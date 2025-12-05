Nam sinh thi ĐH điểm thấp nhưng vẫn đỗ trường top đầu, ngày đến nhập học bất ngờ bị chặn ở cổng: "Chúng tôi chưa từng nhận em vào học"

Tại tỉnh Liêu Ninh (Trung Quốc), vợ chồng ông Trương có một cậu con trai tên Tiểu Trương, đang chuẩn bị bước vào kỳ thi đại học quan trọng. Dù chỉ làm những công việc phổ thông với mức thu nhập đủ trang trải, hai vợ chồng vẫn luôn ưu tiên mọi điều kiện tốt nhất để con chuyên tâm học tập. Mong muốn của họ rất đơn giản: con trai có thể thi đỗ một trường đại học tử tế, từ đó có tương lai ổn định và cuộc sống tốt đẹp hơn cha mẹ.

Thế nhưng thực tế lại hoàn toàn trái ngược với kỳ vọng ấy. Tiểu Trương không mấy quan tâm đến chuyện học hành. Dù kỳ thi đã đến gần, cậu vẫn dành phần lớn thời gian để chơi game, bỏ bê ôn luyện. Ông bà Trương nhiều lần nhắc nhở nhưng thái độ của cậu ngày càng lạnh nhạt. Thậm chí, Tiểu Trương còn tự tin khẳng định: “Con thi trường top đầu được mà. Thanh Hoa hay Bắc Đại cũng sẽ chủ động mời con thôi”.

Nam sinh nhận cái "kết đắng" vì chọn thi đại học bằng đường tắt.

Chính vì sự chủ quan đó, kết quả thi đã khiến gia đình gần như sụp đổ: Tiểu Trương chỉ đạt mức điểm gần chạm đáy là 229 điểm. Với số điểm này, ngay cả một số trường nghề còn khó nhận, chứ đừng nói các đại học danh tiếng. Trong khi cha mẹ vô cùng thất vọng, cậu vẫn tỏ ra dửng dưng. Vài tuần sau, Tiểu Trương bất ngờ thông báo mình đã nhận được giấy báo trúng tuyển ngôi trường top đầu Trung Quốc là Đại học Thanh Hoa.

Khi cầm tờ giấy nhập học trên tay, ông bà Trương mừng rỡ xen lẫn sửng sốt. Câu chuyện lan khắp khu dân cư, hàng xóm kéo đến chúc mừng và không ít người thắc mắc liệu cậu có được tuyển thẳng hay tham gia chương trình nào đặc biệt. Nghe những lời ấy, hai vợ chồng bắt đầu thấy nghi ngờ và quyết định hỏi con trai cho rõ ràng.

Ban đầu Tiểu Trương im lặng, đến khi bị hỏi đến nơi đến chốn mới khai thật. Hóa ra cậu đã tham gia một khóa “đặc biệt” tại một trung tâm giáo dục tư nhân. Người phụ trách ở đó hứa rằng nếu cậu đạt giải cao trong cuộc thi do trung tâm tự tổ chức, họ sẽ “giới thiệu” thẳng vào Đại học Thanh Hoa. Tin lời, cậu dự thi và được trao giải vàng, sau đó nhận tờ “giấy báo nhập học” từ trung tâm này.

Kết cục của Tiểu Trương là bài học đắt giá cho tất cả mọi người.

Đến ngày nhập học, ông bà Trương ăn mặc chỉn chu, đưa con lên Bắc Kinh với tâm trạng đầy tự hào. Nhưng ngay tại cổng trường, cả ba bị nhân viên an ninh chặn lại. Nhà trường kiểm tra và khẳng định: “Thanh Hoa chưa từng gửi giấy báo nhập học cho em này. Giấy này không phải do trường phát hành”.

Câu nói như một cú sốc giáng xuống gia đình. Tiểu Trương hoảng loạn gọi lại cho “giáo viên phụ trách” nhưng toàn bộ tài khoản liên lạc đã biến mất, số điện thoại cũng không còn hoạt động. Lúc đó, cậu mới nhận ra mình đã bị lừa. Cậu bật khóc, còn vợ chồng ông Trương chỉ biết an ủi và đưa con trở về quê, khuyên con trấn tĩnh, học lại để thi lại năm sau.

Câu chuyện của gia đình ông Trương khiến nhiều người phải suy nghĩ. Ngày nay, không ít học sinh và phụ huynh vì mong muốn bước chân vào các trường nổi tiếng mà tìm cách “đi đường tắt”, tin vào những lời quảng cáo bảo đảm đỗ của các trung tâm tư nhân. Nhưng thực tế, những con đường này đa phần là bẫy lừa đảo.

Bài học của Tiểu Trương là hồi chuông cảnh tỉnh rõ ràng: thành công không có lối tắt. Chỉ có sự học tập nghiêm túc và nỗ lực thật sự mới dẫn đến kết quả bền vững. Tri thức là thứ không thể mua được bằng tiền.

Giống như câu nói xưa: muốn hái quả ngọt phải kiên trì vun trồng. Bỏ qua quá trình rèn luyện, điều nhận lại chỉ có thể là “trái đắng”. Câu chuyện ở Liêu Ninh là minh chứng rõ ràng cho điều ấy.