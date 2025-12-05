Điểm số không còn quyết định thành bại: Sinh viên của tương lai phải có điều này

Trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025, Tọa đàm "Robot và Tự động hóa Thông minh" đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới công nghệ, giới học thuật và cả cộng đồng sinh viên. Tại buổi tọa đàm, các chuyên gia quốc tế và trong nước đã cùng thảo luận về những bước tiến mới nhất của robot hình người, robot cộng tác trong y tế, dịch vụ, đến các hệ thống hỗ trợ phục hồi chức năng, đồng thời đặt ra nhiều câu hỏi quan trọng về an toàn AI và đạo đức công nghệ - những vấn đề đang định hình cách thế giới đối xử với robot trong tương lai gần.

Trong nhóm diễn giả có Giáo sư Yap-Peng Tan, Hiệu trưởng Trường Đại học VinUni, người mang đến bài thuyết trình về tương tác robot thông qua các mô hình ngôn ngữ - thị giác (VLMs). Đây là hướng nghiên cứu đang mở ra những đột phá trong khả năng robot quan sát, suy luận và giao tiếp tự nhiên với con người.

Giáo sư Yap-Peng Tan tại Tọa đàm Robot và Tự động hóa Thông minh

GS Yap-Peng Tan không chỉ được biết đến với vai trò lãnh đạo cấp cao ở VinUni, mà còn là tên tuổi lớn trong giới học thuật quốc tế. Ông tốt nghiệp Đại học Quốc gia Đài Loan (Trung Quốc), nhận bằng Tiến sĩ tại Đại học Princeton (Mỹ), từng giữ nhiều vị trí lãnh đạo quan trọng tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore. Ông cũng có thời gian làm việc tại IBM Thomas J. Watson, Intel và Sharp Laboratories of America. Lĩnh vực nghiên cứu của ông trải rộng từ xử lý ảnh, video, thị giác máy tính, học máy, AI đến phân tích dữ liệu.

Bên lề sự kiện, GS Yap-Peng Tan còn có những chia sẻ đáng chú ý về thế hệ sinh viên bước vào kỷ nguyên AI. Không còn là câu chuyện nên học ngành gì hay điểm số bao nhiêu mới bảo đảm tương lai, điều khiến nhiều người trẻ "giật mình" hơn chính là quan điểm của ông về thước đo thành công trong thời đại mới.

GS Yap-Peng Tan nhấn mạnh rằng lợi thế của sinh viên trong tương lai không nằm ở điểm số, mà ở năng lực thích ứng, phẩm chất cá nhân và khả năng cộng tác ở quy mô lớn.

"Trong thế giới của tương lai, chiến thắng không thuộc về người có điểm số cao nhất, mà về người có khả năng kiến tạo cuộc chơi và biết kết nối những người giỏi nhất cùng hợp tác", ông nói.

Theo Hiệu trưởng VinUni, thế giới của tương lai là thế giới của toàn cầu, số hóa và liên ngành

Có thể thấy, trong tương lai, điểm số có thể vẫn cần, nhưng sẽ không còn là yếu tố quyết định. Những ngành nghề của tương lai, thậm chí là những ngành chúng ta còn chưa hình dung được sẽ thuộc về những người trẻ biết học suốt đời, có khát vọng, có đạo đức và đủ linh hoạt để đi trước sự thay đổi.

Nhận định này nối tiếp triết lý giáo dục mà trường Đại học VinUni - nơi GS Yap-Peng Tan công tác hướng tới, ông cùng các lãnh đạo khác tại VinUni đã, đang và sẽ tập trung phát triển năng lực người học thay vì chỉ truyền đạt kiến thức.

Ông nói rõ: "Chiến lược này hướng đến đào tạo một thế hệ sinh viên có khát vọng, có đạo đức, có khả năng thích ứng cao và năng lực học tập suốt đời". Đó chính là những con người sẽ có thể làm chủ tương lai, không chỉ trong các ngành STEM mà ở mọi lĩnh vực đang biến đổi bởi AI và kinh tế tri thức.

Giữa thời đại AI phát triển mỗi ngày, lời khuyên của GS Tan như một gợi mở cho giáo dục đại học Việt Nam, rằng thay vì chạy đua điểm số, người trẻ cần rèn tư duy linh hoạt, khả năng hợp tác, tính sáng tạo và khát vọng dài hạn. Bởi hành trang quyết định thành bại trong mười năm tới không còn nằm ở bảng điểm, mà nằm ở khả năng học liên tục và tạo ra giá trị mà máy móc không thể thay thế.