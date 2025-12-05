Đại học Thăng Long đính chính

Mới đây, MXH xôn xao trước vụ việc một cô gái trẻ đăng tải hình ảnh được chỉnh sửa có nội dung gây tranh cãi trên nền tảng Threads. Trong ảnh, cô gái được cho là sinh viên Trường Đại học Thăng Long này đã ghép ảnh của bản thân vào một tấm hình chụp Nhà hát Lớn Hải Phòng, tuy nhiên vấn đề ở đây là cô gái lại lựa chọn hình ảnh có phần hở hang, nhạy cảm và đặt ảnh mình ngay trên ảnh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngay sau khi hình ảnh được lan truyền, hành vi này đã gây ra một làn sóng phẫn nộ sâu sắc trong cộng đồng mạng. Đa số ý kiến đều bày tỏ sự bất bình, cho rằng hành động này là thiếu ý thức, thiếu tôn trọng, thậm chí xúc phạm các giá trị lịch sử và văn hóa quốc gia, ảnh hưởng thuần phong mỹ tục.

Trước phản ứng dữ dội từ dư luận, cô gái trên đã nhanh chóng có động thái xin lỗi công khai. Dẫu vậy, dư luận vẫn vô cùng bức xúc, nhiều người còn mong muốn trường học của cô gái có hình thức kỷ luật phù hợp.

Mới đây, Trường Đại học Thăng Long (Hà Nội) - ngôi trường được cho là nơi cô gái trong vụ ồn ào đang theo học đã phát đi thông báo chính thức để đính chính và làm rõ mối liên quan giữa trường với cá nhân gây ra vụ việc.

Trường Đại học Thăng Long.

Trong thông cáo gửi tới cán bộ, giảng viên, sinh viên và công chúng, Trường Đại học Thăng Long khẳng định những thông tin lan truyền về hiện trạng của cá nhân liên quan là không chính xác.

Cụ thể, Nhà trường cho biết cá nhân được nhắc đến từng là sinh viên khóa 29 của trường. Tuy nhiên, Trường Đại học Thăng Long đã ban hành quyết định buộc thôi học đối với người này từ ngày 01/10/2024 do quá thời hạn hoàn thành chương trình đào tạo. Điều này đồng nghĩa với việc cá nhân này không còn là sinh viên của Trường Đại học Thăng Long và không thuộc sự quản lý hay giáo dục của Nhà trường tại thời điểm xảy ra vụ việc.

Bên cạnh việc đính chính thông tin, thông báo của Nhà trường cũng tái khẳng định việc luôn phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử trong đời sống và trên không gian mạng cho sinh viên. Trường Đại học Thăng Long nhấn mạnh kỳ vọng mỗi sinh viên phải ứng xử văn minh, tôn trọng pháp luật, và có trách nhiệm đối với hành động, phát ngôn của mình.

Toàn bộ chia sẻ của nhà trường: "Kính gửi toàn thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, cựu sinh viên cùng quý bạn đọc quan tâm theo dõi Trường Đại học Thăng Long, Trong ngày hôm qua và hôm nay, Nhà trường ghi nhận một số kênh mạng xã hội xuất hiện và lan truyền thông tin về việc 01 nữ sinh Trường Đại học Thăng Long có hành vi không phù hợp với chuẩn mực thuần phong mỹ tục. Trường Đại học Thăng Long trân trọng thông báo những thông tin đang được lan truyền là không chính xác. Cụ thể, cá nhân được nhắc đến từng là sinh viên khóa 29; tuy nhiên, Nhà trường đã ban hành quyết định buộc thôi học đối với cá nhân này từ ngày 01.10.2024 do quá thời hạn 08 năm hoàn thành chương trình đào tạo. Hiện tại, cá nhân này không còn là sinh viên Trường Đại học Thăng Long và không thuộc sự quản lý hay giáo dục của Nhà trường. Trong nhiều năm qua, Trường Đại học Thăng Long đã triển khai và phổ biến Bộ Quy tắc ứng xử của sinh viên trong cuộc sống nói chung và trên không gian mạng nói riêng ngay từ thời điểm sinh viên nhập học. Nhà trường kỳ vọng rằng trên nền tảng bộ quy tắc ấy, mỗi sinh viên Thăng Long sẽ ứng xử một cách văn minh, tôn trọng pháp luật, luôn có ý thức trách nhiệm với hành động và phát ngôn của mình, để dù xuất hiện ở bất cứ đâu, các em cũng thể hiện được tinh thần và bản sắc của 'văn hóa Thăng Long'. Một lần nữa, Nhà trường kính đề nghị cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên, cựu sinh viên và quý bạn đọc chủ động tiếp nhận thông tin từ các nguồn chính thống, không chia sẻ hay lan truyền các nội dung không được kiểm chứng từ những kênh không chính thức. Trường Đại học Thăng Long trân trọng cảm ơn".



