15 nghệ sĩ học giỏi nhất nhì showbiz Hoa ngữ

Với cường độ học tập và công việc dày đặc, thậm chí chẳng mấy khi có thời gian nghỉ ngơi cho bản thân, có nhiều ngôi sao Hoa ngữ vẫn chinh phục các kỳ thi đầy áp lực và đạt kết quả xuất sắc khiến cộng đồng mạng “sốc toàn tập”. Điều này chứng minh rằng họ không chỉ nổi bật nhờ ngoại hình lung linh mà còn sở hữu nền tảng học vấn đáng nể, trở thành niềm tự hào khiến hàng triệu người hâm mộ không thể ngồi yên. Hãy cùng điểm lại dàn nghệ sĩ Cbiz có thành tích học tập khiến ai cũng trầm trồ!

1. Triệu Vy

Ngay từ thời niên thiếu, Triệu Vy đã được biết đến là cô gái thông minh, học giỏi và luôn dẫn đầu lớp. Năm 1992, cô đỗ thủ khoa Đại học Sư phạm Vu Hồ, đứng nhất toàn trường. Đến năm 1996, cô tiếp tục gây bất ngờ khi đạt điểm cao nhất trong kỳ thi tuyển vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh.

Trong thời gian học đại học, Triệu Vy vẫn duy trì phong độ đỉnh cao. Theo đó, trong 14 môn thì có 2 môn loại xuất sắc, 9 môn loại giỏi, trở thành sinh viên tiêu biểu của khóa 1996-2000. Chưa dừng lại ở đó, năm 2006, cô trúng tuyển hệ thạc sĩ khoa Đạo diễn của Bắc Ảnh. Đồ án tốt nghiệp Anh Có Thích Nước Mỹ Không? của cô đạt 99 điểm - mức điểm cao nhất từng được ghi nhận của khoa.

Triệu Vy là thủ khoa của hai trường đại học danh tiếng tại Trung Quốc và có bằng thạc sĩ đạo diễn từ Bắc Ảnh.

Triệu Vy

2. Lý Hiện

Lý Hiện nổi lên với vai diễn Hàn Thương Ngôn trong Cá Mực Hầm Mật, không chỉ bởi tài năng mà thành tích học tập của anh cũng cực kỳ đỉnh nóc. Khi ôn thi vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - ngôi trường được xem là khắc nghiệt với hơn 4.500 hồ sơ dự thi nhưng chỉ chọn 60 người, Lý Hiện bất ngờ đổi nguyện vọng vào phút chót. Kết quả là anh chỉ có một năm ôn luyện, tuy nhiên, cuối cùng anh vẫn đạt số điểm rất cao.

Theo đó, anh đứng thứ 14 toàn quốc và được Bắc Ảnh “chọn mặt gửi vàng”, chính thức trở thành sinh viên của trường. Khán giả đánh giá IQ của nam diễn viên quả thật “không phải dạng vừa”.

Lý Hiện

3. Dương Mịch

Dương Mịch sinh ra trong gia đình đề cao chuyện học hành, bác của Dương Mịch là giáo sư Đại học Thanh Hoa, nhiều anh chị em họ theo học các trường top đầu. Vì vậy, thành tích của cô ngay từ nhỏ cũng luôn nằm trong nhóm xuất sắc.

Trong kỳ thi đại học, Dương Mịch đạt 583/750 điểm môn văn hóa đủ tiêu chuẩn vào nhiều trường danh tiếng. Dù đang chạy lịch quay 3 bộ phim cùng lúc, ít có thời gian ôn thi, cô vẫn trở thành thủ khoa Khoa Biểu diễn của Bắc Ảnh và tốt nghiệp vào năm 2005.

Dương Mịch

4. Trịnh Sảng

Bên cạnh nhan sắc, Trịnh Sảng còn gây ấn tượng bởi học lực nổi trội. Cô tiếp xúc nghệ thuật từ lúc 2 tuổi, đến 12 tuổi, cô một mình rời nhà đến Thành Đô học múa 4 năm, sau đó theo mẹ lên Bắc Kinh thi nghệ thuật.

Với nỗ lực của mình, Trịnh Sảng đỗ cả ba trường lớn gồm Bắc Ảnh, Trung Hí và Thượng Hí. Cuối cùng, cô chọn Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và tốt nghiệp vào năm 2011. Từ năm 2009, cô đã nổi lên nhờ hàng loạt vai diễn đình đám.

Trịnh Sảng

5. Lưu Diệc Phi

Xuất thân từ gia đình có bố mẹ đều là giảng viên, Lưu Diệc Phi được thừa hưởng tố chất thông minh và tinh thần hiếu học. Cô thi đỗ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh khi mới 15 tuổi, trở thành sinh viên trẻ nhất của trường. Đến năm 19 tuổi, Lưu Diệc Phi hoàn thành chương trình đại học - độ tuổi nhiều người vẫn còn đang loay hoay chọn ngành nghề.

Lưu Diệc Phi

6. Ngô Lỗi

Năm 2018, Ngô Lỗi đỗ thủ khoa kỳ thi năng khiếu của Bắc Ảnh và đạt 456 điểm môn văn hóa, cụ thể Toán 73/150, Ngữ văn 89/150, Tiếng Anh 120/150 và môn tổng hợp 174/300. Mùa thi năm đó, anh và Dịch Dương Thiên Tỉ được ca ngợi hết lời bởi thành tích cực khủng.

Ngô Lỗi

7. Dịch Dương Thiên Tỉ

Thành tích học tập của Dịch Dương Thiên Tỉ luôn khiến công chúng ngưỡng mộ. Năm 2018, anh thi đỗ thủ khoa Học viện Hí kịch Trung ương. Trong kỳ thi văn hóa tại Hồ Nam, anh nằm trong top 31,4% thí sinh có điểm cao nhất với 473 điểm, trong đó điểm thành phần gồm Toán 100/150, Ngữ văn 95/150, Tiếng Anh 84/150 và tổng hợp 194/300.

Dịch Dương Thiên Tỉ

8. Vương Tuấn Khải

Trong kỳ thi đại học năm 2017, cựu trưởng nhóm TFBOYS đạt thành tích ấn tượng khi đứng thứ 19/75 ở vòng năng khiếu của Bắc Ảnh và đạt 438 điểm văn hóa. Điểm từng môn mà anh đạt được sư sau: Toán 91/150, Ngữ văn 94/150, Tiếng Anh 96/150 và tổng hợp 157/300.

Vương Tuấn Khải

9. Địch Lệ Nhiệt Ba

Mỹ nhân Tân Cương đỗ vào chuyên ngành biểu diễn của Học viện Hý kịch Thượng Hải năm 2010 sau khi đạt 427 điểm văn hóa. Khi còn là sinh viên năm nhất, cô đã được đạo diễn Lục Xuyên chọn đóng phim và tham gia nhiều dự án lớn nhỏ, tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp sau này.

Địch Lệ Nhiệt Ba

10. Dương Dương

Không theo học khoa biểu diễn nhưng Dương Dương lại là gương mặt tiêu biểu của Học viện Nghệ thuật Quân đội Trung Quốc. Từ nhỏ đã học múa trong môi trường chuyên nghiệp, anh gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình và tố chất nghệ thuật nổi bật.

Dương Dương

11. Lưu Hạo Nhiên

Giống như nhân vật Dư Hoài học giỏi mà nam sinh từng đóng, ngoài đời Lưu Hạo Nhiên cũng sở hữu thành tích đáng nể. Năm 2015, anh đạt 454 điểm trong kỳ thi văn hóa, vượt chuẩn đến 100 điểm và chính thức trở thành sinh viên Học viện Hí kịch Trung ương.

Lưu Hạo Nhiên

12. Quan Hiểu Đồng

“Em gái quốc dân” Quan Hiểu Đông là gương mặt quen thuộc trong danh sách sao học giỏi. Năm 2016, cô đứng đầu kỳ thi năng khiếu của Học viện Điện ảnh Bắc Kinh. Đến kỳ thi văn hóa, cô đạt 552 điểm, vượt điểm chuẩn của khối nghệ thuật tự do tới 206 điểm.

Quan Hiểu Đồng

13. Trương Quân Ninh

Là một trong những diễn viên nổi tiếng của Trung Quốc, Trương Quân Ninh gây chú ý nhờ thành tích thi đại học xuất sắc. Cô đỗ vào khoa nghiên cứu lịch sử của Đại học Công nghiệp Quốc gia Đài Bắc sau khi đạt điểm thuộc top cao nhất kỳ tuyển sinh.

Trương Quân Ninh

14. Đường Yên

“Bà hoàng dòng phim ngôn tình” Đường Yên xuất thân từ Học viện Hý kịch Trung ương - một trong những ngôi trường nghệ thuật danh giá nhất Trung Quốc. Tốt nghiệp khoa biểu diễn, cô nhanh chóng xuất hiện dày đặc trên truyền hình và định hình được chỗ đứng vững chắc.

Đường Yên

15. Trần Học Đông

Dù không học biểu diễn, Trần Học Đông từng được đào tạo bài bản tại Cube Entertainment (Hàn Quốc). Anh theo đuổi đam mê nghệ thuật từ nhỏ, tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Thượng Hải rồi sang Hàn Quốc trau dồi thêm kinh nghiệm, mở đường cho sự nghiệp sau này.

Trần Học Đông

