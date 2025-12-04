Học sinh tiểu học viết văn tả bạn thân gây sốt khắp cõi mạng: Đẹp cỡ này, đời có mấy ai?

Chắc hẳn ai cũng từng nghe câu chuyện cổ tích nổi tiếng Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn. Nàng Bạch Tuyết vốn được khắc họa là một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, khiến người mẹ kế phải ghen tị. Hình ảnh của Bạch Tuyết với làn da trắng như tuyết, mái tóc đen như mun, đôi môi đỏ mọng… dường như đã in sâu trong tâm trí nhiều thế hệ, trở thành biểu tượng cho nhan sắc hoàn hảo.

Ấy vậy mà một học sinh tiểu học đã rất nhanh trí khi tận dụng chính những hình ảnh quen thuộc này để áp dụng vào bài văn miêu tả bạn của mình.

Không như nhiều bạn cùng lớp miêu tả theo cách riêng, học sinh này lại bê nguyên hình mẫu nhan sắc của Bạch Tuyết sang để tả bạn mình. Trong bài văn, học sinh viết: “Em có một người bạn rất thân tên là Minh Hằng. Mắt bạn đen như hai hột nhãn. Da bạn trắng như tuyết. Tóc bạn đen như gỗ mun. Môi bạn đỏ như son. Hàng ngày, em với bạn Hằng thường rủ nhau đi học. Em rất yêu quý bạn Minh Hằng”.

Bài văn miêu tả bạn thân như Bạch Tuyết của học sinh tiểu học.

Dù không rõ bạn Minh Hằng ngoài đời có giống như lời văn hay không, nhưng chắc chắn tác giả của bài văn này đã thuộc lòng truyện Nàng Bạch Tuyết Và Bảy Chú Lùn để có thể viết chính xác từng chi tiết về nhan sắc của Bạch Tuyết.

Bài văn sau khi được chia sẻ đã nhận được nhiều lời khen ngợi về sự nhanh trí, đồng thời chứng minh việc đọc truyện cổ tích thực sự hữu ích cho học tập. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng cô giáo nên hướng dẫn thêm để học sinh mở rộng vốn từ, sử dụng phép so sánh linh hoạt hơn, giúp lần sau miêu tả bạn hay vật nào cũng chính xác và sinh động hơn.

Một số bình luận từ cộng đồng mạng:

- Bé này thông minh thật, lấy luôn hình mẫu Bạch Tuyết để tả bạn mình. Nhanh, gọn, lại còn hay nữa. Rất đáng khen.

- Bài văn đáng yêu quá, buồn cười nhất là đoạn tả bạn như tả Bạch Tuyết. Chắc bạn ấy ngoài đời cũng xinh xắn y như trong văn tả thôi!

- Chắc truyện cổ tích này là câu chuyện mà bố mẹ bạn đọc mỗi tối trước khi đi ngủ, nên bé thuộc làu làu mới viết chính xác thế!

- Bạn Minh Hằng mà đọc được bài này chắc sẽ thích lắm, được tả giống như nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần.