GS Toby Walsh: "Khi AI mắc sai lầm, chúng ta không thể bắt AI chịu trách nhiệm, đó là vấn đề của con người"

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang thay đổi cuộc sống hiện đại, từ giáo dục và y tế đến giao tiếp và quản trị. Tiến bộ nhanh chóng của AI mang đến cơ hội phát triển, nhưng cũng đặt ra các thách thức về đạo đức và an toàn toàn cầu. Các vấn đề công bằng, trách nhiệm và niềm tin công chúng hiện nay là trọng tâm của đối thoại quốc tế để đảm bảo AI vì lợi ích chung.

Mới đây, tọa đàm "AI vì nhân loại: Đạo đức và an toàn AI trong kỷ nguyên mới", trong khuôn khổ Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025 đã diễn ra. Buổi tọa đàm quy tụ nhiều nhà khoa học, nhà chính trị và nhà phát minh cùng thảo luận về phát triển AI có trách nhiệm, hướng đến các giá trị nhân văn.

Tham gia vào buổi tọa đàm, Giáo sư (GS.) Toby Walsh với bài trình bày về đạo đức trong trí tuệ nhân tạo đặc biệt thu hút sự chú ý. Cho những ai chưa biết, GS. Toby Walsh là Học giả Danh dự ARC và Giáo sư Scientia về Trí tuệ nhân tạo (AI) tại UNSW Sydney. Ông là Giám đốc Khoa học của UNSW.AI, Viện AI liên ngành của UNSW.

GS. Toby Walsh là một trong những chuyên gia hàng đầu về AI

Ông là người ủng hộ mạnh mẽ việc đặt giới hạn để đảm bảo AI được sử dụng nhằm cải thiện cuộc sống của con người, đã từng phát biểu tại Liên Hợp Quốc, trước các nguyên thủ quốc gia, cơ quan nghị viện, hội đồng công ty và nhiều đối tượng khác về chủ đề này. Ông là Hội viên của Học viện Khoa học Úc và được vinh danh trong danh sách quốc tế "Những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực AI" về những người có ảnh hưởng.

Cùng lắng nghe thêm những chia sẻ của vị GS. đình đám này về AI và đạo đức AI nhé!

Việc sử dụng AI có trách nhiệm nên là bắt buộc

Chào GS. Toby Walsh, theo ông, sử dụng AI có trách nhiệm nên là việc được thực hiện tự nguyện hay bắt buộc?

Tôi tin chắc rằng việc sử dụng AI có trách nhiệm nên là bắt buộc. Hiện nay có nhiều động cơ lệch lạc, với số tiền khổng lồ được tạo ra nhờ AI và cách duy nhất để đảm bảo hành vi đúng đắn là áp dụng các quy định nghiêm ngặt, để lợi ích cộng đồng luôn được cân bằng với lợi ích thương mại.

Khi AI mắc lỗi, ai sẽ chịu trách nhiệm? Đặc biệt là với các tác nhân AI, liệu chúng ta có khả năng sửa cơ chế hoạt động của chúng hay không?

Vấn đề cốt lõi khi AI mắc sai lầm là chúng ta không thể bắt AI chịu trách nhiệm. AI không phải là con người và đây là lỗ hổng trong mọi hệ thống pháp luật trên thế giới. Chỉ con người mới bị chịu trách nhiệm cho các quyết định và hành động của mình.

Bỗng nhiên, chúng ta có một "tác nhân" mới là AI, thứ mà có thể ra quyết định và thực hiện hành động trong thế giới của chúng ta - nếu chúng ta cho phép, điều này đặt ra một thách thức rằng chúng ta sẽ bắt ai chịu trách nhiệm? Câu trả lời là phải bắt các công ty triển khai và vận hành hệ thống AI chịu trách nhiệm về hậu quả mà những "cỗ máy" này gây ra.

Nhiều doanh nghiệp cũng nói về AI có trách nhiệm. Làm sao chúng ta có thể tin tưởng họ, biết rằng họ thực sự nghiêm túc và toàn diện, chứ không chỉ lấy việc "AI có trách nhiệm" làm chiêu trò PR?

Chúng ta cần tăng cường minh bạch. Điều quan trọng là phải hiểu năng lực và giới hạn của các hệ thống AI. Chúng ta cũng nên "bỏ phiếu bằng cách hành động", tức là lựa chọn sử dụng những dịch vụ có trách nhiệm.

