TPHCM tuyển sinh đầu cấp ra sao sau sáp nhập?

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) TPHCM, kế hoạch tuyển sinh lớp 1, lớp 6 và lớp 10 được thực hiện theo các mốc thời gian sau:

Giai đoạn 1 (từ 1/1 đến 28/2/2026): Thu thập và thống kê dữ liệu học sinh tại ba khu vực, đánh giá năng lực tiếp nhận của từng trường, đồng thời xây dựng chỉ tiêu tuyển sinh đầu cấp chi tiết.

Giai đoạn 2 (tháng 2 đến hết tháng 3/2026): Hoàn thiện dự thảo kế hoạch tuyển sinh và lấy ý kiến góp ý trước khi ban hành chính thức trong tháng 3.

Giai đoạn 3 (tháng 3 đến cuối tháng 5/2026): Phổ biến kế hoạch tuyển sinh đến phụ huynh và học sinh, hướng dẫn quy trình đăng ký trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ tuyển sinh.

Giai đoạn 4 (tháng 6 đến hết tháng 8/2026): Tổ chức khảo sát tuyển sinh lớp 6, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 và công bố kết quả.

Học sinh TPHCM trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10

Năm 2026, 100% địa phương trên địa bàn TPHCM sẽ tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến. Trong đó, sẽ khai thác tiện ích bản đồ GIS, tối ưu hóa mạng lưới trường lớp để phân tuyến hợp lý hơn trên quy mô hiện tại của TP.

Thông tin "nơi ở hiện tại" trong cơ sở dữ liệu của ngành đã được xác thực với cơ sở dữ liệu dân cư quốc gia sẽ là tiêu chí chính để xét tuyển vào các lớp đầu cấp. Các phường, xã, đặc khu căn cứ vào hướng dẫn của Sở để xây dựng kế hoạch tuyển sinh riêng phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Trước đó, Sở GD&ĐT TPHCM đã có những thông tin về kỳ thi vào lớp 10 năm học 2026 - 2027. Đây là năm đầu tiên tổ chức thi lớp 10 sau khi sáp nhập TPHCM, Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu.

Được biết, kỳ thi năm tới sẽ vẫn giữ ổn định 3 môn thi gồm Văn, Toán và Ngoại ngữ. Riêng một số khu vực đặc thù như xã đảo Thạnh An, các trường được xét tuyển vào lớp 10 bằng học bạ.

Sau sáp nhập, TPHCM có 490 trường THCS trong và ngoài công lập với hơn 750.000 học sinh. Riêng học sinh lớp 9 năm học 2025 - 2026 ước tính khoảng 150.000 học sinh. Hiện tại, toàn thành phố có gần 300 trường THPT.