Quá khứ buồn khổ của Doraemon bị phanh phui

Ai cũng biết Doraemon là chú mèo máy sở hữu cả một “siêu thị bảo bối” trong chiếc túi thần kỳ trước bụng. Ai cũng quen hình ảnh cậu bạn tròn trịa, đáng yêu, luôn chạy theo giải cứu Nobita khỏi đủ thứ rắc rối trên đời.

Nhưng ít ai để ý đằng sau nụ cười hiền hậu, đằng sau vẻ dễ thương “quốc dân” ấy, Doraemon từng có một quá khứ buồn đến mức khiến cả những người cứng rắn nhất cũng phải lặng đi. Đó không phải là câu chuyện hư cấu fan-made, mà thực sự đã được nhắc đến trong một số phiên bản truyện tranh, hoạt hình cũng như tư liệu quảng bá chính thức của Doraemon qua nhiều năm.

1. Doraemon không phải sinh ra đã “thần kỳ”

Ngày nhỏ, Doraemon là một chú mèo máy… lỗi. Nếu những robot cùng lò đều cao lớn, mạnh mẽ, gọn gàng và được thiết kế để bán cho các gia đình tương lai thì Doraemon lại có dáng vẻ thấp bé, phản ứng chậm hơn bạn bè, lại còn hay hỏng vặt. Chính vì vậy, trong kỳ thi kiểm tra để bán ra thị trường, Doraemon… rớt thẳng. Tệ hơn, mèo ú được bán với giá rẻ hơn rất nhiều so với những robot tiêu chuẩn.

Đó cũng là lý do Doraemon trở thành món quà cho gia đình Sewashi - chắt nội của Nobita trong tương lai. Không phải món quà cao cấp gì, chỉ đơn giản vì họ không có nhiều tiền và Doraemon - chú robot rẻ nhất là lựa chọn phù hợp.

Nghĩ lại mới thấy thương siêu mèo máy mà cả thế giới yêu thương hôm nay, ban đầu chỉ là sản phẩm lỗi bị bán tống bán tháo.

2. Doraemon từng là nạn nhân của bắt nạt

Không chỉ mang tiếng “đồ lỗi”, Doraemon còn liên tục bị bạn bè robot trêu chọc vì ngoại hình tròn trịa, đôi tai nhỏ xíu và những điểm thấp chất lượng. Ở trường robot, mèo ú không nổi bật, không mạnh mẽ, cũng chẳng có tài năng đặc biệt nào. Chính vì thế, Doraemon thường bị bạn bè ăn hiếp hoặc đem ra làm trò cười.

Điều đau lòng nhất là ngay cả khi cố gắng hết sức, Doraemon vẫn không thể vượt qua được những “chuẩn mực robot” mà thế giới tương lai đặt ra. Mèo ú được sinh ra để hoàn hảo nhưng lại không hoàn hảo chút nào. Và đó là nỗi buồn đầu tiên, sâu nhất, khiến Doraemon trở nên tự ti.

3. Cú ngã làm thay đổi cuộc đời Doraemon

Nếu bạn để ý, Doraemon từ đầu vốn có… đôi tai. Nhưng chúng ta không bao giờ thấy mèo ú có tai trong những tập truyện hiện giờ. Lý do thì đau lòng hơn bạn nghĩ.

Một hôm, Doraemon bị robot chuột cắn nát đôi tai, sự cố này kinh hoàng đến mức phá hủy hoàn toàn bộ phận quan trọng trên khuôn mặt. Khi được sửa chữa, bác thợ máy bất cẩn lắp lệch, khiến hình dáng Doraemon trở nên méo mó. Doraemon hoảng loạn khi nhìn vào gương, khóc đến cạn pin và tự nhốt mình trong góc phòng.

Đó cũng là lần đầu tiên Doraemon… mất giọng cười.

Để che đi đôi tai bị hỏng, bộ phận kỹ thuật đã quyết định tháo bỏ hoàn toàn tai của Doraemon. Từ đó, Doraemon trở thành một mèo máy “không tai” khác biệt hẳn với thiết kế tiêu chuẩn.

