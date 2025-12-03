AI sẽ phục vụ hay vượt mặt con người? Loạt phát ngôn của các nhà khoa học đình đám tại VinFuture đưa ra câu trả lời

Chiều 2/12, Tọa đàm "AI vì nhân loại - Đạo đức và An toàn AI trong kỷ nguyên mới" thuộc Tuần lễ Khoa học - Công nghệ VinFuture 2025 đã diễn ra, quy tụ những bộ óc hàng đầu trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo. Đúng như tên gọi, đây không chỉ là cuộc gặp gỡ chuyên môn mà còn là diễn đàn để các nhà khoa học đối diện thẳng với câu hỏi lớn nhất của thời đại: Làm thế nào để AI phát triển mà vẫn an toàn, minh bạch và phục vụ con người?

Trong hàng loạt góc nhìn quan trọng được chia sẻ, những phát ngôn dưới đây thể hiện rõ nhất cách các nhà khoa học thế giới đang suy nghĩ về trách nhiệm, quyền lực và ranh giới đạo đức của AI - những điều nhân loại buộc phải hiểu thật rõ trước khi bước vào kỷ nguyên mới.