Tôi thực sự tin rằng cách doanh nghiệp sử dụng AI có trách nhiệm sẽ trở thành yếu tố phân biệt trên thị trường, mang lại lợi thế thương mại cho chính họ. Nếu một công ty tôn trọng dữ liệu khách hàng, điều đó sẽ mang lại lợi ích và thu hút khách hàng. Các doanh nghiệp sẽ nhận ra rằng làm đúng không chỉ là vấn đề đạo đức mà còn giúp họ thành công hơn. Tôi xem đây là cách để phân biệt giữa các doanh nghiệp, và những doanh nghiệp có trách nhiệm là những nơi mà chúng ta có thể yên tâm hợp tác.

Lời khuyên của ông là gì khi Việt Nam đang trong quá trình soạn thảo Luật trí tuệ nhân tạo?

Có nhiều trường hợp không cần ban hành luật mới. Chúng ta đã có luật về quyền riêng tư, đã có luật cạnh tranh. Những luật hiện có này cũng áp dụng cho không gian số, giống như cách áp dụng trong đời sống thực. Điều quan trọng là phải thi hành những luật này một cách nghiêm ngặt trong môi trường số, như chúng ta đã làm với môi trường vật lý.

Tuy nhiên, sẽ xuất hiện một số rủi ro mới và chúng ta đã bắt đầu nhận thấy điều đó. Con người bắt đầu thiết lập mối quan hệ với AI, sử dụng AI như những nhà trị liệu và đôi khi sẽ gây hại cho người dùng, vì vậy chúng ta cần lưu ý. Chúng ta luôn bắt các nhà sản xuất chịu trách nhiệm khi họ ra sản phẩm. Bởi vậy, nếu các công ty AI phát hành sản phẩm AI gây hại cho con người, họ cũng phải chịu trách nhiệm.

Công nghệ AI đang phát triển nhanh hơn nhiều so với các khuôn khổ pháp lý. Ông xem đâu là ưu tiên hàng đầu cho quản trị AI toàn cầu? Chúng ta có cần thứ gì đó giống như Công ước Geneva cho AI không?

Tôi không chắc rằng một công ước quốc tế cho AI là điều đáng để đấu tranh vì sẽ mất rất nhiều thời gian để đạt được thỏa thuận chung. Thực tế là các quốc gia như Hoa Kỳ, Mỹ, Trung Quốc, Úc… đều có những giá trị rất khác nhau và chúng ta nên trân trọng những giá trị khác biệt ấy. Do đó, việc tìm kiếm một điểm chung toàn cầu là vô cùng khó khăn.

Thay vào đó, tôi nhận thấy rằng quy định cấp quốc gia có thể mang lại thành công lớn. Ví dụ điển hình là các quy định về quyền riêng tư ở châu Âu, cụ thể là GDPR (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu). Quy định này có hiệu lực đã mang lại quyền riêng tư không chỉ cho người dân châu Âu mà còn lan rộng ra 70 quốc gia bên ngoài châu Âu có những quy định tương tự. Những quy định quốc gia này có xu hướng lan truyền mạnh mẽ.

Vì vậy, tôi thực sự hy vọng rằng những quy định mới, chẳng hạn như luật cấm độ tuổi mạng xã hội sắp có hiệu lực ở Úc cũng sẽ lan truyền và được các quốc gia khác áp dụng. Việc điều chỉnh không gian kỹ thuật số ở cấp quốc gia thực tế là khá hiệu quả, các quy định sau đó có thể lan truyền rộng rãi hơn.

GS. cho rằng con người bắt buộc phải sử dụng AI một cách có trách nhiệm

Công nghệ cho cạnh tranh đang định hình một trật tự thế giới mới. Ông tin rằng khu vực nào sẽ dẫn đầu cuộc đua AI? Và cuộc cạnh tranh này sẽ ảnh hưởng đến các nước đang phát triển như thế nào?

Về việc khu vực nào sẽ dẫn đầu cuộc đua AI, tin tốt là tôi không nghĩ rằng chỉ có một người chiến thắng. Tôi muốn đưa ra phép so sánh với câu chuyện về điện. Một trăm năm trước, thế giới đã có một cuộc đua điện, với những cái tên như Westinghouse và Tesla. Cuối cùng, không phải chỉ riêng Hoa Kỳ thắng cuộc đua đó, mà cả thế giới đã tham gia. Hiện nay, mọi quốc gia đều có điện, có ngành công nghiệp sử dụng điện và tất cả chúng ta đều được hưởng lợi từ sự phổ biến của công nghệ này.

Điều tương tự cũng sẽ đúng với trí tuệ nhân tạo. AI là một công nghệ sẽ có sẵn cho tất cả mọi người. AI sẽ không chỉ độc quyền bởi các công ty lớn như OpenAI, Microsoft, Google, Tencent hay Alibaba. Nó sẽ dành cho rất nhiều công ty, tập đoàn khác nhau trên thế giới, chẳng hạn như tập đoàn VinGroup. Cuộc cạnh tranh này không phải là cuộc chiến "thắng - thua" mà là sự phổ biến hóa công nghệ, mang lại lợi ích cho mọi người và mọi quốc gia.

Việt Nam đang đầu tư mạnh mẽ vào chuyển đổi số và AI, nhưng vẫn phải đối mặt với hạn chế về nguồn lực. Ông nghĩ Việt Nam có thể tạo ra đột phá có ý nghĩa như thế nào trong AI? Lời khuyên quan trọng nhất của ông dành cho chúng tôi là gì?

Lời khuyên quan trọng nhất tôi nghĩ các bạn đã và đang làm khá tốt, đó chính là đầu tư vào thế hệ trẻ thông minh, có tinh thần khởi nghiệp. Đó là nơi tương lai sẽ đến. Việt Nam là một quốc gia trẻ, ngày càng thông minh, ngày càng có tinh thần khởi nghiệp. Các bạn có mọi cơ hội để vươn lên nắm bắt những lợi thế mà AI mang lại. Các bạn đã khởi đầu tốt, nhưng đừng ngừng đầu tư.

Cá nhân ông đã nhận ra việc cần phải cảnh báo về đạo đức AI từ khi nào, và ông đã đưa ra lời cảnh báo từ lúc nào? Đối với Việt Nam, ông có gửi lời cảnh báo hoặc là mong muốn đối với Việt Nam trong quá trình Việt Nam đang phát triển AI mạnh như thế này?

Tôi đã dành 40 năm nghiên cứu về trí tuệ nhân tạo. Trong 30 năm đầu, tôi chỉ quan tâm đến việc làm sao để phát triển AI ngày càng mạnh hơn. Trong 10 năm gần đây, tôi ngày càng quan tâm và lên tiếng về việc phát triển AI một cách có trách nhiệm.

AI, dữ liệu - cơ hội và thách thức

Các hệ thống AI đang thu thập nhiều dữ liệu cá nhân hơn bao giờ hết. Quan điểm của ông về tương lai của quyền riêng tư là gì? Người dùng có đang từ bỏ hoặc đánh đổi quá nhiều để lấy sự tiện lợi không?

Tôi cho rằng chúng ta dường như đã không học được bài học từ mạng xã hội, đó là việc chúng ta là sản phẩm và dữ liệu cá nhân của chúng ta đang thúc đẩy toàn bộ hệ thống này. Thực tế, điều này sẽ càng đúng và thậm chí còn đúng hơn đối với cuộc cánh mạng trí tuệ nhân tạo đang diễn ra hiện nay, bởi vì nó đang được thúc đẩy trực tiếp bằng dữ liệu cá nhân của chúng ta.

Vì vậy, chúng ta cần hết sức lưu tâm về việc chúng ta đang chia sẻ dữ liệu đó như thế nào và chia sẻ với ai. Chúng ta có nhận được lợi ích tương xứng từ việc chia sẻ đó hay không. Trong nhiều trường hợp, đó sẽ là một giao dịch tốt và mang lại lợi ích. Chúng ta sẽ có những bộ phim hay hơn để xem, chi phí chi trả tốt hơn và thấy rằng mình đang nhận được lợi ích. Nhưng đồng thời, chúng ta cũng cần phải lưu tâm đến những công ty chỉ đơn thuần sử dụng dữ liệu của chúng ta mà không trả lại cho chúng ta bất cứ điều gì tương xứng.