Cú sốc tinh thần ấy không chỉ thay đổi ngoại hình mà còn thay đổi luôn giọng nói của Doraemon đang từ giọng nam trầm chắc, trở thành giọng trong trẻo, cao và có chút run rẩy y hệt hiện tại.

Một khoảnh khắc đau thương và Doraemon chưa bao giờ giống như trước.

4. Nỗi buồn của Doraemon còn đến từ… tình yêu

Có lẽ vì quá khứ bị bắt nạt, Doraemon luôn khao khát sự ấm áp. Và khi gặp một cô mèo tên Noramyako, Doraemon lập tức yêu say đắm. Nhưng tình yêu này lại là… cú sốc thứ hai.

Trong giải chạy đua robot, Doraemon bị ngã - cú ngã oan nghiệt đó khiến mèo ú thua thảm hại và bị chê cười. Trớ trêu hơn, Noramyako quay sang… thích con robot thắng cuộc, bỏ mặc Doraemon ngay trước mặt bao người.

Thế là, khi tình yêu đầu đời tan nát, Doraemon chính thức rơi vào trầm cảm.

5. Vì sao Doraemon đến với Nobita?

Sau chuỗi ngày buồn tủi, Doraemon nhận nhiệm vụ trông nom Nobita vì… không ai khác phù hợp hơn. Sewashi muốn cứu tương lai đen tối của dòng họ nên mới gửi Doraemon - chú mèo máy có quá nhiều khiếm khuyết nhưng lại có trái tim nhân hậu về quá khứ.

Ban đầu, Doraemon cũng không tự tin lắm. Một robot thất bại liệu có thể thay đổi cuộc đời một con người? Liệu mèo ú có làm mọi chuyện tệ hơn? Nhưng chính trong hành trình đồng hành cùng Nobita, Doraemon tìm lại được giá trị của bản thân.

Nobita không cần một mèo máy hoàn hảo.

Cậu chỉ cần một người bạn luôn ở bên. Và Doraemon lần đầu tiên trong đời được công nhận, được yêu thương thật sự.

Doraemon không phải là chú mèo máy hoàn hảo.

Ngày nay, người ta nhớ đến Doraemon như biểu tượng của tuổi thơ, của trí tưởng tượng và tình bạn vô điều kiện. Nhưng khi nhìn lại quá khứ của mèo ú, ta chợt hiểu sự dịu dàng của Doraemon không phải bẩm sinh mà được rèn nên từ nỗi đau.

Doraemon từng bị coi thường nên mèo ú không bao giờ coi thường ai.

Doraemon từng thiếu tình yêu nên mèo ú luôn ôm lấy Nobita khi cậu buồn.

Doraemon từng bị chê bai bởi ngoại hình nên mèo ú chưa bao giờ đánh giá ai bằng vẻ bề ngoài.

Doraemon từng thất bại nên mèo ú luôn hiểu cảm giác bất lực của Nobita.

Chính những vết thương ấy đã khiến Doraemon trở thành một trong những nhân vật giàu tính nhân văn nhất trong thế giới manga.

Nếu bạn hỏi tại sao câu chuyện này khiến chúng ta xúc động? Thì đơn giản thôi vì trong mỗi người đều có một phần giống Doraemon:

- Những khiếm khuyết không thể sửa.

- Những lần bị so sánh, bị tổn thương.

- Những ngày muốn bỏ cuộc.

- Và cả những thất bại tưởng như kết thúc mọi thứ.

Nhưng Doraemon cho thấy quá khứ buồn khổ không định nghĩa bạn. Quan trọng là bạn chọn sống thế nào sau những nỗi đau ấy. Và có lẽ, đó là lý do Doraemon trở thành nhân vật được yêu thương suốt nhiều thập niên không phải vì Doraemon hoàn hảo, mà vì Doraemon không hoàn hảo nhưng luôn cố gắng.