu dài và bền vững đối với cộng đồng. Các nghiên cứu được đề cử năm nay đều hướng tới mục tiêu giải quyết những thách thức lớn của thời đại, từ sức khỏe, môi trường cho đến công nghệ tương lai.

Mùa giải 2025 ghi nhận hơn 1.700 hồ sơ đề cử đến từ hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ, tăng 2,8 lần so với mùa 1. Con số này phản ánh sức lan tỏa ngày càng mạnh mẽ của VinFuture trong việc thu hút các nhà khoa học hàng đầu toàn cầu gửi về những công trình đột phá. Các lĩnh vực dự thi trải rộng từ AI, vật liệu mới, robot, y sinh đến năng lượng tái tạo và nông nghiệp công nghệ cao.

Cơ cấu giải thưởng năm nay vẫn gồm bốn hạng mục quen thuộc. Giải thưởng Chính VinFuture trị giá 3 triệu USD, là một trong những giải thưởng cao nhất thế giới dành cho khoa học - công nghệ. Bên cạnh đó còn có ba Giải Đặc biệt, mỗi giải trị giá 500.000 USD, dành cho nhà khoa học nữ; nhà khoa học đến từ các quốc gia đang phát triển và nhà khoa học nghiên cứu các lĩnh vực mới. Cách thiết kế này nhằm mở rộng cơ hội cho cộng đồng nghiên cứu trên toàn cầu, đặc biệt là những nhóm vốn gặp hạn chế về nguồn lực.

Không chỉ dừng ở hoạt động tôn vinh, VinFuture 2025 còn gắn với tuần lễ khoa học - công nghệ kéo dài từ 2-6/12, gồm chuỗi tọa đàm "Khoa học vì Cuộc sống", "Đối thoại Khám phá Tương lai" tại 10 trường đại học lớn và triển lãm "Tỏa V - Điểm chạm Khoa học". Những hoạt động này đưa Hà Nội trở thành điểm hẹn trí tuệ hiếm có, nơi các nhà khoa học kiệt xuất chia sẻ về AI, y học, nông nghiệp, công nghệ mới và những hướng phát triển của nhân loại trong thập niên tới.

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025 đã có nhiều sự kiện ý nghĩa diễn ra

Hàng loạt những nhà khoa học đình đám thế giới đã quy tụ tại đây

Họ đã mang đến những nghiên cứu, những chia sẻ hết sức có ý nghĩa

Đêm trao giải VinFuture 2025 vì vậy không chỉ là khoảnh khắc xướng tên các chủ nhân giải thưởng triệu đô mà còn là dịp để nhìn lại hành trình 5 năm của một giải thưởng khoa học do người Việt sáng lập nhưng mang tầm ảnh hưởng toàn cầu. Sự kiện hứa hẹn tạo ra những cuộc gặp gỡ mới, những hợp tác mới và những ý tưởng có thể định hình tương lai khoa học - công nghệ trong nhiều năm tới.