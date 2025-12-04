Bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học khiến nhiều phụ huynh "khóc không thành tiếng": Tại sao lại có thể khó đến vậy?

Tiếng Việt là một môn học quen thuộc mà ngay từ những ngày đầu bước chân vào tiểu học, các em nhỏ đã bắt đầu làm quen với bảng chữ cái, cách ghép vần, cách đặt câu. Đây không chỉ là nền tảng để học các môn khác, mà còn giúp trẻ rèn luyện tư duy logic, khả năng diễn đạt và giao tiếp. Nghe thì đơn giản, nhưng thực tế, đôi khi môn học tưởng chừng dễ này lại trở thành "cơn ác mộng" cả cho học sinh lẫn phụ huynh.

Đã từng có một bài tập tiếng Việt của học sinh tiểu học khiến cộng đồng mạng phải dậy sóng, còn phụ huynh thì "khóc thầm" vì không biết nên làm sao. Theo đó, bài tập yêu cầu học sinh điền từ có vần " ay" hoặc " ây" vào chỗ trống trong câu: "Bé chơi… bay, … nhà; Chị lại chơi nhảy…, bơi ….".

Bài tập Tiếng Việt khiến người lớn cũng phải "bó tay".

Nhìn sơ qua, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ đây chỉ là một bài tập điền từ đơn giản, có thể nhanh chóng điền "máy bay" , "xây nhà" , hay "nhảy dây" - những từ vốn đã quá quen thuộc. Nhưng rồi, khi đến chỗ cuối cùng, khoảng trống sau từ "bơi", khiến nhiều phụ huynh khựng lại vì ghép vần đủ kiểu mà vẫn không ra được từ hợp lý.

Sau khi bài tập này được chia sẻ lên mạng xã hội, phản ứng của dân mạng rất thú vị. Không ít người đang lướt Facebook để giải trí bỗng dưng phải quay sang "chế độ học online". Một số người thử nghĩ ra đủ loại kiểu bơi như "bơi sây", "bơi láy", thậm chí là "bơi hay", nghe thì có vẻ hợp lý nhưng khi ráp vào câu lại vẫn thấy sai sai. Nhiều người đã phải thốt lên: "Đúng là phong ba bão táp không bằng ngữ pháp Việt Nam".

Nhiều bình luận hài hước còn đặt ra giả thuyết chắc hẳn học sinh ngày nay phải "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" mới đủ sức tìm ra đáp án chính xác. Có người còn ví von, bài tập này giống như "trò chơi ghép từ cực hạn", không chỉ thử tài con trẻ mà còn thử cả sự kiên nhẫn của bố mẹ.

Việc một bài tập nhỏ lại khiến phụ huynh bối rối cũng không phải hiếm. Nó phản ánh rằng đôi khi, môn học tưởng đơn giản lại ẩn chứa những "thử thách" tinh vi. Và với nhiều bậc cha mẹ, việc đồng hành cùng con học tiếng Việt không chỉ là giúp con làm bài đúng, mà còn là trải nghiệm vừa vui vừa căng thẳng.

Vậy còn bạn, khi nhìn thấy câu: "Bơi…", bạn có nghĩ ra đáp án đúng chưa?