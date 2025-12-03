Đây mà là học sinh tiểu học à?

Mới đây, dân mạng Trung Quốc tranh cãi dữ dội trước hình ảnh một nữ sinh tiểu học xuất hiện với lớp trang điểm đậm khi tham gia tranh cử cán bộ đội cấp trường.

Hình ảnh do chính mẹ bé đăng tải cho thấy hội trường lớn chật kín học sinh các khối. Các em đều đang chuẩn bị cho phần phát biểu: người thì chăm chú luyện đọc, người thì lo lắng ôn lại ghi chú. Giữa không khí nghiêm túc ấy, bé gái với lớp trang điểm lộng lẫy lập tức thu hút sự chú ý vì trông chững chạc như học sinh trung học chứ không phải tiểu học.

Phía gia đình giải thích rằng họ muốn con tự tin hơn và "mọi nỗ lực đều sẽ được nhìn thấy". Tuy vậy, giải thích này không làm cộng đồng mạng bớt phản ứng. Phần lớn bình luận cho rằng trang điểm đậm cho trẻ nhỏ là không phù hợp, thậm chí làm mất đi nét ngây thơ đáng quý ở lứa tuổi này.

"Chẳng hiểu sao bố mẹ em lại để em trang điểm đậm như vậy?"; "Đây mà là bé gái tiểu học à? Bố mẹ em này bị sao vậy?", một số cư dân mạng bình luận.

Bức ảnh gây tranh cãi

Nhiều người chỉ ra sự bất bình đẳng mang tính giới: trong video, các bạn nam đều để mặt mộc. Vậy tại sao chỉ bé gái mới bị yêu cầu phải trông "chỉnh chu", "trưởng thành" và "đẹp" hơn để đi tranh cử? Có ý kiến thẳng thắn: "Ngay cả đàn ông trưởng thành trong các sự kiện trang trọng còn không phải trang điểm. Bắt bé gái làm vậy chẳng khác nào tạo thêm áp lực vô hình".

Một số cư dân mạng cho rằng sự việc này là mặt nổi của cuộc "chạy đua âm thầm" giữa phụ huynh, một cuộc chạy đua đã len lỏi vào mọi hoạt động tưởng chừng rất bình thường của học sinh tiểu học. Từ thi vẽ, thi viết đến tranh cử cán bộ, nhiều phụ huynh gần như "tham chiến" thay con: chuẩn bị nội dung, hỗ trợ làm sản phẩm, thậm chí đầu tư ngoại hình. Điều này khiến ranh giới giữa nỗ lực của trẻ và sự sắp đặt của người lớn ngày càng mờ đi.

Bên cạnh đó, không ít người lo ngại rằng việc yêu cầu trẻ thể hiện quá nhiều yếu tố "người lớn", từ phong thái đến diện mạo có thể khiến các em sớm hình thành nhận thức sai lệch rằng ngoại hình là yếu tố quyết định thành công. Điều này đi ngược lại mục tiêu giáo dục vốn hướng đến sự tự tin tự nhiên và năng lực thật sự của trẻ.

Dưới góc nhìn của nhiều phụ huynh khác, tiểu học là quãng thời gian hiếm hoi mà trẻ có thể sống đúng với sự hồn nhiên của mình. Việc trang điểm hay đầu tư quá mức không chỉ khiến trẻ đánh mất niềm vui trong những hoạt động ngoại khóa, mà còn khiến chính cha mẹ chịu thêm áp lực khi phải "đuổi theo" những tiêu chuẩn không cần thiết.

Cuộc tranh cãi xoay quanh cô bé tiểu học với lớp trang điểm đậm vì thế không chỉ là chuyện một đứa trẻ ăn diện thế nào. Nó phản ánh một vấn đề lớn hơn trong xã hội: khi kỳ vọng của người lớn vượt quá nhu cầu của trẻ, những hoạt động giáo dục vốn nhẹ nhàng lại bị biến thành cuộc cạnh tranh căng thẳng, nơi trẻ nhỏ đôi khi chỉ là "người đại diện" cho mong muốn của cha mẹ.