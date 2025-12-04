Nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ, chuyên gia chỉ ra: Những đứa trẻ hạnh phúc nhất đều có cha mẹ làm 8 điều này vào mỗi buổi sáng

Trước khi trẻ bước chân ra khỏi cửa, “điểm xuất phát cảm xúc” cho cả ngày đã được thiết lập, không phải bằng thời khóa biểu màu mè, mà bằng cảm giác an toàn và kết nối mà trẻ nhận được từ cha mẹ.

Chuyên gia Reem Raouda là một nhà nghiên cứu về “nuôi dạy con có ý thức”, từng nghiên cứu hành vi của hơn 200 trẻ em và cũng là một người mẹ. Chuyên gia Raouda nhận thấy rằng, những đứa trẻ hạnh phúc và kiên cường nhất đều lớn lên trong những gia đình coi trọng sự kết nối hơn là kiểm soát, đặc biệt là vào buổi sáng.

Cha mẹ nuôi dạy con hạnh phúc thường duy trì 8 thói quen buổi sáng giúp tạo cảm giác an toàn và hỗ trợ sự phát triển não bộ của trẻ:

1. Điều hòa cảm xúc của chính mình trước khi kết nối với con

Trước khi con thức dậy, hãy dành 60 giây để “kiểm tra bản thân”: Hít thở sâu, tĩnh lặng một chút bên ly cà phê, hoặc thiền ngắn. Khi người lớn bắt đầu ngày mới trong trạng thái ổn định, họ tạo nền tảng cảm xúc vững vàng cho con.

2. Bắt đầu bằng sự kết nối, không phải sửa sai

Trước khi nhắc con đánh răng hay kiểm tra balo, hãy tạo một khoảnh khắc gắn kết thực sự: ánh mắt, nụ cười ấm áp, hoặc một cái ôm nhẹ. Thông điệp cần truyền tải là: “Con quan trọng hơn sự vội vã buổi sáng.”

Ảnh minh hoạ.

3. Tạo “khoảng lặng” giữa hỗn độn

Hãy đưa vào buổi sáng những nghi thức nhỏ giúp làm chậm nhịp độ: bật nhạc nhẹ lúc ăn sáng, ngồi cùng nhau không màn hình,... Những khoảnh khắc này dạy trẻ rằng sự bình yên luôn tồn tại, ngay cả trong buổi sáng bận rộn.

4. Tìm cơ hội để cười

Dù có sữa bị đổ hay tất bị lệch đôi, cha mẹ vẫn có thể tạo sự vui vẻ bằng giọng nói hài hước, điệu nhảy 10 giây, hay câu chuyện đùa quen thuộc.

Nụ cười giảm căng thẳng và giúp trẻ hiểu rằng sai sót nhỏ không làm mất đi cảm giác an toàn.

5. Quan tâm đến cảm xúc, không chỉ lịch trình

Trước khi bàn đến chuyện học hành hay lịch trong ngày, hãy hỏi trẻ một câu về cảm xúc:

“Sáng nay con thấy thế nào?” hay “Hôm nay con mong chờ điều gì?”

Những câu hỏi ngắn này giúp trẻ phát triển khả năng nhận diện cảm xúc, yếu tố then chốt tạo nên sự kiên cường và hạnh phúc lâu dài.

Ảnh minh hoạ.

6. Biến buổi sáng thành thời gian “không màn hình”

Trong ít nhất 20 phút đầu sau khi thức dậy, cả cha mẹ và trẻ không dùng điện thoại, máy tính bảng hay TV. Ranh giới số này tạo không gian cho trò chuyện tự nhiên hoặc sự yên tĩnh thoải mái.

7. Tôn trọng nhịp độ chậm rãi của trẻ

Trẻ em vận hành theo tốc độ khác người lớn. Hãy cộng thêm 5 phút vào một khâu chuyển tiếp buổi sáng và thử đi theo nhịp của trẻ.

Khi chúng ta làm chậm nhịp độ và kỳ vọng của mình, chúng ta đang giúp điều hòa hệ thần kinh của trẻ. Điều người lớn thường gọi là “chậm chạp” thực ra chỉ là nhịp điệu tự nhiên của trẻ.

Ảnh minh hoạ.

8. Tạo “nhịp cầu kết nối” trước khi tạm biệt vào buổi sáng

Thay vì vội vã nói “Đi thôi!”, hãy dừng lại để nhìn vào mắt nhau, dành cho nhau một cái ôm, một lời trấn an.

Sau đó, thêm vào một “nhịp cầu kết nối”, điều gì đó để trẻ trông đợi khi trở về nhà: “Tối nay mẹ rất muốn nghe con kể về dự án khoa học nhé” hay “Mai mình làm pancake buổi sáng nhé”.

Hãy buông bỏ kỳ vọng rằng buổi sáng phải hoàn hảo, hay rằng mọi thứ đều mất kiểm soát chỉ vì trẻ chưa làm xong bài tập. Điều quan trọng hơn cả là cảm giác an toàn cảm xúc.

Chỉ cần áp dụng một trong những thói quen này cũng có thể thay đổi hoàn toàn tâm trạng của trẻ trong ngày và hỗ trợ sự phát triển lành mạnh của trẻ.

Theo CNBC