Tối ưu dòng chảy hàng hóa với ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

Để đảm bảo dòng chảy ấy diễn ra trơn tru, cần một hệ thống quản lý chặt chẽ. Đó chính là vai trò của ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Giải mã về "mắt xích" của thương mại hiện đại

Bạn có thể hình dung đơn giản: mỗi sản phẩm mà chúng ta sử dụng hàng ngày đều trải qua một quy trình rất dài. Từ khâu tìm nguồn nguyên liệu, sản xuất, lưu kho, đóng gói, vận chuyển, phân phối cho đến bước giao hàng cuối cùng. Tất cả những bước đó kết nối với nhau như những mắt xích của một chuỗi. Và Logistics và quản lý chuỗi cung ứng chính là ngành chịu trách nhiệm giúp hàng hóa đi đúng nơi - đúng thời điểm với chi phí tối ưu nhất.

Ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng đóng vai trò quan trọng trong thương mại hiện đại

Một ngày làm việc của ngành này có thể liên quan đến điều phối vận tải, theo dõi lộ trình giao hàng, làm việc với đối tác, dự báo nhu cầu thị trường, quản lý kho bãi, quản lý hồ sơ xuất nhập khẩu, khai báo hải quan, thực hiện các thủ tục thanh toán quốc tế hay giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra trong quá trình vận chuyển. Chính những đặc thù này đòi hỏi người làm nghề cần có những tố chất quan trọng về tư duy tổ chức, khả năng xử lý tình huống nhanh, tính cẩn thận, tinh thần trách nhiệm và phối hợp với nhiều bộ phận khác nhau để đảm bảo mọi khâu trong chuỗi vận hành được liên kết nhịp nhàng.

Sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, dịch vụ giao nhận và hoạt động xuất nhập khẩu tại Việt Nam trong những năm gần đây đang khiến ngành Logistics và quản lý chuỗi cung ứng càng có nhiều nhu cầu nhân lực chất lượng cao. Các công ty từ vận tải, cảng biển, kho vận, bán lẻ, thương mại điện tử đến doanh nghiệp sản xuất đều cần đội ngũ chuyên môn để vận hành chuỗi cung ứng của mình. Có thể nói, nếu có tinh thần đam mê học hỏi và linh hoạt, bạn sẽ luôn có vị trí để phát triển, thậm chí đi xa hơn ở môi trường thương mại toàn cầu.

Bắt đầu sự nghiệp Logistics với "trạm trung chuyển" lý tưởng

Với một ngành có nhịp độ vận hành nhanh, đa tác vụ như Logistics và quản lý chuỗi cung ứng, bạn cần một nơi đào tạo vừa cung cấp đầy đủ kiến thức nền, vừa cho bạn trải nghiệm thực tế để không bị "ngợp" khi bước vào môi trường doanh nghiệp. Đó cũng chính là cách mà Trường Đại học Công nghệ TP.HCM (HUTECH) xây dựng chương trình đào tạo ngành này.

Sinh viên thực hiện giải các bài toán vận hành chuỗi cung ứng

Định hướng đa trải nghiệm cho phép sinh viên không chỉ hiểu khái niệm mà còn hiểu các thao tác nghiệp vụ về quản trị xuất nhập khẩu, thanh toán quốc tế, mô phỏng đơn từ thương mại, quản trị kho hàng và tồn kho, quản trị thu mua, nghiệp vụ giao nhận và khai báo hải quan,... Tất cả đều do giảng viên là chuyên gia trong ngành hướng dẫn qua các giờ thực hành tại phòng mô phỏng hệ thống Logistics, sử dụng các phần mềm quản lý đang được doanh nghiệp sử dụng hay thực hiện dự án mô phỏng vận hành chuỗi cung ứng.

Một lợi thế đắt giá khác là mối quan hệ hợp tác với mạng lưới doanh nghiệp lớn như Cảng quốc tế Long An, Công ty CP Logistics Dược phẩm Đông Á, Nhà máy sữa Vinamilk, Cảng Cát Lái, Công ty CP ICD Tân cảng Sóng Thần,… Nhờ mối liên kết này, sinh viên tiếp cận thực địa ngay từ năm nhất, quan sát trực tiếp cách các trung tâm phân phối vận hành, quy trình điều phối kho bãi được tối ưu hóa cũng như luồng hàng hóa được quản lý xuyên suốt đáp ứng các tiêu chuẩn nghiêm ngặt.

Thực hành thao tác nghiệp vụ cơ bản trong chuyến tham quan doanh nghiệp Logistics

Để kiến thức không khô khan, sinh viên còn học hỏi và nhận định hướng từ chính các chuyên gia đang triển khai nghiệp vụ, cập nhật những công nghệ hiện đại và tự động hóa trong quản lý chuỗi cung ứng và vận tải đa phương thức. Đặc biệt, mạng lưới này cũng mở ra các cơ hội thực tập chuyên ngành - để sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và hình thành tư duy nghề nghiệp vững chắc trước khi bước vào môi trường doanh nghiệp thực sự.