Dữ liệu rất quan trọng với việc phát triển AI, thế nhưng khi đứng ở góc độ quản lý, nếu quản chặt dữ liệu thì có lẽ sẽ kìm hãm sự phát triển của AI. Theo ông, việc nới lỏng quản lý về dữ liệu có thể gây ra những mối nguy hại gì? Làm thế nào để cân bằng giữa việc thu thập dữ liệu, quản lý dữ liệu một cách an toàn với việc tạo sự phát triển cho AI?

Bạn nói đúng. Dữ liệu là trung tâm của tiến bộ trong AI, vì chính dữ liệu đã thúc đẩy sự phát triển này. Không có dữ liệu, chúng ta sẽ không tiến bộ được gì cả. Dữ liệu chất lượng cao là cốt lõi trong mọi việc chúng ta làm. Thực tế, giá trị thương mại và lợi thế cạnh tranh mà các công ty có được đều đến từ dữ liệu. Bạn có dữ liệu chất lượng hay không, đó là vấn đề then chốt.

Thật đáng giận khi nhìn sách của các tác giả trên thế giới (trong đó có sách của tôi) bị sử dụng mà không có sự đồng ý và không được bồi thường. Đó là hành vi ăn cắp thành quả lao động của người khác. Nếu tình trạng này tiếp tục, các tác giả sẽ mất động lực viết sách, và chúng ta sẽ đánh mất giá trị văn hóa mà mình trân trọng.

Chúng ta cần tìm một giải pháp công bằng hơn so với hiện nay. Hiện tại, "Thung lũng Silicon" lấy nội dung, sáng tạo của các tác giả mà không trả phí, điều này không bền vững. Tôi so sánh tình hình hiện nay với Napster và những ngày đầu của âm nhạc trực tuyến vào những năm 2000. Khi đó, âm nhạc trực tuyến đều bị "ăn cắp", nhưng điều đó không thể duy trì mãi, vì các nhạc sĩ cần có thu nhập để tiếp tục sáng tác.

Cuối cùng, chúng ta đã có hệ thống streaming trả phí, ví dụ như Spotify hay Apple Music, hoặc nghe nhạc kèm quảng cáo, và một phần doanh thu này sẽ trả lại cho nghệ sĩ. Chúng ta cần làm điều tương tự với sách, để các tác giả nhận được giá trị từ dữ liệu của họ. Nếu không, sẽ chẳng còn ai có động lực viết sách, và thế giới sẽ tệ hơn rất nhiều nếu không có sách mới được viết ra.

GS. cũng chia sẻ những quan điểm về dữ liệu

Việt Nam là một trong số ít những quốc gia đang xem xét ban hành Luật trí tuệ nhân tạo. Ông đánh giá như thế nào về việc này? Đâu là những thách thức đối với vấn đề đạo đức và an ninh an toàn trong việc phát triển AI tại Việt Nam?

Tôi rất vui khi Việt Nam là một trong số quốc gia tiên phong sẽ có Luật chuyên biệt về Trí tuệ nhân tạo. Điều này quan trọng bởi mỗi quốc gia đều có giá trị và văn hóa riêng, và cần luật pháp để bảo vệ những giá trị đó.

Giá trị và văn hóa của Việt Nam khác với Australia, khác với Trung Quốc và khác với Hoa Kỳ. Chúng ta không thể trông chờ các công ty công nghệ từ Trung Quốc hay Mỹ sẽ tự động bảo vệ văn hóa, ngôn ngữ Việt Nam. Những điều đó phải do chính Việt Nam chủ động bảo vệ.

Tôi rất lưu ý rằng trong quá khứ, nhiều quốc gia đang phát triển đã trải qua giai đoạn bị đô hộ về mặt vật lý. Nếu không cẩn thận, chúng ta có thể sẽ trải qua giai đoạn đô hộ số. Dữ liệu của các bạn sẽ bị khai thác và các bạn sẽ trở thành nguồn lực rẻ tiền.

Điều này có nguy cơ xảy ra nếu các quốc gia đang phát triển phát triển ngành AI theo cách chỉ khai thác dữ liệu mà không kiểm soát cũng như bảo vệ quyền lợi của mình.

Vậy thì làm sao để khắc phục được tình trạng này?

Rất đơn giản: Hãy đầu tư vào con người. Nâng cao kỹ năng cho mọi người, đảm bảo họ có hiểu biết về AI. Hỗ trợ các doanh nhân, doanh nghiệp AI, hỗ trợ các trường đại học. Hãy tham gia một cách chủ động. Thay vì chờ đợi các quốc gia khác chuyển giao công nghệ hay định hướng cho chúng ta, chúng ta phải chủ động và làm chủ công nghệ.

