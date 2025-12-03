Hoa hậu KỲ LẠ nhất Việt Nam: Tuổi tác, nhan sắc đều "lệch chuẩn", riêng học vấn quá xịn xò

Ngọc Khánh đăng quang ngôi vị Hoa hậu Việt Nam năm 1988. Cô là một trong những hoa hậu có sắc vóc nổi bật của lịch sử cuộc thi với chiều cao 1,72m, số đo 87-64-92cm.

Tuy nhiên, vào cuối thập niên 1990, các cuộc thi nhan sắc ở Việt Nam vẫn ưa chuộng vẻ đẹp nền nã, đậm chất Á Đông. Tuy nhiên, vẻ ngoài của Ngọc Khánh lại hoàn toàn "lệch chuẩn".

Cô có gò má cao, miệng rộng và nụ cười hở lợi. Với vẻ đẹp lai Tây có phần khác lạ với chuẩn mực phụ nữ Á Đông, nhan sắc của tân Hoa hậu thời điểm ấy đã gây nên một làn sóng tranh cãi dữ dội. Hơn nữa, thời điểm đi thi Hoa hậu, Ngọc Khánh đã bước sang tuổi 22.

Dù vậy, nhìn lại phần trình diễn của các thí sinh dự thi năm 1998, không thể phủ nhận, Ngọc Khánh vô cùng nổi bật, xuất sắc. Ngoài danh hiệu Hoa hậu, Ngọc Khánh còn giành được 2 giải thưởng phụ, trong đó có phần ứng xử hay nhất. Ngoài việc đang theo học trường đại học danh tiếng, Ngọc Khánh còn nói tiếng Anh lưu loát. Cô từng làm tiếp viên hàng không lúc còn đi học để phụ giúp gia đình.

Năm 1999, Ngọc Khánh là Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Người mẫu quốc tế Ai Cập.

Là sinh viên trường Luật nhưng du học ngành... thời trang

Ngay từ thời còn học phổ thông, Ngọc Khánh đã là "giai nhân" của lớp 12N, trường Võ Thị Sáu - TP. HCM. Cô trở thành Hoa hậu Việt Nam khi đang là sinh viên năm thứ 3 của Đại học Luật TP.HCM. Trường Đại học Luật TP.HCM đã được đánh giá là cơ sở đào tạo luật hàng đầu cơ sở phía nam với cơ cấu tổ chức chương trình đào tạo ngày càng hoàn thiện cũng đội ngũ giảng viên có trình độ chuyên môn cao và dày dặn kinh nghiệm giảng dạy, giúp nâng cao chất lượng đào tạo của chương trình đào tạo.

Sau khi đăng quang, Ngọc Khánh cũng có khoảng thời gian hoạt động trong làng giải trí với vai trò một MC, người mẫu ảnh... Tuy nhiên, thành công vá dấu ấn sâu đậm nhất của Ngọc Khánh chính là công việc của một MC, biên tập viên truyền hình với giọng đọc truyền cảm, cách dẫn chuyện duyên dáng. Với vốn tiếng Anh lưu loát, cô đã phần nào thành công với vai trò MC tại nhiều sự kiện với tầm quốc tế. Cô được nhiều khán giả gọi là "Julia Robert của Việt Nam".

Sau biến cố hôn nhân năm 2010, Hoa hậu rời bỏ showbiz, sang Mỹ du học ngành thời trang. cô chọn Fashion Merchandising. Đây là ngành học dạy sinh viên có thể sản xuất, mua và bán các sản phẩm thời trang, từ quần áo tới đồ trang sức và mỹ phẩm, đồ đạc nội thất, thậm chí dệt may...

Hoa hậu quan niệm, khi cuộc đời đóng đi một cánh cửa thì phải tự mở đường đi cho mình và chuyện học là một cánh cửa mới. Bởi vậy, dù "ngành này tốn tiền kinh khủng", Ngọc Khánh xác định "mình là đại gia, tự đầu tư cho mình". 34 tuổi mới quyết định đi học lại, Ngọc Khánh gặp phải rất nhiều khó khăn: xa xứ, ở nhà thuê, đi xe buýt, phải học lại Toán, học lại Anh Văn… rồi thêm vào đó là sức ỳ của bản thân và định kiến của xã hội. Vượt qua mọi định kiến, Ngọc Khánh đã hoàn thành tốt khóa học.

Tại Mỹ, Ngọc Khánh gặp lại người bạn cũ - anh Attila Woodward. Cả hai dần nảy sinh tình cảm, quyết định tiến đến hôn nhân. Sau khi kết hôn, vợ chồng Ngọc Khánh dọn về vùng nông thôn sinh sống, tách biệt với những ồn ào, nhộn nhịp của phố thị.

Bước sang U50, tóc của Ngọc Khánh đã bạc khá nhiều. Tuy nhiên, Hoa hậu Việt Nam 1988 không buồn lòng vì điều đó. Cô cũng không tìm cách nhuộm tóc mà ngược lại vẫn coi đó là vẻ đẹp riêng của mình. Ngọc Khánh cũng chăm chỉ tham gia các hoạt động vì cộng đồng.