Thứ hai, chúng ta cần vận động mạnh mẽ các nền tảng mạng xã hội để họ tạo ra môi trường an toàn cho người dùng tại Việt Nam, đồng thời không ảnh hưởng đến nền dân chủ của đất nước.

Trên thực tế, có rất nhiều ví dụ cho thấy các nội dung trên mạng xã hội đã tác động đến kết quả bầu cử, gây chia rẽ nội bộ các quốc gia và thậm chí kích động khủng bố.

Thời gian qua, Việt Nam phải đối mặt với một vấn nạn, đó là tình trạng lừa đảo do AI gây ra. Lời khuyên của GS. dành cho những người đang sử dụng AI hiện nay để làm sao đảm bảo an toàn và bảo vệ dữ liệu cho bản thân là gì?

Với từng cá nhân, tôi nghĩ cách đơn giản nhất là xác minh thông tin. Ví dụ, khi nhận được một cuộc điện thoại hay email, chẳng hạn từ ngân hàng, chúng ta cần đối chiếu lại: có thể gọi lại cho số thuê bao đó hoặc liên hệ trực tiếp ngân hàng để xác thực thông tin. Ngày nay, có rất nhiều email giả, số điện thoại giả, thậm chí cuộc gọi qua Zoom cũng có thể bị giả mạo. Những thủ đoạn lừa đảo này rất đơn giản, không tốn kém mà cũng không mất nhiều thời gian.

Trong gia đình tôi, chúng tôi còn có một cách bảo mật riêng: một "câu hỏi mật" chỉ người trong nhà mới biết, ví dụ như tên chú thỏ cưng ở nhà. Điều này đảm bảo rằng thông tin quan trọng chỉ được giữ trong gia đình và không bị lộ ra ngoài.

AI cung cấp giáo dục chất lượng trên quy mô lớn với tốc độ nhanh

AI đang làm gián đoạn giáo dục, báo chí, tài chính và nhiều lĩnh vực khác nữa. Ông nghĩ những nghề nghiệp nào sẽ bị ảnh hưởng nhiều nhất và để cải thiện tình trạng này, mọi người có thể bắt đầu phát triển những kỹ năng nào?

Tôi cho rằng đây là một trong những thách thức lớn vì AI tạo sinh (generative AI) có lẽ đang ảnh hưởng đến mọi ngành nghề và xu hướng này đang xảy ra rất nhanh chóng. Thực tế, có những số liệu khá đáng lo ngại, chẳng hạn như lời mời làm việc cấp độ sau đại học ở Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã giảm một nửa trong vài năm gần đây. Nhiều công ty công nghệ lớn không tuyển dụng lập trình viên tốt nghiệp đại học, nhiều công ty luật không tuyển dụng luật sư tốt nghiệp đại học và nhiều công ty kế toán không tuyển dụng kế toán tốt nghiệp đại học trong năm nay. Đây là những công việc mà AI tạo sinh có khả năng đảm nhận.

Tuy nhiên, có rất nhiều kỹ năng là độc nhất của con người và máy móc không thể thay thế được. Máy móc có thể làm những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán và chúng ta nên hoan nghênh điều đó. Ngược lại, máy móc không có trí tuệ cảm xúc, trí tuệ xã hội, sự đồng cảm, sự sáng tạo hay khả năng thích ứng của chúng ta.

Vì vậy, con người nên phát huy thế mạnh của mình thông qua những kỹ năng độc nhất này.

AI đã, đang và sẽ làm ảnh hưởng đến nhiều ngành nghề khác nhau

Tuy nhiên, có những kỹ năng là độc nhất của con người và máy móc không thể thay thế

Trường học hiện nay đang sử dụng AI để chấm điểm, cho giáo dục và để giám sát hành vi. Ông nghĩ mô hình tương lai cho giáo dục nên trông như thế nào trong kỷ nguyên AI và những mối quan tâm đạo đức lớn nhất là gì?

Không chỉ giáo viên đang sử dụng AI, các nhà giáo dục đang sử dụng AI mà rõ ràng, hiện học sinh cũng đang sử dụng AI để hoàn thành bài tập về nhà. Tôi cho rằng sự xuất hiện của AI là một trong những cơ hội lớn nhất để biến đổi giáo dục, không chỉ ở cách chúng ta cung cấp giáo dục mà còn ở nội dung chúng ta cung cấp, đâu là những kỹ năng quan trọng, cần thiết cho công việc trong tương lai.

Giáo dục di chuyển chậm nhưng cần phải bắt đầu suy nghĩ cẩn thận về việc làm thế nào chúng ta giáo dục con người cho các công việc trong tương lai. Tin tốt là AI có thể giúp thực hiện điều này. Nó có thể cung cấp giáo dục trên quy mô lớn và với tốc độ nhanh. Mọi người đều có thể có gia sư cá nhân của riêng mình. Ai cũng có thể có một AI giúp ôn tập, cũng như cung cấp bài vở câu hỏi ôn tập. Tóm lại, có những công cụ Ai tuyệt vời đang bắt đầu xuất hiện để giúp mọi người học tập và theo kịp tốc độ phát triển, hay nói cách khác là tham gia vào cuộc đua chống lại máy móc.

Làm thế nào để AI không gây tác hại độc hại đến trẻ nhỏ, và tạo môi trường an toàn cho trẻ nhỏ mỗi khi AI xuất hiện?

Tôi nghĩ rằng chúng ta chưa rút ra nhiều bài học từ mạng xã hội. Nhiều quốc gia giờ đây mới bắt đầu nhận ra rằng mạng xã hội mang lại lợi ích lớn nhưng cũng có nhiều tác hại, đặc biệt ảnh hưởng tới sức khỏe tinh thần, mức độ lo âu và nhận thức sai lệch về ngoại hình của giới trẻ, nhất là các bạn nữ.

Nhiều quốc gia đã bắt đầu triển khai các biện pháp để giải quyết vấn đề này. Ở Australia, từ ngày 10/12, quy định về độ tuổi sử dụng mạng xã hội sẽ có hiệu lực. Tôi cho rằng chúng ta cũng cần những biện pháp tương tự cho AI. Chúng ta đang xây dựng những công cụ có thể mang lại tác động tích cực nhưng cũng có thể gây tác hại tương tự, và chúng ta cần bảo vệ trí tuệ và tâm hồn các em khỏi những tác động tiêu cực này.

Bên cạnh đó, tôi hy vọng các quốc gia cũng sẽ ban hành các quy định quản lý nghiêm ngặt mạng xã hội, từ đó tạo ra một môi trường thật sự an toàn cho mọi người khi sử dụng AI.

Thực ra không chỉ trẻ nhỏ mà ngay cả người lớn cũng đứng trước những nguy cơ do chính AI gây ra. Làm thế nào để con người có thể sử dụng AI nhằm cải thiện cuộc sống chứ không phải là một mối nguy?

AI ứng dụng trong nhiều lĩnh vực, giúp cải thiện chất lượng cuộc sống của chúng ta. Trong y tế, AI giúp phát hiện các loại thuốc mới. Trong giáo dục, AI cũng mang lại nhiều lợi ích tích cực.

Tuy nhiên, trao quyền tiếp cập AI mà không có biện pháp bảo vệ đầy đủ là quá rủi ro. Chúng ta đã thấy những vụ kiện ở Hoa Kỳ, cha mẹ kiện các hãng công nghệ đã khiến con cái họ tự tử sau khi tương tác với các chatbot AI. Mặc dù tỷ lệ người dùng ChatGPT gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần chỉ chiếm vài phần trăm, nhưng với hàng trăm triệu người dùng, con số thực tế lên tới hàng trăm nghìn người.

Việt Nam cũng đã đưa giáo dục AI vào trong giáo dục phổ thông, vậy trong quá trình đó thì cần chú ý những gì?

AI thay đổi nội dung cần dạy và cách thức dạy học. Nó ảnh hưởng đến những kỹ năng quan trọng trong tương lai, như tư duy phản biện, kỹ năng giao tiếp, trí tuệ xã hội và trí tuệ cảm xúc. Những kỹ năng này sẽ trở nên thiết yếu.

AI có thể hỗ trợ việc giảng dạy các kỹ năng này, ví dụ như làm gia sư cá nhân, trợ lý ôn tập cá nhân, mang đến những công cụ giáo dục rất hiệu quả nhờ ứng dụng AI.

Cảm ơn những chia sẻ của ông!